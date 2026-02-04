Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Epstein Files मध्ये नाव आले अन् ‘या’ माजी ब्रिटिश Prince ची राजघराण्यातून हाकलपट्टी; कारवाईचेही आदेश

UK Prince Andrew Evicted : सध्या जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाने जगभरात खळबळ माजवली आहे. माजी ब्रिटिश प्रिन्स अँड्र्यू यांचे या प्रकरणात नाव आल्याने त्यांची मध्यरात्रीच राजघराण्यातून हाकलपट्टी करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 08:50 PM
Epstein Files मध्ये नाव आले अन् 'या' ब्रिटिश Prince ची राजघराण्यातून हाकलपट्टी; कारवाईचेही आदेश

  • जेफ्रीन एपस्टीन प्रकरणात नाव अन् माजी ब्रिटिश प्रिन्सची राजघराण्यातून हाकलपट्टी
  • किंग चार्ल्स यांनी दिले कारवाईचे आदेश
  • जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
Prince Andrew Jeffrey Epstein Scandal : लंडन : सध्या जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) प्रकरणाशी संबंधित लैंगिक शोषण आणि मानवी तस्करीच्या फाइल्स रिलीज झाल्याने जगभरात खळबळ उडाली आहे. यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सह, बिल गेट्स(Bill Gates), बिल क्लिंटन, एलॉन मस्क (Elon Musk) अशा अनेक दिग्ग्जांची, राजकीय नेत्यांची, उद्योजकांची नावे समोर आली आहे. यामध्ये माजी ब्रिटिश प्रिन्स अँड्र्यूज यांचेही नाव समोर आले आहे. यामुळे ब्रिटिश राजघराण्यावर दबाव वाढत असल्याने किंग चार्ल्स यांनी प्रिन्स अँड्र्यूवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रिन्स अँड्र्यू यांचा एपस्टीनशी संबंध

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रिन्स अँड्र्यूज यांनी राजघराण्यातून आणि कुटुंबातून, धर्मादाय संस्थांमधून काढून टाकण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या अधिकृत विंडरसन निवासस्थानातूनही बाहेर काढण्यात आले आहे. किंग चार्ल्स यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली असून ब्रिटिश राजघराण्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या एपस्टीन फाइल्समध्ये प्रिन्स अँड्र्यूज यांचे एका मुलीसोबत जमिनीवर पडलेले फोटो प्रसिद्ध झाले आहे. या फोटोंमुळे ब्रिटिश राजघराण्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

२०१४ मध्ये प्रिन्स अँड्र्यूवर लैंगिक शोषणाचे आणि तस्करीचे आरोप

ब्रिटनचे प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा २०१४ मध्ये झाला होता. २०१४ मध्ये एका मुलाखतीदरम्यान वर्जिनिया ग्रीफे नावाच्या मुलीने तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याचा खुलासा केला होता. यामध्ये तिने जेफ्रीन एपस्टीन नेटवर्कबाबत आणि प्रिन्स अँड्र्यूसोबतच्या भेटीचा खुलासा केला होता. त्यावेळी व्हर्जिनिया ग्रीफे हिने प्रिन्स अँड्र्यूविरोधात न्यायालयात लैंगिक शोषणाची याचिकाही दाखल केली होती.

या याचिकेत दाखल केलेल्या माहितीनुसार, वर्जिनियावर लैंगिक अत्याचार झाला त्यावेळी त्या १७ वर्षांच होत्या. वर्जिनियाने सांगतिले होते की, एपस्टीनने त्यांना अँड्र्यूकडे सोपवले आणि त्यांचे लैंगिक शोषण करण्यात आले. प्रिन्स अँड्र्यूसोबत तीन वेळा लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्यात आले होते.

सध्या ब्रिटिश राजघराण्याने या प्रकरणाची सध्या चौकशीची मागणी केली आहे. एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्यानंतर राजघराण्याने अँड्र्यूवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अँड्र्यू यांना सँडरिंगहॅम कायमस्वरुपी निवासस्थानात ठेवण्यात आले आहे. किंग चार्ल्स यांच्या आदेशानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्याने प्रिन्स अँड्र्यूवर काय परिणाम झाला?

    Ans: एपस्टीन फाइल्समध्ये नाव आल्याने प्रिन्स अँड्र्यू यांनी ब्रिटीश राजघराण्यातून आणि संस्थांमधून मध्यरात्रीच बाहेर काढण्यात आले आहे. ब्रिटीश राजघराण्यावर कारवाईचा दबावा वाढत असल्याने किंग चार्ल्स यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

  • Que: प्रिन्स अँड्र्य यांना त्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर का काढण्यात आले?

    Ans: मीडिया रिपोर्टनुसार, प्रिन्स अँड्र्य यांचे नाव एपस्टीन फाइल्समध्ये आल्याने तसेच याचे फोटो प्रसिद्ध झाल्याने किंग चार्ल्स यांच्या आदेशावरुन त्यांना निवासस्थानातून बाहेर काढले आहे.

  • Que: सध्या प्रिन्स अँड्र्यू यांना कोठे ठेवण्यात आले आहे?

    Ans: सध्या प्रिन्स अँड्र्यू यांना सँडरिंगहॅम येथे हलवण्यात आले आहे.

  • Que: व्हर्निजिया ग्रीफने प्रिन्स अँड्र्यूवर काय आरोप केले होते?

    Ans: २०१४ मध्ये प्रिन्स अँड्र्यूवर व्हर्जिनिया गिफ्रे नावाच्या एका तरुणीने लैंगिक शोषणाचे आणि एपस्टीनसोबत मिळून तस्करीचे आरोप केले होते.

Published On: Feb 04, 2026 | 08:50 PM

