AI ची जादू! Nano Banana 2 मुळे त्वरित बनवा 4K इमेजेस; फोटोंच्या बॅकग्राउंडमध्ये कमालीचे बदल…

आपल्याला बऱ्याचदा जुन्या फोटोची बॅकग्राउंड बदलायचं असतं. पण त्यासोबत चेहराही बदलेलं अशी काळजी वाटते. मात्र नॅनो बनाना २ च्या ‘फेस कंसिस्टन्सी’ वैशिष्ट्यामुळे, तुम्ही आता तुमचा चेहरा तसाच ठेवून तुमचे कपडे, हेयरस्टाईल किंवा बॅकग्राऊंड अचूकपणे बदलता येते. कसं करावं: फक्त एक फोटो अपलोड करा आणि त्याला कमांड द्या की ‘माझा चेहरा तसाच राहूदेत. पण माझ्या बॅकग्राऊंडला डोंगराळ भाग असूदे आणि मला फॉर्मल सूट घालून दाखवा’ त्यानंतर तुम्ही दिलेली कमांड फॉलो करत प्रतिमा तयार करेल.
या टूलची कल्पकता इतकी खोल आहे की ते किचकट ग्राफिक्स देखील तयार करू शकतं. जसं शालेय प्रकल्पांसाठी, आपल्याला अनेकदा ऑनलाइन अचूक आकृत्या सापडत नाहीत. कधीकधी ते तुमच्या स्वतःच्या भाषेतही उपलब्ध नसतात. हे टूल तुम्हाला तुमच्या पसंतीच्या भाषेत 4K इन्फोग्राफिक्स तयार करुन देते. ते इंग्रजी ग्राफिक्स हिंदीमध्ये देखील रूपांतरित करू शकतं.
कसं करावं: जेमिनी अॅपवर जा आणि त्याला कमांड द्या की, ‘प्रत्येक ग्रहाची नावे हिंदीमध्ये लिहिताना सौर मंडळाचा 4K चार्ट तयार करा.’ तुम्ही दिलेल्या कमांडप्रमाणे एक चांगली प्रतिमा तयार करुन देईल.
Introducing Nano Banana 2, our best image model yet 🍌🍌 It uses Gemini’s understanding of the world and is powered by real-time information and images from web search. That means it can better reflect real-world conditions in high-fidelity. Check out “Window Seat,” a demo… pic.twitter.com/zhe8tC4jCL — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 26, 2026
जर तुम्ही लहान व्यवसाय चालवत असाल आणि सोशल मीडियावर उत्पादनाचे फोटो पोस्ट करायचे असतील, तर महागड्या डिझायनरला कामावर ठेवण्याची गरज नाही. नॅनो बनाना तुमच्यासाठी ते कमी वेळात अचूक करुन देईल. कसं करावं: तुमच्या उत्पादनाचा फोटो घ्या आणि AI ला सूचना द्या – ‘हा शूज फोटो स्टायलिश शोरूम बॅकग्राउंड ठेवा आणि वर ‘५०% डिस्काउंट’ असं लिहून द्या.’
तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार मीम्स आणि स्टिकर्स तयार करु शकता. असे स्टिकर्स जे तुम्हाला इंटरनेटवर इतर कुठेही सापडणार नाहीत. कसं करावं: जेमिनी अॅपवर जा आणि त्याला कमांड द्या की, ‘चष्मा घातलेल्या कुत्र्याचा समोसा खाताना एक मजेदार फोटो बनवा.’ ते तुम्हाला काही सेकंदात तुम्ही सांगितलेली प्रतिमा तयार करुन देतील.
गुगल त्यांच्या संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये नॅनोचा समावेश करत आहे. जेमिनी अॅप, गुगल सर्चचा AI मोड, गुगल लेन्स आणि गुगलच्या फ्लो व्हिडिओ टूलमध्ये वापरू शकतील. यामुळे प्रत्येकासाठी ग्राफिक डिझाइन आणि फोटो एडिटिंग सोपं होणार आहे.