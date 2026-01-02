Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Kim Jong Un Attended A New Years Eve Event In Pyongyang His Wife Ri Sol Ju And Daughter Were Also Seen At The Event

Kim Jong Un: किम जोंग उन यांचा दणका! 1.5 लाख लोक आणि त्यांची उत्तराधिकारी, पाहा ‘ब्लॅक’ फॅमिलीचा तोरा

Kim Jong Un : हुकूमशहा त्याच्या कुटुंबासह पूर्णपणे काळ्या पोशाखात दिसला! त्याने १,५०,००० लोकांसोबत नवीन वर्ष साजरे केले आणि जगाला त्याची शक्ती दाखवली. जाणून घ्या काय आहे यामागच कारण?

Updated On: Jan 02, 2026 | 01:18 PM
Kim Jong Un attended a New Year's Eve event in Pyongyang His wife Ri Sol Ju and daughter were also seen at the event

हुकूमशहाच्या लेकीचा जलवा! किम जोंग उनसोबत दिसली त्यांची उत्तराधिकारी; जगाला दिला मोठा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  किम जोंग उन यांनी प्योंगयांगमधील मेडे स्टेडियमवर १,५०,००० लोकांच्या उपस्थितीत भव्य नववर्ष सोहळा साजरा करून जगाला आपली ताकद दाखवली.
  •  या सोहळ्यात किम यांची पत्नी री सोल-जू आणि त्यांची कन्या ‘किम जु-ए’ एकत्र दिसल्याने किम यांची मुलगीच त्यांची राजकीय वारसदार असल्याचे संकेत गडद झाले आहेत.
  •  आपल्या भाषणात किम जोंग उन यांनी रशिया-युक्रेन युद्धात लढणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या सैन्याचे तोंडभरून कौतुक करत रशियाशी ‘अजेय युती’ (Invincible Alliance) असल्याची घोषणा केली.

Zohran Mamdani letter to Umar Khalid Jan 2026 : संपूर्ण जग नवीन वर्षाच्या जल्लोषात मग्न असताना, उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन (Kim Jong Un) यांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या अनोख्या आणि शिस्तबद्ध शैलीत नवीन वर्षाचे स्वागत केले. ३१ डिसेंबर २०२५ च्या रात्री प्योंगयांगमधील जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियमपैकी एक असलेल्या ‘मेडे स्टेडियम’ (May Day Stadium) मध्ये हा सोहळा पार पडला. सुमारे १,५०,००० नागरिकांच्या साक्षीने किम यांनी आपल्या कुटुंबासह या कार्यक्रमात हजेरी लावली, ज्याचे फोटो आता जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

काळ्या पोशाखात ‘पॉवरफुल’ फॅमिली!

या कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे किम जोंग उन यांचे संपूर्ण कुटुंब एकाच रंगाच्या, म्हणजेच गडद काळ्या (Black) पोशाखात दिसले. किम यांच्यासोबत त्यांची पत्नी री सोल-जू (Ri Sol-ju) आणि त्यांची मुलगी किम जु-ए (Kim Ju-ae) देखील उपस्थित होती. री सोल-जू या बऱ्याच काळानंतर सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसल्या, तर त्यांची मुलगी किम यांच्या शेजारी बसलेली दिसली. किम जु-ए हिच्या वाढत्या सार्वजनिक उपस्थितीमुळे तीच उत्तर कोरियाची पुढील सर्वेसर्वा असेल, या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Secret Meeting : भारत-जमात ‘सिक्रेट’ खलबतं! शफीकुर रहमान यांचा खळबळजनक खुलासा; ढाकामध्ये नेमकं काय शिजतंय?

युक्रेन युद्धात लढणाऱ्या सैनिकांना संदेश

आपल्या भाषणात किम जोंग उन यांनी केवळ देशांतर्गत प्रश्नांवरच नव्हे, तर जागतिक युद्धावरही भाष्य केले. युक्रेनमध्ये रशियाच्या बाजूने लढणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या सैनिकांना त्यांनी ‘राष्ट्राचे महान आधारस्तंभ’ म्हटले. “तुमच्या मागे प्योंगयांग आणि मॉस्को खंबीरपणे उभे आहेत, शूर व्हा!” असा संदेश त्यांनी आपल्या सैनिकांना दिला. रशिया आणि उत्तर कोरियामधील ही युती आता ‘रक्ताच्या नात्याने’ जोडली गेली असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

credit : social media and Twitter

भव्य आतिषबाजी आणि शक्ती प्रदर्शन

कार्यक्रमात उत्तर कोरियाच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे नृत्य, गाणी आणि मार्शल आर्ट्सचे (Taekwondo) चित्तथरारक प्रयोग करण्यात आले. मध्यरात्री ठीक १२ वाजता प्योंगयांगच्या आकाशात प्रचंड आतिषबाजी करण्यात आली. हा सोहळा केवळ एक उत्सव नसून, उत्तर कोरियाची एकजूट आणि किम यांच्या नेतृत्वाखालील शक्तीचे ते मोठे प्रदर्शन होते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Diplomacy : पाकिस्तानची उलटी गिनती सुरू! ट्रम्प आता भारताच्या प्रेमात; 2026 मध्ये बदलणार जगाचा नकाशा

९ व्या पक्षाच्या काँग्रेसची (9th Party Congress) तयारी

हा नववर्ष सोहळा म्हणजे आगामी ‘वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया’ च्या ९ व्या काँग्रेसची (अधिवेशन) एक तालीम असल्याचे मानले जाते. २०२६ च्या सुरुवातीलाच हे अधिवेशन पार पडणार असून, त्यात उत्तर कोरियाच्या पुढील ५ वर्षांच्या लष्करी आणि आर्थिक धोरणांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. या अधिवेशनात किम जोंग उन आपल्या मुलीच्या उत्तराधिकाराबाबत (Succession) मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: किम जोंग उन यांचा नववर्ष सोहळा कुठे पार पडला?

    Ans: हा सोहळा उत्तर कोरियाची राजधानी प्योंगयांगमधील प्रसिद्ध मेडे स्टेडियम (May Day Stadium) येथे पार पडला.

  • Que: किम जोंग उन यांच्या मुलीचे नाव काय आहे आणि ती का चर्चेत आहे?

    Ans: त्यांचे नाव किम जु-ए (Kim Ju-ae) आहे. ती किम यांच्यासोबत वारंवार लष्करी आणि राजकीय कार्यक्रमात दिसत असल्याने ती त्यांची भावी उत्तराधिकारी मानली जात आहे.

  • Que: किम जोंग उन यांनी रशियाबद्दल काय म्हटले?

    Ans: त्यांनी रशिया आणि उत्तर कोरियाची युती 'अजेय' असल्याचे सांगून युक्रेनमध्ये लढणाऱ्या आपल्या सैनिकांचे कौतुक केले.

Web Title: Kim jong un attended a new years eve event in pyongyang his wife ri sol ju and daughter were also seen at the event

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM