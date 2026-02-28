Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दोन कुटुंबं, एक गोंधळ आणि भरपूर धमाल! ललित प्रभाकरच्या 'सुपर डुपर'चा टीझर चर्चेत

सुपर डुपर’ या बहुचर्चित मल्टिस्टारर आणि कौटुंबिक महासोहळ्याच्या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून प्रेक्षकांची उत्सुकता आता चांगलीच शिगेला पोहोचली आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:50 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

झी स्टुडिओज प्रस्तुत ‘सुपर डुपर’ या नव्या मराठी चित्रपटाचा टीझर नुकताच रिलीज झाला आहे. पोस्टर आल्यापासूनच या चित्रपटाची चर्चा सुरू होती आणि आता टीझर पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.हा एक मल्टिस्टारर आणि पूर्णपणे कौटुंबिक सिनेमा आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र बसून पाहावा असा हा मनोरंजक चित्रपट ३ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे.टीझरमधून चित्रपटात भरपूर मजा, गोंधळ आणि कुटुंबासाठी खास मनोरंजन असणार असल्याची झलक दिसते.

टीझरमध्ये पारंपरिक आणि आधुनिक अशा दोन भिन्न कुटुंबांची झलक पाहायला मिळते. एका बाजूला परंपरा जपणारे कुटुंब, तर दुसऱ्या बाजूला आधुनिक विचारांची तरुण जोडी, दोघेही काहीतरी ‘प्लॅन’ आखताना दिसत आहेत. नेमका हा प्लॅन कशासाठी आहे? हा गोंधळ नेमका कशाचा आहे? या दोन विचारसरणींची टक्कर कोणत्या वळणावर जाऊन भिडणार आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावरच उलगडणार आहेत. एका घराच्या उंबरठ्यावर उभा राहिलेला हा संघर्ष केवळ दोन कुटुंबांची नसून दोन पिढ्यांचा, दोन विचारसरणींचा आणि दोन जीवनशैलींचा आहे, हे टीझरमधून दिसतेय.

‘सुपर डुपर’ हा चित्रपट नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स आणि सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स यांनी तयार केला आहे. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन समीर आशा पाटील यांनी केले आहे. विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे हे निर्माते असून, उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर सादरकर्ते आहेत. छायांकन संजय जाधव यांनी केले आहे.या चित्रपटात निर्मिती सावंत, शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी, नम्रता संभेराव, कुशल बद्रिके, प्रतीक्षा कोते, ललित प्रभाकर आणि विदुला चौगुले यांसारखे अनेक कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.मोठी आणि दमदार स्टारकास्ट असल्यामुळे ‘सुपर डुपर’ हा खऱ्या अर्थाने मल्टिस्टारर चित्रपट ठरणार आहे. प्रत्येक कलाकाराची वेगळी शैली आणि विनोदी टायमिंग चित्रपटाला अधिक मजेदार आणि रंगतदार बनवणार आहे.

दिग्दर्शक समीर आशा पाटील म्हणतात,“टीझर हा आमच्या चित्रपटाच्या स्वभावाची पहिली खरी झलक आहे. एका घरातल्या दोन भिन्न विचारसरणी जेव्हा समोरासमोर येतात, तेव्हा निर्माण होणारा गोंधळ, विनोद आणि त्यामागची भावनिक बाजू आम्ही हलक्या-फुलक्या पद्धतीने मांडली आहे. ‘सुपर डुपर’ हा विनोदी चित्रपट आहे, याशिवाय नात्यांमधल्या आपुलकीचा, पिढ्यांमधल्या अंतराचा आणि त्या अंतरावर मात करण्याच्या प्रवासाचा चित्रपटही आहे. प्रेक्षकांनी संपूर्ण कुटुंबासह थिएटरमध्ये येऊन हा अनुभव घ्यावा, हीच अपेक्षा.”


‘Dhurandhar 2’ ब्लॉकबस्टर होईल का? यामी गौतमच्या रिऍक्शनने वाढल्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, आदित्य धरबद्दल केलं मोठं विधान

या चित्रपटाबद्दल झी स्टुडिओज् मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर म्हणाले की, ‘’ ‘सुपर डुपर’ ही अतिशय वेगळ्या धाटणीची धमाल कौटुंबिक कथा आहे . यातील एकाहून एक मातब्बर कलाकारांची फौज हे या चित्रपटाचं बलस्थान आहे. लेखन, दिग्दर्शन, संगीत आणि निर्मिती मूल्ये या सर्वच पातळ्यांवर हा चित्रपट सरस झाला आहे. यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मनोरंजनाचं एक परिपूर्ण पॅकेज यातून प्रेक्षकांना मिळेल हे नक्की.”

Bigg Boss Marathi 6: शॉकिंग Eviction! ‘या’ स्पर्धकाचा प्रवास संपला, नाव आधीच आलं समोर, घरातून कोण बाहेर गेलं? जाणून घ्या…

पोस्टरनंतर आता टीझरनेही सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगवली असून ३ एप्रिलपासून ‘सुपर डुपर’ प्रेक्षकांच्या मनावर कब्जा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यातील हा कौटुंबिक महासोहळा ठरणार, यात शंका नाही.

Published On: Feb 28, 2026 | 02:50 PM

