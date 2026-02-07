Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Railway Ministry Runs 1410 Special Trains For Holi Festival In India Marathi News

Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

2025 मध्ये होळीनिमित 1144 गाड्या चालवण्यात आल्या होत्या. मात्र या वर्षी हा आकडा वाढला आहे. गरज पडल्यास याची संख्या 1500 पर्यन्त वाढवली जाऊ शकतो.

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:25 PM
Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

रेल्वे प्रशासन 1400 गाड्या जादा चालवणार (फोटो- ai gemini)

Follow Us:
Follow Us:

होळीनिमित रेल्वे प्रशासनाची जोरदार तयारी 
देशभरात 1440 स्पेशल ट्रेन्स धावणार 
रेल्वे प्रशासनाने जारी केले पत्र

देशभरात आता होळीचा सण येणार आहे. होळी म्हणजे रंगांचा, प्रेमाचा सण समजला जातो. देशभरात होळीचा सण मोठ्या उत्साहात, धुमधडाक्यात सजरा केला जातो. होळीच्या निमित लोक आपापल्या गावाला जात असतात. दरम्यान मोठ्या प्रमाणात आपल्या गावी जाण्यासाठी रेल्वेचा प्रवास करताना दिसून येतात. दरम्यान आता होळीनिमित रेल्वे प्रशासन देखील तयार झाले आहे. होळीनिमित्त रेल्वे प्रशासन स्पेशल ट्रेन्स चालवणार आहे.

होळीनिमित्त लाखो नागरिक आपल्या गावी जातात. त्यासाठी रेल्वे मंत्रालय स्पेशल गद्य चालवणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने पत्रक जारी केले आहे. मार्च महिन्यात रेल्वे तब्बल 1410 अधिक गाड्या चालवणार आहे. रेल्वेने गर्दीचे प्रमाण लक्षात घेता स्पेशल गाड्यांचे प्रमाण दीड पट वाढवले आहे.

2025 मध्ये होळीनिमित 1144 गाड्या चालवण्यात आल्या होत्या. मात्र या वर्षी हा आकडा वाढला आहे. गरज पडल्यास याची संख्या 1500 पर्यन्त वाढवली जाऊ शकतो. यामुळे प्रवाशांना प्रवास करणे अधिक सोपे आणि आरामदायी होणार आहे.

Railway Ticket Price Increase : रेल्वेचा प्रवास महागला! आजपासून दरवाढ लागू, सामान्यांच्या खिशाला कात्री

ईस्ट सेंट्रल विभाग चालवणार जास्त रेल्वे

ईस्ट सेंट्रल रेल्वे होळीनिमित्त सर्वाधिक गाड्या चालवणार आहे. पूर्व, मध्य आणि उत्तर भागात प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. वेस्टर्न रेल्वे 231 गाड्या चालवणार आहे. सेंट्रल रेल्वे 209 चालवणार आहे. साऊथ सेंट्रल रेल्वे 160 गाड्या चालवणार आहे. तर उत्तर विभाग 108 गाड्या चालवणार आहे.

तोच घारणेडा वास अन् तोच अस्वच्छ प्रवास..! भारतीय रेल्वेच्या तिकीटात वाढ मात्र सोयी सारख्याच

सुविधा आणि सुरक्षेवर विशेष लक्ष

सणासुदीच्या काळात रेल्वेवरील ताण वाढतो. शहरातील लोक आपल्या परिवारासह गावी जातात. काही मार्गांवर रेल्वेच्या तिकीटांची अधिक मागणी असते. त्यामुळे रेल्वेने स्पेशल गाड्या चालवायचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे ते दिल्ली Vande Bharat Express सुरू करावी

पुणे–दिल्ली दरम्यान थेट वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याची मागणी राज्यसभेत उपस्थित करण्यात आली आहे. भाजपच्या राज्यसभा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी ही मागणी रेल्वे मंत्रालयाकडे औपचारिकरीत्या मांडली. पुणे हे शिक्षण, उद्योग, आयटी, संरक्षण आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असून देशाची राजधानी दिल्लीशी थेट, वेगवान आणि प्रीमियम रेल्वे सेवा सुरू होणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Web Title: Railway ministry runs 1410 special trains for holi festival in india marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 08:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले
1

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

भौमितिक आकारांतून आयुष्य मांडणारे ‘काळाघोडा’चे प्रवेशद्वार! प्लास्टिकचा पुनर्वापर करत पर्यावरणीय संदेश
2

भौमितिक आकारांतून आयुष्य मांडणारे ‘काळाघोडा’चे प्रवेशद्वार! प्लास्टिकचा पुनर्वापर करत पर्यावरणीय संदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Cosmic Wonder: असं दृश्य पुन्हा दिसणार नाही! फेब्रुवारीत ‘या’ दुर्मिळ घटना ठरतील खगोलप्रेमींसाठी मेजवानी; पाहा भारतातून दिसेल का?

Feb 07, 2026 | 08:22 PM
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

Feb 07, 2026 | 08:17 PM
Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

Holi 2026: होळीसाठी स्पेशल ट्रेनचा धमाका, 1400 अतिरिक्त गाड्या; कोणत्या क्षेत्रासाठी किती Trains धावणार?

Feb 07, 2026 | 08:16 PM
Hair Growth: बुलेटच्या स्पीडने वाढेल केसांची लांबी होतील घनदाट, 3 बियांचा वापर केसांसाठी ठरेल वरदान

Hair Growth: बुलेटच्या स्पीडने वाढेल केसांची लांबी होतील घनदाट, 3 बियांचा वापर केसांसाठी ठरेल वरदान

Feb 07, 2026 | 08:00 PM
IND vs USA, T20 World Cup 2026 LIVE: 46 धावांवर भारताचे 4 धुरंधर माघारी! वानखेडेवर नवख्या USA समोर सूर्या आर्मीचे हाल बेहाल

IND vs USA, T20 World Cup 2026 LIVE: 46 धावांवर भारताचे 4 धुरंधर माघारी! वानखेडेवर नवख्या USA समोर सूर्या आर्मीचे हाल बेहाल

Feb 07, 2026 | 07:58 PM
‘Ramayana’मधून ‘या’ अभिनेत्याची एक्झिट; रणबीर कपूरची 4000 कोटींची फिल्म चर्चेत

‘Ramayana’मधून ‘या’ अभिनेत्याची एक्झिट; रणबीर कपूरची 4000 कोटींची फिल्म चर्चेत

Feb 07, 2026 | 07:40 PM
धक्कादायक! हॉटेलमध्ये अ‍ॅडल्ट फिल्म लावली आणि अचानक दिसला स्वतःचाच गर्लफ्रेंडसोबतचा Video, पायाखालची जमीन सरकली

धक्कादायक! हॉटेलमध्ये अ‍ॅडल्ट फिल्म लावली आणि अचानक दिसला स्वतःचाच गर्लफ्रेंडसोबतचा Video, पायाखालची जमीन सरकली

Feb 07, 2026 | 07:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM