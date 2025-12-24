Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • New Epstein Files Shows Child Themed Artwork Decor In His Home

Epstein च्या घराचे धक्कादायक वास्तव! सर्वत्र लटकवलेत अल्पवयीन मुलांचे अश्लील फोटो

Jeffrey Epstein Files : जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. जगभरात या प्रकरणाने खळबळ उडाली असून याबाबत अनेक धक्कादायक कागपत्रे अजूनही खुली केली जात आहे. यामुळे लोकांना मोठा झटका बसला आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 04:18 PM
epstein files

Epstein च्या घराचे धक्कादायक वास्तव! सर्वत्र लटकवलेत अल्पवयीन मुलांचे अश्लील फोटो (फोटो सौजन्य: @nypost)

Follow Us:
Follow Us:
  • जेफ्री एस्टीन प्रकरणाबाबत आणखी धक्कादायक कागपत्रांचा खुलासा
  • घराच्या भितींवर आढळल्या अल्पवयीन मुलांचे अश्लील फोटो अन् पोटरेट्स
  • DoJ ने केली ३० हजारा कागदपत्रे खुली
Jeffrey Epstein Files Realease : वॉशिंग्टन : अमेरिकेती कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) संबंधित आणखी काही धक्कादायक फाईली खुल्या करण्यात आल्या आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ माजली आहे. अणेरिकेच्या न्याय विभागाने (DoJ) नवी कागरपत्रे सार्वजनिक केली आहेत. यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यावर महिलांवर लैगिंक शोषणाचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यासोबतच जेफ्रीच्या घराचे धक्कादायक वास्तवही समोर आले आहे.

‘पार्टीत, फोटोत असणं गुन्हा नाही’ ; Jeffrey Epstein प्रकणावर ट्रम्प यांनी स्पष्टचं सांगितले; न्याय विभागावर केला अप्रत्यक्ष हल्ला

DoJ ने खुल्या केलेल्या नव्या कागदपत्रांनुसार, एपस्टीनच्या मॅनहॅटनमधील घरामध्ये भितींवर अल्पवयीन मुला-मुलींचे अश्लील, आक्षेपहार्य फोटो आणि भयावह कलाकृती लटकवलेल्या आहेत. DoJ ने तब्बल ३० हजार कागपत्रे खुली केली असून यामध्ये याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे संपूर्ण जग हादरले आहे. या फाइल्समध्ये अनेक धक्कादायक बाबींचा खुलासा करण्यात आला आहे. यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, एपस्टीनच्या ७ मजली, २१ हजार स्क्वेअरफूट घरामध्ये मुलांच्या आकृत्या, अश्लील फोटो, विचित्र पेटिंग्स आणि धक्कादायक अशा सजावटी पाहायला मिळाल्या आहेत. याचे काही फोटो देखील शेअर करण्यात आले आहेत.

या नव्या फोटोंमध्ये एक असाही फोटो आहे, ज्यामध्ये एपस्टीनच्या खाद्यांवर एक  लहान मुलगी बसलेली आहे. यामुळे एपस्टीनवर लावण्यात आलेल्या आरोपांना आणखी गंभीर वळणे मिळाले आहे.  तसेच या प्रकरणाने अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली आहे.

ट्रम्पच्या नावामुळे वाढला वाद

दरम्यान या फाइल्समध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव आल्याने हा वाद अधिक उफळला आहे. काही कागदपत्रांमध्ये ट्रम्प यांनी एपस्टीनसोबत खासगी विमानांमधून  प्रवास केल्याचा दावा केला जात आहे.  अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या म्हणण्यानुसार, हे दावे आधीच तपासले  गेले होते परंतु ते निराधार असल्याचे दाखवण्यात आले होते.

जेफ्री एपस्टीनचा मृत्यू

दरम्यान जेफ्री एपस्टीनचा २०१९ मध्ये तुरुंगात असताना मृत्यू झाला आहे. त्याने आत्महत्या केली असल्याचा दावा अधिकृतपणे केला जातो, पकंतु आजही त्याचा मृत्यू गूढ बनून आहे. एपस्टीनच्या मृत्यूनंतर त्याच्या फाइल्समधून अनेक रहस्य उघडकीस आली आहेत. सध्या जगभरात यावरच चर्चा केली जात आहे.

Jeffrey Epstein Files : असा मिळायचा अल्पवयीन मुलींना ‘भाव’ ; एक रशियन तब्बल ‘इतक्या’ डॉलर्सला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एस्टीनबाबत कोणते नवे पुरावे जारी केले आहेत?

    Ans: अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DoJ) ने जेफ्रीच्या मॅनहॅटनमदील आलिशान घराती काही फोटोज सार्वजनिक केली आहेत. या फोटोजमध्ये अल्पवयीन मुलांचे भयावर अश्लील, आक्षेपहार्य फोटो, कलाकृती दिसत आहेत.

  • Que: काय आहेत जेफ्री एपस्टीन प्रकरण?

    Ans: जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकेतील कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार होता. त्याच्यावर अल्पवयीन मुली आणि महिलांच्या लैंगिक शोषणाचा आणि मानवी तस्करीचा आरोप होता. त्याच्याशी संबंधित सरकारी कागदपत्रे, फोटो, आणि पुरावे उघड करण्यात आली आहेत.

  • Que: अमेरिकेच्या न्याय विभागाने जेफ्री एस्टीनबाबत किती नवी कागपत्रे खुली केली आहेत?

    Ans: अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DoJ) ने जेफ्रीच्या प्रकरणासंबंधी ३० हजार कागपत्रे सार्वजनिक केली आहेत.

  • Que: एपस्टीन फाइल्स अधिकृतपणे कधी रिलिज करण्यात आल्या?

    Ans: एपस्टीन फाइल्स अमेरिकेच्या न्याय विभागाने १९ डिसेंबर २०२५ रोजी सार्वजनिक केल्या आहेत.

  • Que: जेफ्री एपस्टीनची संपत्ती किती होती?

    Ans: जेफ्री एपस्टीनकडे २०१९ मध्ये मृत्यूवेळी ५६० ते ६०० दशलक्ष डॉलर्स नेटवर्थ होते.

Web Title: New epstein files shows child themed artwork decor in his home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 04:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप
1

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?
2

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?
3

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल
4

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM