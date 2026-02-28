Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘एनईपी’नुसार बदलणार अभ्यासक्रम! दुसऱ्या वर्गापासून पाठ्यपुस्तक बदलाची सुरुवात

देशात लागू राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP)नुसार महाराष्ट्रात २०२६-२७ पासून नवीन अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीपासून बदलांची सुरुवात होईल.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

देशात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP)नुसार आता महाराष्ट्रातही नवीन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून या बदलांची सुरुवात होणार असून इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीपासून नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार आहे.

RTE साठी ९० हजारांवर अर्ज! राज्यातील ८६५१ शाळेतील १.१२ लाख जागांसाठी ऑनलाइन नोंदणी

पुढील वर्षांत टप्प्याटप्प्याने इतर वर्गांनाही हा अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. नवीन अभ्यासक्रमाशी विद्यार्थ्यांना सहज जुळवून घेता यावे यासाठी ‘सेतू अभ्यासपुस्तिका’ही तयार केली जात आहे. या पुस्तिकेद्वारे विद्यार्थ्यांना खेळकर आणि कौशल्याधारित पद्धतीने शिक्षण देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची पूर्वतयारी करण्यासाठीही या उपक्रमाचा उपयोग होणार आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पुणे यांच्या माध्यमातून ही सेतू पुस्तिका तयार केली जात असून पाठ्यपुस्तक निर्मितीचे काम बालभारतीमार्फत केले जाणार आहे. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यस्तरावर अभ्यासक्रम राबवला जाणार आहे. नवीन धोरणानुसार शिक्षण व्यवस्थेची रचना आधीच बदलण्यात आली आहे. त्यानुसार केजी ते दुसरीपर्यंत पूर्वप्राथमिक, तिसरी ते पाचवी प्राथमिक, सहावी ते आठवी माध्यमिक आणि नववी ते बारावी उच्च माध्यमिक स्तर असे विभाजन करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जाणार आहे.

IBPS Clerk Exam: जिल्हा बँकेत सरळ सेवा पद्धतीने भरती प्रक्रिया; वाचा सविस्तर  

अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा देखील निश्चित करण्यात आला आहे. २०२६-२७ मध्ये दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी; २०२७-२८ मध्ये पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावी; तर २०२८-२९ मध्ये आठवी, दहावी आणि बारावीमध्ये नवीन अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. नवीन अभ्यासक्रमात अनुभवाधारित, सर्वसमावेशक आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच संख्याज्ञान, सर्जनशीलता आणि स्थानिक गरजांनुसार विषयवस्तूंचा समावेश करण्यात येणार आहे. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक आनंददायी, कौशल्याधारित आणि भविष्योन्मुख होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.

Web Title: Curriculum to change as per nep textbook will be changed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RTE साठी ९० हजारांवर अर्ज! राज्यातील ८६५१ शाळेतील १.१२ लाख जागांसाठी ऑनलाइन नोंदणी
1

RTE साठी ९० हजारांवर अर्ज! राज्यातील ८६५१ शाळेतील १.१२ लाख जागांसाठी ऑनलाइन नोंदणी

शिक्षकांसाठी खुशखबर! ‘या’ क्षेत्रातील भरतीला हिरवा कंदील; शिक्षण आयुक्तांनी दिले आदेश
2

शिक्षकांसाठी खुशखबर! ‘या’ क्षेत्रातील भरतीला हिरवा कंदील; शिक्षण आयुक्तांनी दिले आदेश

NCERTच्या पुस्तकावरून वाद; न्यायव्यवस्थेतील ५ कोटी प्रलंबित खटल्यांवरून CJI संतापले
3

NCERTच्या पुस्तकावरून वाद; न्यायव्यवस्थेतील ५ कोटी प्रलंबित खटल्यांवरून CJI संतापले

Coding पासून करोडो रूपयांंच्या पगारापर्यंत! जाणून घ्या AI अँड मशीन लर्निंग कोर्समध्ये प्रवेशाचा पूर्ण Roadmap
4

Coding पासून करोडो रूपयांंच्या पगारापर्यंत! जाणून घ्या AI अँड मशीन लर्निंग कोर्समध्ये प्रवेशाचा पूर्ण Roadmap

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘एनईपी’नुसार बदलणार अभ्यासक्रम! दुसऱ्या वर्गापासून पाठ्यपुस्तक बदलाची सुरुवात

‘एनईपी’नुसार बदलणार अभ्यासक्रम! दुसऱ्या वर्गापासून पाठ्यपुस्तक बदलाची सुरुवात

Feb 28, 2026 | 02:40 PM
AI ची जादू! Nano Banana 2 मुळे त्वरित बनवा 4K इमेजेस; फोटोंच्या बॅकग्राउंडमध्ये कमालीचे बदल…

AI ची जादू! Nano Banana 2 मुळे त्वरित बनवा 4K इमेजेस; फोटोंच्या बॅकग्राउंडमध्ये कमालीचे बदल…

Feb 28, 2026 | 02:39 PM
Chembur Accident: धक्कादायक! चेंबूरमध्ये सहाव्या मजल्यावरून 6 कामगार कोसळले; एकाचा जागीच मृत्यू

Chembur Accident: धक्कादायक! चेंबूरमध्ये सहाव्या मजल्यावरून 6 कामगार कोसळले; एकाचा जागीच मृत्यू

Feb 28, 2026 | 02:31 PM
Holika Dahan 2026: होलिका दहनेच्या राखेचा करा ‘हा’ छोटासा उपाय, वास्तूदोष होईल दूर

Holika Dahan 2026: होलिका दहनेच्या राखेचा करा ‘हा’ छोटासा उपाय, वास्तूदोष होईल दूर

Feb 28, 2026 | 02:30 PM
Budget Vlogging Phones: 50 हजार रुपयांहून कमी किंमत आणि कॅमेरा आहे टॉपक्लास! हे स्मार्टफोन्स कंटेट क्रिएटर्ससाठी बेस्ट पर्याय

Budget Vlogging Phones: 50 हजार रुपयांहून कमी किंमत आणि कॅमेरा आहे टॉपक्लास! हे स्मार्टफोन्स कंटेट क्रिएटर्ससाठी बेस्ट पर्याय

Feb 28, 2026 | 02:27 PM
Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

Feb 28, 2026 | 02:26 PM
Ratnagiri News: रत्नागिरीकरांवर करवाढीची टांगती तलवार? प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी

Ratnagiri News: रत्नागिरीकरांवर करवाढीची टांगती तलवार? प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी

Feb 28, 2026 | 02:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM