‘Ramayana’मधून ‘या’ अभिनेत्याची एक्झिट; रणबीर कपूरची 4000 कोटींची फिल्म चर्चेत

"रामायण" मध्ये हा अभिनेता कोणती भूमिका साकारणार होता आणि त्याची जागा कोणी घेतली आहे ते पाहूया.

Updated On: Feb 07, 2026 | 07:40 PM
बॉलिवूड लोकप्रिय अभिनेता रणबीर कपूर बहुप्रतिक्षित चित्रपट रामायणमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित “रामायण” चित्रपटाबद्दल एक अपडेट समोर आली आहे. या चित्रपटात एक जबरदस्त स्टारकास्ट आहे आणि लोक त्याच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, ताज्या वृत्तानुसार अभिनेता विक्रांत मेस्सी “रामायण” चित्रपटातून बाहेर पडला आहे आणि त्याची जागा दुसऱ्या अभिनेत्याने घेतली आहे.

रणबीर कपूरच्या “रामायण” चित्रपट बद्दलच्या एका वृत्तानुसार, स्टारकास्टमध्ये बदल करण्यात आला आहे. व्हरायटी इंडियाच्या मते, चित्रपटात रावणाचा मुलगा मेघनादची भूमिका करणारा अभिनेता विक्रांत मेस्सीने चित्रपट सोडला आहे. काही कारणांमुळे तो ही भूमिका करू शकत नाही. अभिनेता राघव जुयाल आता चित्रपटात ही भूमिका साकारताना दिसणार आहे. “रामायण” चित्रपटासाठी राघव जुयालशी संपर्क साधण्यात आला होता आणि त्याने होकार दिला आहे. तो लवकरच चित्रपटाचे शूटिंग सुरू करेल अशी माहिती मिळत आहे. राघव जुयालची भूमिका “रामायण” च्या दुसऱ्या भागात दिसणार आहे आणि पहिल्या भागात तो दिसणार नाही.

”तरूण पिढीला इंटरेस्ट नाही..”, शाहरुख, आमिर, सलमानबाबत इमरान खान स्पष्टच बोलला, कारण देत म्हणाला…

“रामायण” हा चित्रपट त्याच्या घोषणेपासूनच चर्चेत आहे. त्याची चर्चा प्रचंड आहे. हा चित्रपट दोन भागात थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. पहिला भाग २०२६ च्या दिवाळीला आणि दुसरा २०२७ च्या दिवाळीला मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होईल. नितेश तिवारी दिग्दर्शित या चित्रपटाचे बजेट ४,००० कोटी रुपये असल्याचे वृत्त आहे. रणबीर कपूर व्यतिरिक्त, साई पल्लवी, रवी दुबे, यश, सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंग, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, कुणाल कपूर, शीबा चड्ढा आणि इंदिरा कृष्णन हे कलाकार “रामायण” मध्ये काम करतील. रणबीर कपूर भगवान रामाची भूमिका साकारणार आहे, तर साई पल्लवी सीतेची भूमिका साकारणार आहे. यश रावणाची भूमिका साकारणार आहे आणि सनी देओल हनुमानाची भूमिका साकारणार आहे.

Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Published On: Feb 07, 2026 | 07:40 PM

