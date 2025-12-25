Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Jeffrey Epstein New File Release Millions Of Documents Found

Epstein Files : एपस्टीन प्रकरण पुन्हा चर्चेत! लाखो नवे दस्ताऐवज सापडले; आणखी मोठे खुलासे होणार?

Jeffrey Epstein Files : जेफ्री एपस्टीन प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणासंंबंधी आणखी नवे दस्ताऐवज सापडले असून संपूर्ण जगाचे याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 07:20 PM
Epstein New File Release

Epstein Files : एपस्टीन प्रकरण पुन्हा चर्चेत! लाखो नवे दस्ताऐवज सापडले; आणखी मोठे खुलासे होणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • एपस्टीन प्रकरण पुन्हा चर्चेत
  • लाखो नवे दस्ताऐवज सापडले
  • आणखी मोठे खुलासे होणार?
Epstein New File Release : वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील (America) कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) प्रकरणाने आधीच जगभरात खळबळ उडाली आहे. अशातच या प्रकरणासंबंधित आणखी नवे दस्ताऐवज सापडले असून अनेक धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित नवे दस्ताऐवजत सापडले असल्याचा दावा केला जात असून काही आठवड्यातच या फाइल्स सार्वजनिक केल्या जाऊ शकतात. यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे.

Epstein च्या घराचे धक्कादायक वास्तव! सर्वत्र लटकवलेत अल्पवयीन मुलांचे अश्लील फोटो

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दक्षिण न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्टरमधील ॲटर्नी कार्यालय आणि FBI कडून ही नवी कागपत्रे प्राप्त झाली आहेत. ही कागपत्रे एपस्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट, कायदे आणि न्यायालीन आदेशांचे पाल करुन तपासली आणि प्रसिद्ध केली जात आहे. कागपत्रांची संख्या अधिक असल्याने अमेरिकेच्या न्यायविभागाकडून योग्यरित्या तपासणीसाठी २४ तास काम करत आहे. यामुळे या प्रक्रियेला आणखी आठवडा लागण्याची शक्यता आहे. तसेच पीडीतांच्या ओळख सुरक्षित ठेवण्यासाठी देखील काळजी घेतली जात असल्याचे न्याय विभागाने म्हटले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्पविरोधात खोटे दावे

दरम्यान एक दिवापूर्वीच एपस्टीन प्रकरणात ३० हजार कागदपत्रे खुली करण्यात आली होती. या कागपत्रांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्याबाबत खळबळजनक दावे करण्यात आले होते. तसेच यामध्ये ट्रम्प यांच्या मार-ए-लागो क्लबलशी संबंधित २०२१ मधील एक प्रकरण आणि १९९५ मधील काही जुन्या फाइल्सचा समावेश आहे. सध्या अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ही कागपत्रे खोटी असल्याचा दावा केला असून ट्रम्पविरोधात शस्त्रे म्हणून वापरली जाऊ शकतात असे म्हटले आहे.

एपस्टीन हत्या की आत्महत्या?

दरम्यान जेफ्री एपस्टीनचा २०१९ मध्ये तुरुंगात असताना मृत्यू झाला आहे. त्याने आत्महत्या केली असल्याचा अधिकृत दावा करण्यात आला होता. परंतु आजही त्याचा मृत्यू गूढ बनून आहे. तसेच एस्टीनचा मृत्यू झाला नसून त्याची हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने याची पुष्टी केली होती. परंतु एपस्टीनच्या मृत्यूची कागपत्रे बनावट असल्याचे अमेरिकेच्या न्याय विभागाने म्हटले आहे. न्याय विभागाच्या मते, एपस्टीनच्या सुसाइड नोटमधील हस्तक्षर आणि एपस्टीनचे मुळ हस्ताक्षर जुळत नसून त्याच्या मृत्यूच्या तीन दिवसानंतरच त्यावर शिक्का मारण्यात आला होता. या प्रकरणाची कोणत्याही प्रकारची तपासणी करण्यात आली नव्हती.  एपस्टीनच्या मृत्यूनंतर त्याच्या फाइल्समधून अनेक रहस्य उघडकीस आली आहेत. सध्या जगभरात यावरच चर्चा केली जात आहे.

Jeffrey Epstein Files : असा मिळायचा अल्पवयीन मुलींना ‘भाव’ ; एक रशियन तब्बल ‘इतक्या’ डॉलर्सला

Web Title: Jeffrey epstein new file release millions of documents found

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल
1

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
2

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
3

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण
4

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM