बँकेचा माणूस असल्याचे भासवून ट्रॅक्टरच लांबवला; शिक्रापुरात घडली विचित्र घटना

ट्रॅक्टरच्या पहिल्या हप्त्याचे वेळीच २१ जानेवारी रोजी सहदेव यांच्या घरी एक इसम आला, त्याने मी बँकेचा इसम असल्याचे म्हणत आत्ता तुम्ही हप्ता द्या, नाहीतर मी लगेच ट्रॅक्टर घेऊन जाईल, असे म्हणून सदर ट्रॅक्टर घेऊन गेला.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:46 PM
शिक्रापूर : विठ्ठलवाडी (ता.शिरूर) येथील युवकाने बँकेकडून कर्ज घेऊन ट्रॅक्टर घेतला. त्यानंतर पहिल्या हप्त्याच्या वेळीच घरी आलेल्या इसमाने मी बँकेचा माणूस आहे, तुम्ही पैसे द्या, नाहीतर मी ट्रॅक्टर घेऊन जातो, असे म्हणून बँकेचा माणूस असल्याचे भासवून ट्रॅक्टर लांबवल्याची घटना घडली. शिक्रापूर पोलीस स्टेशन येथे अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विठ्ठलवाडी (ता.शिरुर) येथील सहदेव भरणे या युवकाने बँकेकडून कर्ज घेऊन सहामाही हप्त्यावर ट्रॅक्टर घेतला होता. ट्रॅक्टरच्या पहिल्या हप्त्याचे वेळीच २१ जानेवारी रोजी सहदेव यांच्या घरी एक इसम आला, त्याने मी बँकेचा इसम असल्याचे म्हणत आत्ता तुम्ही हप्ता द्या, नाहीतर मी लगेच ट्रॅक्टर घेऊन जाईल, असे म्हणून सदर ट्रॅक्टर घेऊन गेला. दुसऱ्या दिवशी सहदेव हे बँकेमध्ये गेले असता त्यांना ट्रॅक्टरबाबत काहीही माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर वारंवार बँकेकडे गेल्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी तुमचा ट्रॅक्टर आमच्या कोणत्याही व्यक्तीने आणलेला नसल्याचे सहदेव यांना बँकेकडून सांगण्यात आले.

त्या व्यक्तीने बँकेचा माणूस असल्याचे भासवून ट्रॅक्टर लांबवल्याचे सहदेव यांच्या लक्षात आले, याबाबत सहदेव पोपट भरणे (वय ३० वर्षे रा. विठ्ठलवाडी ता. शिरुर जि. पुणे) यांनी शिक्रापूर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिल्याने अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास पोलीस हवालदार किशोर तेलंग हे करत आहे.

शिरूर येथे महिलेवर अत्याचार

दुसऱ्या एका घटनेत, शिरुर येथील महिलेची गुलाम शेख याच्या सोबत ओळख झाल्यानंतर गुलाम याने महिलेशी ओळख वाढवून महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यानंतर महिलेला वेळोवेळी शिक्रापूर, टिंगरेनगर येथील हॉटेलवर नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. त्यांनतर महिलेने लग्नाबाबत चर्चा केली असता गुलाम याने महिलेला शिवीगाळ, दमदाटी करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. याबाबत पीडित महिलेने शिक्रापूर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी गुलाम हुसेन शेख (रा. भरत ढाबा जवळ, धानोरी, पुणे) याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्याला अटक करण्यात आली आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 02:41 PM

