Arunachal Pradesh : 'ही' India-China संबंधात फूट पडण्याचा चाल; पेंटागॉनच्या अहवालामुळे ड्रॅगन चवताळला

China on India US Ties: पेंटागॉनने अमेरिकन काँग्रेसला सादर केलेल्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, "चीनची रणनीती त्याच्या सार्वभौमत्वाचे, सुरक्षा आणि विकासाच्या हितांचे रक्षण करणे हे सर्वोच्च प्राधान्य मानते.

Updated On: Dec 25, 2025 | 02:24 PM
America is trying to spoil relations with India China is angry with the Pentagon report

भारताशी संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे अमेरिका, पेंटागॉनच्या अहवालामुळे चीन संतापला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  चीन मुद्दाम एलएसीवर (LAC) शांतता प्रस्थापित करत आहे, जेणेकरून भारत आणि अमेरिकेतील वाढती जवळीक कमी करता येईल.
  • अमेरिकेने आमचे संरक्षण धोरण ‘विकृत’ करून सादर केले असून, अमेरिका भारत-चीन संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप चीनने केला आहे.
  •  चीन २०४९ पर्यंत जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य बनण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे आणि अरुणाचल प्रदेशला आपल्या ‘मुख्य हितसंबंधांचा’ भाग मानत असल्याचे अमेरिकन अहवालात म्हटले आहे.

Pentagon report on China India relations 2025 : जागतिक राजकारणात भारत (India), चीन (China) आणि अमेरिका (America) या तीन देशांमधील संबंधांनी आता एक नवे वळण घेतले आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मुख्यालय ‘पेंटागॉन’ने नुकताच अमेरिकन काँग्रेसला एक खळबळजनक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात चीनच्या भारताबाबतच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. या अहवालामुळे चीन प्रचंड संतापला असून, अमेरिकेने भारतासोबतचे आमचे संबंध बिघडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक हा खोटा अहवाल प्रसिद्ध केल्याचा आरोप चीनने केला आहे.

पेंटागॉनच्या अहवालात नेमके काय आहे?

पेंटागॉनच्या मते, चीनचे दीर्घकालीन ध्येय २०४९ पर्यंत ‘चिनी राष्ट्राचे महान पुनरुज्जीवन’ साध्य करणे आहे. यासाठी चीन केवळ आपला जागतिक प्रभाव वाढवत नाही, तर युद्धे जिंकू शकेल असे ‘जागतिक दर्जाचे सैन्य’ तयार करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अहवालात म्हटले आहे की, चीनने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये भारतासोबत एलएसीवर (LAC) जो समझोता केला, तो केवळ एक धोरणात्मक चाल असू शकते. चीनला भीती आहे की भारत आणि अमेरिकेची मैत्री खूप जास्त घट्ट होत आहे, आणि ही मैत्री तोडण्यासाठीच चीन आता भारताशी गोड बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे.

चीनचा आक्रमक पवित्रा: “आमचे धोरण विकृत केले”

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी या अहवालाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. ते म्हणाले, “चीन भारताशी असलेले आपले संबंध धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहतो. आम्ही कोणत्याही तिसऱ्या देशाला (अमेरिका) डोळ्यासमोर ठेवून भारताशी मैत्री करत नाही.” चीनच्या मते, अमेरिका आपली संरक्षण भूमिका जगासमोर चुकीच्या पद्धतीने मांडत असून, आशियाई देशांमध्ये फूट पाडण्याचे काम करत आहे.

अरुणाचल प्रदेश आणि ‘मुख्य हितसंबंध’

पेंटागॉनने आपल्या अहवालात एका धोकादायक मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. चीनने अरुणाचल प्रदेश, तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि सेनकाकू बेटांना आपल्या ‘मुख्य हितसंबंधांच्या’ (Core Interests) यादीत टाकले आहे. याचा अर्थ असा की, या प्रदेशांबाबत चीन कोणतीही तडजोड करणार नाही. अहवालानुसार, चीन आपल्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नियंत्रण आणि प्रादेशिक दाव्यांचा विस्तार करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर हक्क सांगणे हा याच मोठ्या रणनीतीचा भाग असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.

मोदी-शी जिनपिंग भेट आणि पुढचा प्रवास

ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक भेटीचा उल्लेखही या अहवालात आहे. या भेटीनंतर दोन्ही देशांमधील थेट उड्डाणे, व्हिसा सुविधा आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, अमेरिकेला शंका आहे की ही शांतता केवळ तात्पुरती आहे. अमेरिका-भारत संबंधांना गहन होण्यापासून रोखण्यासाठी चीन या ‘शांतता कराराचा’ वापर एक ढाल म्हणून करत आहे. आता या त्रिकोणी लढाईत भारत आपले हितसंबंध कसे जपतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पेंटागॉनच्या अहवालात भारताबाबत काय म्हटले आहे?

    Ans: पेंटागॉनच्या मते, चीन भारत आणि अमेरिकेतील जवळीक रोखण्यासाठी एलएसीवरील (LAC) तणाव कमी करण्याचा धोरणात्मक वापर करत असावा.

  • Que: चीनने अमेरिकेच्या अहवालावर काय आक्षेप घेतला?

    Ans: चीनने म्हटले आहे की, अमेरिकेने त्यांचे संरक्षण धोरण विकृत करून मांडले असून अमेरिका मुद्दाम भारत-चीन संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

  • Que: चीनचे २०४९ चे उद्दिष्ट काय आहे?

    Ans: चीनला २०४९ पर्यंत 'चिनी राष्ट्राचे महान पुनरुज्जीवन' साध्य करायचे असून जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य तयार करायचे आहे.

Published On: Dec 25, 2025 | 02:24 PM

