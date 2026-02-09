Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सायबर हल्ले ठरले भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धोका; 51% CEO चिंतेत

सायबर हल्ले, डेटा चोरी आणि डिजिटल धोके हे आता भारतीय कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान बनले आहेत. FICCI-EY रिस्क सर्वे 2026 च्या अहवालानुसार, वाढत्या तांत्रिक बदलांमुळे व्यवसायाची सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा यावर मोठा परिणाम होत आहे

Updated On: Feb 09, 2026 | 12:30 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • सर्वेक्षणानुसार ५१% वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सायबर हल्ले आणि डेटा चोरी हे त्यांच्या कंपनीच्या वाढीतील सर्वात मोठे धोके असल्याचे मान्य केले आहे.
  • यामुळे आर्थिक नुकसानासोबतच कंपनीच्या प्रतिष्ठेलाही गंभीर धक्का निर्माण झाला आहे.
  • नवीन नियम, सप्लाय चेन, अडचणी आणि हवामान बदलाचे परिणामही कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहेत.
सायबर हल्ले आणि डेटा चोरी ही भारतीय कंपन्यांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी बनली आहे. ‘एफआयसीसीआय-ईवाय रिस्क सव्हें २०२६ च्या नवीन अहवालात हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. या अहवालानुसार, अध्यांहून अधिक भारतीय व्यावसायिक नेते सायबर सुरक्षेला त्यांच्या कंपनीच्या वाढीतील सर्वात मोठा अडथळा मानतात. रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे ५१% वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कबूल केले की सायबर उल्लंघन आणि डिजिटल हल्ले हे सध्या त्यांच्यासाठी सर्वांत मोठे धोके आहेत. यानंतर, बदलत्या ग्राहकांच्या मागण्या (४९ टक्के) आणि जागतिक भू-राजकीय उलथापालथ (४८ टक्के) व्यवसायासाठी प्रमुख आव्हाने म्हणून ओळखल्या गेल्या.

शिक्षणात AI क्रांती! ‘भारत बोधन’ प्लॅटफॉर्ममुळे मोबाईलवर मिळणार ऑडिओ-व्हिडिओ लेक्चर्स

मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, आज तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय ऑपरेशन्स एकमेकांशी खोलवर जोडलेले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या ६१ टक्के नेत्यांनी सांगितले की जलद तांत्रिक बदल आणि डिजिटल हालचाली त्यांच्या बाजारपेठेतील स्थितीवर परिणाम करत आहेत. अशाच संख्येने असेही मानले आहे की सायबर हल्ल्यांमुळे केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही तर कंपनीची प्रतिष्ठा देखील गंभीरपणे खराब होते. अहवालात असे दिसून आले आहे की ५७टक्के उद्योग नेते डेटा चोरी आणि अंतर्गत फसवणुकीबद्दल चिंतित आहेत, तर ४७टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे.

एआय आणि प्रतिभेची कमतरता ही दुधारी तलवार

आजकाल, कृत्रिम बुद्धिमता (एआय) बद्दल सर्वत्र चर्चा होत आहे, परंतु भारतीय कंपन्यांसाठी, ती दुधारी तलवार असल्याचे सिद्ध होत आहे. सर्वेक्षणानुसार, ६० टक्के लोकांना भीती वाटते की जर त्यांनी एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला नाही तर ते त्यांच्या कामात मागे पडतील, चौपन्न टक्के लोकांना असे वाटते की एआयशी संबंधित जोखीम, जसे की नैतिक मुद्दे आणि प्रशासन, योग्यरित्या व्यवस्थापित केले जात नाहीत.

तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त, कंपन्यांना पात्र कर्मचाऱ्याऱ्यांची कमतरता देखील भेडसावत आहे. सुमारे ६४ टक्के अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की कुशल कर्मचा-यांचा अभाव त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतो, तर ५९ टक्के लोक खराब उत्तराधिकार नियोजनाला शाश्वततेसाठी धोका मानतात. या बदलत्या काळाबद्दल, एफआयसीसीआयचे राजीव शर्मा म्हणतात की जोखीम आता वेगळ्या घटना म्हणून नव्हे तर रणनीतीचा भाग म्हणून हाताळल्या जात आहेत.

BSNL Recharge Plan: एकदाच रिचार्ज, वर्षभर टेंशन फ्री! 949 GB डेटासह मिळणार हे जबरदस्त फायदे, ऑफर मर्यादित काळासाठी उपलब्ध

ईवाय इंडियाचे सुधाकर राजेंद्रन मानतात की, महागाई, साथबर धोके आणि हवामान बदल यासारखे धोके आता कंपन्यांना वैयक्तिकरित्या नव्हे तर एकत्रितपणे तपासत आहेत, याव्यतिरिक्त, पुरवठा साखळी समस्या (54 टक्के) आणि नवीन नियमांशी जुळवून घेण्याचे आव्हान (67 टक्के) देखील भारतीय कॉर्पोरेट्सना भेडसावत आहे. हवामान बदल आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन न केल्याने देखील आता कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 09, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

