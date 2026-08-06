Imran Khan Release: 27 सप्टेंबरला इस्लामाबादला घेराव; इम्रान खान यांच्यासाठी PTIचा पाकिस्तानात आरपारच्या संघर्षाचा इशारा

पाकिस्तानमधील (Pakistan News) राजकीय घडामोडींना पुन्हा एकदा प्रचंड वेग आला आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान आणि ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (PTI) पक्षाचे संस्थापक इम्रान खान यांच्या तुरुंगवासाला तीन वर्षे पूर्ण होत असतानाच, त्यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी पीटीआयने पुन्हा एकदा आरपारच्या संघर्षाचे रणशिंग फुंकले आहे. खैबर पख्तुनख्वा प्रांताचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी पेशावर येथील एका विशाल जनसभेला संबोधित करताना थेट केंद्र सरकारला कडक अल्टिमेटम दिला आहे. जर इम्रान खान यांना लवकरात लवकर कायदेशीर न्याय मिळाला नाही, तर येत्या २७ सप्टेंबर रोजी देशभरातील लाखो समर्थक राजधानी इस्लामाबादवर मोर्चा काढतील आणि सरकारला घेराव घालतील, अशी अधिकृत घोषणा आफ्रिदी यांनी केली आहे.
पेशावरमधील या जाहीर सभेत बोलताना मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी न्यायालये आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. जर इम्रान खान यांच्याविरुद्ध चालवण्यात येत असलेल्या खटल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप न होता केवळ गुणवत्तेवर आणि निष्पक्षपणे कायदेशीर सुनावणी झाली, तर त्यांची अवघ्या ३० मिनिटांत तुरुंगातून सुटका होऊ शकते, असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. मात्र, सध्याच्या सरकारकडून जाणीवपूर्वक न्यायाचा गळा घोटला जात असल्याचे सांगत, त्यांनी पीटीआय कार्यकर्त्यांना कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले आहे.
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या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने सरकार आणि न्यायव्यवस्थेसमोर दोन अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या ठेवल्या आहेत:
१. जलद आणि निष्पक्ष सुनावणी: इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नी बुशरा बीबी यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या सर्व खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने (Fast-track) चालवण्यात यावी आणि राजकीय दबावाशिवाय निष्पक्ष निकाल दिला जावा.
२. मानवी हक्क आणि भेटींवरील बंदी उठवणे: इम्रान खान यांना तुरुंगात एकांतवासात ठेवून त्यांचा छळ केला जात असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. त्यांची कायदेशीर टीम, वैयक्तिक डॉक्टर, कौटुंबिक नातेवाईक आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी असणाऱ्या भेटींवर सरकारने घातलेली बंदी तात्काळ मागे घेण्यात यावी.
सोहेल आफ्रिदी यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, पीटीआय सरकारकडे कोणतीही भीक किंवा मदत मागत नसून केवळ घटनेनुसार मिळणाऱ्या मूलभूत न्यायाची मागणी करत आहे. पक्ष आपला लढा घटनात्मक, लोकशाही आणि शांततापूर्ण मार्गानेच पुढे नेईल, परंतु सरकारने जर लोकशाहीचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला तर जनता रस्त्यावर उतरून आपले अधिकार हिरावून घेईल.
इम्रान खान यांच्या अटकेची तुलना थेट ‘अपहरणा’शी करताना आफ्रिदी यांनी सत्ताधारी आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला. इम्रान खान यांना तुरुंगात दीर्घकाळापासून पूर्णपणे एकांतवासात (Solitary Confinement) ठेवण्यात आले असून त्यांच्या बहिणींनाही सतत मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. यापूर्वी मे महिन्यात जेव्हा पक्षाचे नेते इम्रान खान यांना भेटण्यासाठी आदियाला जेलकडे जात होते, तेव्हा प्रशासनाने त्यांना इस्लामाबादच्या सीमेवर बळजबरीने रोखले होते. त्या अनुभवातून धडा घेत, आता स्वतः खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.
याशिवाय, पाकिस्तानच्या संसदेत नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या २६ व्या आणि २७ व्या घटनादुरुस्तीवरही पीटीआयने जोरदार टीका केली आहे. या दुरुस्त्यांमुळे पाकिस्तानच्या स्वतंत्र न्यायपालिकेचे अधिकार मर्यादित झाले असून, न्यायाधीशांवर राजकीय दबाव वाढवला गेला आहे, असा दावा पक्षाने केला आहे. जेव्हा न्यायालयीन मार्गाने न्यायाची सर्व कवाडे बंद होतात, तेव्हा रस्त्यावरील आंदोलन हाच एकमेव लोकशाही पर्याय उरतो, असे मत आफ्रिदी यांनी व्यक्त केले.
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इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेची झालेली दुरवस्था यावरही या सभेत प्रकाश टाकण्यात आला. एप्रिल २०२२ मध्ये कटकारस्थान रचून इम्रान खान यांचे सरकार पाडल्यापासून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. महागाई आणि बेरोजगारीने उच्चांक गाठला असून, खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात दहशतवाद व हिंसेच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे.
सध्याच्या सत्ताधारी सरकारने इराण, अफगाणिस्तान आणि चीनसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या शेजारील देशांशी असलेले पाकिस्तानचे राजनैतिक संबंध बिघडवले असल्याचा थेट आरोप पीटीआयने केला आहे. देशातील घराणेशाहीच्या राजकारणाविरुद्ध (Dynastic Politics) आणि लष्करी हस्तक्षेपाविरुद्ध पीटीआयचा लढा असाच सुरू राहील, असा पुनरुच्चार नेत्यांनी केला.
पेशावरमधील या सभेनंतर पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. २७ सप्टेंबर रोजी जर पीटीआयचे लाखो समर्थक इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले, तर तेथे मोठा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. एकीकडे ढासळती अर्थव्यवस्था आणि दुसरीकडे राजकीय अस्थिरता यामुळे पाकिस्तान एका भीषण संकटाच्या छायेत सापडला आहे. आता शहबाज शरीफ सरकार या अल्टिमेटमला कसा प्रतिसाद देते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.