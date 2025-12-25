Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

क्रिकेटविश्वातील Boxing Day Test चा थरार २६ डिसेंबरलाच का सुरू होतो? जाणून घ्या यामागचा रंजक इतिहास

Boxing Day Test: बॉक्सिंग डे कसोटी हा ऑस्ट्रेलियामध्ये ख्रिसमसच्या दुसऱ्या दिवशी, २६ डिसेंबर रोजी खेळला जाणारा कसोटी सामना आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा सामना ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर खेळला जात आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 06:36 PM
क्रिकेटविश्वातील Boxing Day Test चा थरार २६ डिसेंबरलाच का सुरू होतो? (Photo Credit - X)

  • भेटवस्तूंचे बॉक्स अन् क्रिकेटचा थरार!
  • ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्टचा काय आहे इतिहास?
  • पाहा ऑस्ट्रेलियाचा मेलबर्नमधील दबदबा”
Boxing Day Test History: ऑस्ट्रेलियामध्ये दरवर्षी २६ डिसेंबर रोजी खेळला जाणारा कसोटी सामना बॉक्सिंग डे  (Boxing Day Test) म्हणून ओळखला जातो. २६ डिसेंबर रोजी, ख्रिसमस नंतरच्या दिवशी सुरू होणारा हा कसोटी सामना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट परंपरेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याचा एक अनोखा इतिहास आहे. ख्रिसमस दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन लोक दीर्घ सुट्टीवर असतात, ज्या दरम्यान, ख्रिश्चन परंपरेनुसार, प्रत्येकजण भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करतात, ज्याचा उद्घाटन दुसऱ्या दिवशी, २६ डिसेंबर रोजी केले जाते. म्हणूनच याला बॉक्सिंग डे म्हणून देखील ओळखले जाते.

१८९२ मध्ये “बॉक्सिंग डे” हा शब्द क्रिकेटमध्ये आला

१८९२ मध्ये, ऑस्ट्रेलियन देशांतर्गत क्रिकेट हंगामात, ख्रिसमस नंतरच्या दिवशी सामने खेळले जात होते, ज्यामुळे या कालावधीची सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, १९५० मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पहिला बॉक्सिंग डे कसोटी सामना खेळला गेला. १९७४-७५ च्या अ‍ॅशेस मालिकेसह, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने बॉक्सिंग डे कसोटी सामना आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली, ज्याचा पहिला दिवस २६ डिसेंबर रोजी खेळला गेला. हा सामना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला गेला. तेव्हापासून, या ऐतिहासिक मेलबर्न मैदानावर बॉक्सिंग डे कसोटी खेळली जात आहे, कारण त्याची आसन क्षमता अंदाजे 100,000 प्रेक्षक सामावू शकते.

ऑस्ट्रेलियाचा बॉक्सिंग डे कसोटीचा विक्रम आतापर्यंत प्रभावी 

बॉक्सिंग डे कसोटीतील ऑस्ट्रेलियन संघाचा विक्रम खूपच प्रभावी आहे. त्यांनी मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर 117 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 68 सामने जिंकले आहेत आणि 32 सामने गमावले आहेत. शिवाय, 2000 पासून एमसीजीवरील ऑस्ट्रेलियाच्या विक्रमावरून असे दिसून येते की त्यांनी 25 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 19 सामने जिंकले आहेत आणि फक्त चार सामने गमावले आहेत, त्यापैकी दोन भारताविरुद्ध होते.

हे देखील वाचा: बॉक्सिंग डे कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग 11 कशी असेल? हा एक खेळाडू राहू शकतो पाच दिवस बेंचवर

भारताचा बॉक्सिंग डे कसोटीत ऐतिहासिक विजय

सर्वात मनोरंजक म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाचे बॉक्सिंग डे कसोटीतील दोन्ही पराभव भारताविरुद्ध होते. २०१८ च्या बॉक्सिंग डे कसोटीत, विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली, भारताने ऐतिहासिक विजय मिळवला, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर पहिल्यांदाच बॉक्सिंग डे कसोटी जिंकली. २०२० च्या बॉक्सिंग डे कसोटीत अ‍ॅडलेडमध्ये झालेल्या पराभवानंतर, टीम इंडियाने मेलबर्न बॉक्सिंग डे कसोटीत उल्लेखनीय पुनरागमन केले. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली, भारताने ऑस्ट्रेलियाला हरवून इतिहास रचला. या दोन्ही विजयांनी हे सिद्ध केले की ऑस्ट्रेलिया देखील बॉक्सिंग डे कसोटीत अजिंक्य नाही.

बॉक्सिंग डे कसोटी विशेष का आहे?

बॉक्सिंग डे कसोटी केवळ क्रिकेटबद्दल नाही तर भावनांचा उत्सव आहे. सुट्टीच्या काळात स्टेडियममध्ये गर्दी करणाऱ्या प्रेक्षकांचे संयोजन, कौटुंबिक वातावरण आणि वर्षातील शेवटच्या मोठ्या सामन्याचा उत्साह याला खास बनवतो. क्रिकेटपटू बॉक्सिंग डे कसोटीचा भाग असणे हा सन्मान मानतात.

हे देखील वाचा: इंग्लंडविरुद्धच्या बॉक्सिंग डे टेस्टसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, हा गोलंदाज परतला 4 वर्षांनी टीममध्ये

Web Title: Why does the thrill of the boxing day test begin on december 26th learn about the history

Published On: Dec 25, 2025 | 06:36 PM

