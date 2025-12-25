१८९२ मध्ये “बॉक्सिंग डे” हा शब्द क्रिकेटमध्ये आला
१८९२ मध्ये, ऑस्ट्रेलियन देशांतर्गत क्रिकेट हंगामात, ख्रिसमस नंतरच्या दिवशी सामने खेळले जात होते, ज्यामुळे या कालावधीची सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, १९५० मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पहिला बॉक्सिंग डे कसोटी सामना खेळला गेला. १९७४-७५ च्या अॅशेस मालिकेसह, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने बॉक्सिंग डे कसोटी सामना आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली, ज्याचा पहिला दिवस २६ डिसेंबर रोजी खेळला गेला. हा सामना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला गेला. तेव्हापासून, या ऐतिहासिक मेलबर्न मैदानावर बॉक्सिंग डे कसोटी खेळली जात आहे, कारण त्याची आसन क्षमता अंदाजे 100,000 प्रेक्षक सामावू शकते.
ऑस्ट्रेलियाचा बॉक्सिंग डे कसोटीचा विक्रम आतापर्यंत प्रभावी
बॉक्सिंग डे कसोटीतील ऑस्ट्रेलियन संघाचा विक्रम खूपच प्रभावी आहे. त्यांनी मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर 117 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 68 सामने जिंकले आहेत आणि 32 सामने गमावले आहेत. शिवाय, 2000 पासून एमसीजीवरील ऑस्ट्रेलियाच्या विक्रमावरून असे दिसून येते की त्यांनी 25 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 19 सामने जिंकले आहेत आणि फक्त चार सामने गमावले आहेत, त्यापैकी दोन भारताविरुद्ध होते.
हे देखील वाचा: बॉक्सिंग डे कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग 11 कशी असेल? हा एक खेळाडू राहू शकतो पाच दिवस बेंचवर
भारताचा बॉक्सिंग डे कसोटीत ऐतिहासिक विजय
सर्वात मनोरंजक म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाचे बॉक्सिंग डे कसोटीतील दोन्ही पराभव भारताविरुद्ध होते. २०१८ च्या बॉक्सिंग डे कसोटीत, विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली, भारताने ऐतिहासिक विजय मिळवला, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर पहिल्यांदाच बॉक्सिंग डे कसोटी जिंकली. २०२० च्या बॉक्सिंग डे कसोटीत अॅडलेडमध्ये झालेल्या पराभवानंतर, टीम इंडियाने मेलबर्न बॉक्सिंग डे कसोटीत उल्लेखनीय पुनरागमन केले. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली, भारताने ऑस्ट्रेलियाला हरवून इतिहास रचला. या दोन्ही विजयांनी हे सिद्ध केले की ऑस्ट्रेलिया देखील बॉक्सिंग डे कसोटीत अजिंक्य नाही.
बॉक्सिंग डे कसोटी विशेष का आहे?
बॉक्सिंग डे कसोटी केवळ क्रिकेटबद्दल नाही तर भावनांचा उत्सव आहे. सुट्टीच्या काळात स्टेडियममध्ये गर्दी करणाऱ्या प्रेक्षकांचे संयोजन, कौटुंबिक वातावरण आणि वर्षातील शेवटच्या मोठ्या सामन्याचा उत्साह याला खास बनवतो. क्रिकेटपटू बॉक्सिंग डे कसोटीचा भाग असणे हा सन्मान मानतात.
हे देखील वाचा: इंग्लंडविरुद्धच्या बॉक्सिंग डे टेस्टसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, हा गोलंदाज परतला 4 वर्षांनी टीममध्ये