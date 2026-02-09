सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

शिक्षणात AI क्रांती! ‘भारत बोधन’ प्लॅटफॉर्ममुळे मोबाईलवर मिळणार ऑडिओ-व्हिडिओ लेक्चर्स
मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, आज तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय ऑपरेशन्स एकमेकांशी खोलवर जोडलेले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या ६१ टक्के नेत्यांनी सांगितले की जलद तांत्रिक बदल आणि डिजिटल हालचाली त्यांच्या बाजारपेठेतील स्थितीवर परिणाम करत आहेत. अशाच संख्येने असेही मानले आहे की सायबर हल्ल्यांमुळे केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही तर कंपनीची प्रतिष्ठा देखील गंभीरपणे खराब होते. अहवालात असे दिसून आले आहे की ५७टक्के उद्योग नेते डेटा चोरी आणि अंतर्गत फसवणुकीबद्दल चिंतित आहेत, तर ४७टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे.
एआय आणि प्रतिभेची कमतरता ही दुधारी तलवार
आजकाल, कृत्रिम बुद्धिमता (एआय) बद्दल सर्वत्र चर्चा होत आहे, परंतु भारतीय कंपन्यांसाठी, ती दुधारी तलवार असल्याचे सिद्ध होत आहे. सर्वेक्षणानुसार, ६० टक्के लोकांना भीती वाटते की जर त्यांनी एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला नाही तर ते त्यांच्या कामात मागे पडतील, चौपन्न टक्के लोकांना असे वाटते की एआयशी संबंधित जोखीम, जसे की नैतिक मुद्दे आणि प्रशासन, योग्यरित्या व्यवस्थापित केले जात नाहीत.
तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त, कंपन्यांना पात्र कर्मचाऱ्याऱ्यांची कमतरता देखील भेडसावत आहे. सुमारे ६४ टक्के अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की कुशल कर्मचा-यांचा अभाव त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतो, तर ५९ टक्के लोक खराब उत्तराधिकार नियोजनाला शाश्वततेसाठी धोका मानतात. या बदलत्या काळाबद्दल, एफआयसीसीआयचे राजीव शर्मा म्हणतात की जोखीम आता वेगळ्या घटना म्हणून नव्हे तर रणनीतीचा भाग म्हणून हाताळल्या जात आहेत.
ईवाय इंडियाचे सुधाकर राजेंद्रन मानतात की, महागाई, साथबर धोके आणि हवामान बदल यासारखे धोके आता कंपन्यांना वैयक्तिकरित्या नव्हे तर एकत्रितपणे तपासत आहेत, याव्यतिरिक्त, पुरवठा साखळी समस्या (54 टक्के) आणि नवीन नियमांशी जुळवून घेण्याचे आव्हान (67 टक्के) देखील भारतीय कॉर्पोरेट्सना भेडसावत आहे. हवामान बदल आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन न केल्याने देखील आता कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
