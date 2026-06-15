Russia Ukraine War : ट्रम्प-पुतिन यांच्यात ५५ मिनिटांचा महत्त्वपूर्ण फोनकॉल; इराणनंतर युक्रेन युद्धही थांबणार?

US-Iran Peace Deal : शांतता करार की पोकळ दावा? अमेरिका-इराण करारावर ट्रम्प यांची घोषणा, इराण मात्र मौन
फोन संभाषणादरम्यान ट्रम्प आणि पुतिन दोन्ही नेत्यांनी रशिया-युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) संपवण्यावर विशेष चर्चा केली. ट्रम्प यांनी युक्रेनमधील संघर्ष संपवण्याची गरज अधोरेखित केली. यासाठी त्यांनी अमेरिका हवी ती मदत करेल अशी तयारी दर्शवली.
याशिवाय ट्रम्प यांनी व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांना अमेरिका-इराण कराराबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांमधील करार अंतिम टप्प्याक आहे. यावर पुतिन यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी दोन्ही देशांतील तणाव नक्कीच कमी होईल अशी आशा व्यक्त केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे विशेष राजदूत स्टीव्ह वीटकॉफ आणि जेरेड कुशनर लवकरच रशियाच्या दौऱ्यावर येणार असल्याचेही ट्रम्प यांनी सांगितले.
संवादावेळी पुतिन यांनी ट्रम्प यांना वढदिवसाच्या शुभेच्छाही दिल्या. व्हाइट हाऊसमध्ये शुभेच्छा देणारे पुतिन हे पहिले परदेशी नेते ठरले. यामुळे ट्रम्प अत्यंत प्रभावित झाल्याचे सांगितले जात आहे.
फोनकॉलदरम्यान ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धाची आठवण काढली. त्यांनी युद्धाच्या काळात अमेरिका-रशियाच्या सहकार्याची आठवण पुतिन यांना करुन दिली. तसेच दोन्ही देशांतील ऐतिहासिक संबंध महत्त्वाचे असून पुन्हा सुरळित करण्याचे त्यांनी नमूद केले.
नुकतेच ट्रम्प यांनी इराणशी शांतता कराराचा दावा केला आहे. तसेच त्यांनी होर्मुझ(Hormuz) चा मार्ग खुला करण्याची घोषणाही केली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत शांततेची आशा निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे ट्रम्प-पुतिन यांच्यातील संवादाने रशिया-युक्रेनमध्येही युद्धबंदीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अद्याप यावर दोन्ही नेत्यांनी कोणताही पूर्ण तपशील दिलेला नाही. यामुळे अनिश्चितता कायम आहे.
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