‘बॉयफ्रेंड ड्युटी’मुळे ट्रुडो ट्रोल! FIFA स्पर्धेत अमेरिकन संघाची मॅच पाहणं पडलं महागात; कॅनेडियन चाहत्यांमध्ये तीव्र संताप

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मिळालेल्या माहितीनुसार, जस्टिन ट्रुडो अमेरिकेचा विश्वचषकाचा उद्घाटन सामना पाहण्यासाठी लॉस एंजिलसला गेले होते. याच दिवशी कॅनडाचा संघही फिफा २०२६ ची तयारी सुरु करु करत होता. परंतु आपल्या देशाला पाठिंबा देण्याऐवजी ट्रुडो अमेरिका सामना पाहायला गेल्याने मोठा वाद पेटला आहे.
ट्रुडो आपली गर्लफ्रेंड पॉपस्टार केटी पेरीसोबत लक्झरी सूटमध्ये अमेरिकेचा विश्वचषक सामना पाहायला गेले होते. याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अमेरिका-पराग्वेचा सामनावेळेचे काही क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण याच वेळी दुसरीकडे कॅनडाचा बोन्सिया आणि हर्झेगोविनाविरुद्ध सामना सुरु होता. सोशल मीडियावर याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यांच्यावर टीकेची झोड उडाली आहे.
SICKENING Justin Trudeau is ALL in on America 🇺🇸 He skipped Canada to support the 🇺🇸😭 Elbows UP Canada 🇨🇦 pic.twitter.com/Al19cRBsxV — Marc Nixon (@MarcNixon24) June 13, 2026
सध्या सोशल मीडियावर ट्रुडो आणि त्यांची गर्लफ्रेंड पॉपस्टार केटी पेरी यांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हे पाहून कॅनेडियन नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यावर, देशाचा सामना सोडून अमेरिकेला पाठिंबा? राष्ट्रीय संघापेक्षा सेलिब्रिटिंसोबत वेळ घालवणं महत्त्वाचं वाटलं का? अशा प्रतिक्रिया कॅनडाच्या नागरिकांनी दिल्या आहेत.
दरम्यान ट्रुडो यांनी यावर अत्यंत हलक्या-फुलक्या अंदाजात प्रतक्रिया दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत कधी कधी बॉयफ्रेंड ड्युटी आधी येते, पण विश्वचषक कोणी जिंकावा, हे तुम्हाला माहित आहे. सध्या ट्रुडोंच्या या वक्तव्यानंतर वाद आणखी चिघळला आहे. काहींनी यावर हसून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तर काहींनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच ट्रुडो आणि केटी पेरीच्या नात्याबाबत सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली आहे. याआधी पंतप्रधान असताना त्यांनी अमेरिकेला बॉयकट्या करण्याची भाषा केली होती. मात्र आता अमेरिकेचाच सामना पाहायला गेल्याने मोठा वाद पेटला आहे.
Sometimes supportive boyfriend duties call. But you know who I’m rooting for to take the Cup 🇨🇦 https://t.co/85DXvsyCPp — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 14, 2026
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