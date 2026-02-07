३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

हे देखील वाचा : Epstein Files मध्ये नाव आले अन् ‘या’ माजी ब्रिटिश Prince ची राजघराण्यातून हाकलपट्टी; कारवाईचेही आदेश
एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित माहिती आणि डेटा आणि वेगवेगळ्या आणि अधिक सोप्या स्वरुपात तुम्हाला पाहता येऊ शकतो. यासाठी Jmail नावाची वेबसाइट इंटरनेट आर्टिस्ट रायली वाल्ज आणि वेब डेव्हल्पर ल्यूक इगेल यांनी तयार केली आहे. ही वेबसाइट Gmail प्रमाणेच यामध्ये ई-मेल इनबॉक्स, सेंट आणि स्टार्ड यामध्ये पाहायला मिळणार आहे. एपस्टीनने कोणा-कोणाशी पत्रव्यावहार केला होता, चर्चा केली होती हेही या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
अमेरिकेच्या न्यायविभागाने एकूण ३० लाखा पानांचा दस्ताऐवज, १,८०,००० हजार फोटोज आणि २००० हून अधिक व्हिडिओ उघड केले आहेत. या फाइल्समधून बिल गेट्स (Bill Gates), अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन, टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क(Elon Musk) , डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांची नावे आणि त्यांच्या संबंधित फोटो, चॅट्स, व्हिडिओ रिलीज करण्यात आले आहेत.
Jmail व्यतिरिक्त, JPhoto, JDrive, JFlights, Jotify या सर्वांवर कागपत्रे, व्हिडिओ, फोटो, ऑडिओ सर्वकाही तुम्हाला पहायाला, ऐकायला, वाचायला मिळणार आहे. याशिनाय Jamazon नावाच्या वेबसाइटवर एपस्टीनच्या अॅमेझॉन ऑर्डरबाबतही माहिती देण्यात आली आहे. याचा उद्देश लोकांपर्यंत खरी माहिती पोचावी असा आहे. ही माहिती जगभरातील पत्रकारांना आणि सामान्य जनेतेला उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. परंतु यामुळे जगभरातील अनेक राजकीय बडे राजकीय नेते, दिग्गज, उद्योजकांचे काळे कारनामे समोर आले आहे. आतापर्यंत जग यातील अनेकांना आपले आदर्श मानत होते. पण जेफ्री एपस्टीन प्रकरणात यांची नावे आल्याने लोकांना धक्का बसला आहे.
