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‘बॉयफ्रेंड ड्युटी’मुळे ट्रुडो ट्रोल! FIFA स्पर्धेत अमेरिकन संघाची मॅच पाहणं पडलं महागात; कॅनेडियन चाहत्यांमध्ये तीव्र संताप

Updated On: Jun 15, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

Justin Trudeau FiFA Controversy : कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ते त्यांची गर्लफ्रेंड केटी पेरीसोबत अमेरिकेचा विश्वचषक सामना पाहायला गेले होते. यामुळे कॅनेडियन नागरिकांमध्ये संताप उफाळला आहे.

Justin Trudeau FiFA Controversy

'बॉयफ्रेंड ड्युटी'मुळे ट्रुडो ट्रोल! FIFA स्पर्धेत अमेरिकन संघाची मॅच पाहणं पडलं महागात; कॅनेडियन चाहत्यांमध्ये तीव्र संताप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ‘बॉयफ्रेंड ड्युटी’मुळे ट्रुडो ट्रोल
  • FIFA स्पर्धेत अमेरिकन संघाची मॅच पाहणं पडलं महागात
  • कॅनेडियन चाहत्यांमध्ये तीव्र संताप
Justin Trudeau FiFA Controversy : ओटावा : कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो पुन्हा चर्चेत आले आहेत. पण यावेळी कोणत्याही राजकीय वक्तव्यामुळे नव्हे, तर त्यांच्या अमेरिकेच्या फिफा वर्ल्डकपमधील उपस्थितीमुळे ते चर्चेचा विषय बनले आहेत. यामुळे कॅनडात मोठा वाद पेटला आहे. त्यांच्यावर नागरिकांवी ताव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे. जाणून घेऊयात.

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नेमकं काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, जस्टिन ट्रुडो अमेरिकेचा विश्वचषकाचा उद्घाटन सामना पाहण्यासाठी लॉस एंजिलसला गेले होते. याच दिवशी कॅनडाचा संघही फिफा २०२६ ची तयारी सुरु करु करत होता. परंतु आपल्या देशाला पाठिंबा देण्याऐवजी ट्रुडो अमेरिका सामना पाहायला गेल्याने मोठा वाद पेटला आहे.

ट्रुडो आपली गर्लफ्रेंड पॉपस्टार केटी पेरीसोबत लक्झरी सूटमध्ये अमेरिकेचा विश्वचषक सामना पाहायला गेले होते. याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. अमेरिका-पराग्वेचा सामनावेळेचे काही क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पण याच वेळी दुसरीकडे कॅनडाचा बोन्सिया आणि हर्झेगोविनाविरुद्ध सामना सुरु होता. सोशल मीडियावर याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यांच्यावर टीकेची झोड उडाली आहे.

कॅनडेडियन नागिरक संतप्त

सध्या सोशल मीडियावर ट्रुडो आणि त्यांची गर्लफ्रेंड पॉपस्टार केटी पेरी यांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हे पाहून कॅनेडियन नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यावर, देशाचा सामना सोडून अमेरिकेला पाठिंबा? राष्ट्रीय संघापेक्षा सेलिब्रिटिंसोबत वेळ घालवणं महत्त्वाचं वाटलं का? अशा प्रतिक्रिया कॅनडाच्या नागरिकांनी दिल्या आहेत.

ट्रुडोंची हलकी-फुलकी प्रतिक्रिया

दरम्यान ट्रुडो यांनी यावर अत्यंत हलक्या-फुलक्या अंदाजात प्रतक्रिया दिली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत कधी कधी बॉयफ्रेंड ड्युटी आधी येते, पण विश्वचषक कोणी जिंकावा, हे तुम्हाला माहित आहे. सध्या ट्रुडोंच्या या वक्तव्यानंतर वाद आणखी चिघळला आहे. काहींनी यावर हसून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तर काहींनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच ट्रुडो आणि केटी पेरीच्या नात्याबाबत सोशल मीडियावर चर्चा सुरु झाली आहे. याआधी पंतप्रधान असताना त्यांनी अमेरिकेला बॉयकट्या करण्याची भाषा केली होती. मात्र आता अमेरिकेचाच सामना पाहायला गेल्याने मोठा वाद पेटला आहे.


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Web Title: Justin trudeau katy perry fifa match sparks canada backlash

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Published On: Jun 15, 2026 | 12:50 PM

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