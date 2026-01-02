Kim Jong Un: किम जोंग उन यांचा दणका! 1.5 लाख लोक आणि त्यांची उत्तराधिकारी, पाहा ‘ब्लॅक’ फॅमिलीचा तोरा

Zohran Mamdani letter to Umar Khalid Jan 2026 : संपूर्ण जग नवीन वर्षाच्या जल्लोषात मग्न असताना, उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन (Kim Jong Un) यांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या अनोख्या आणि शिस्तबद्ध शैलीत नवीन वर्षाचे स्वागत केले. ३१ डिसेंबर २०२५ च्या रात्री प्योंगयांगमधील जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडियमपैकी एक असलेल्या ‘मेडे स्टेडियम’ (May Day Stadium) मध्ये हा सोहळा पार पडला. सुमारे १,५०,००० नागरिकांच्या साक्षीने किम यांनी आपल्या कुटुंबासह या कार्यक्रमात हजेरी लावली, ज्याचे फोटो आता जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
या कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे किम जोंग उन यांचे संपूर्ण कुटुंब एकाच रंगाच्या, म्हणजेच गडद काळ्या (Black) पोशाखात दिसले. किम यांच्यासोबत त्यांची पत्नी री सोल-जू (Ri Sol-ju) आणि त्यांची मुलगी किम जु-ए (Kim Ju-ae) देखील उपस्थित होती. री सोल-जू या बऱ्याच काळानंतर सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसल्या, तर त्यांची मुलगी किम यांच्या शेजारी बसलेली दिसली. किम जु-ए हिच्या वाढत्या सार्वजनिक उपस्थितीमुळे तीच उत्तर कोरियाची पुढील सर्वेसर्वा असेल, या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Secret Meeting : भारत-जमात ‘सिक्रेट’ खलबतं! शफीकुर रहमान यांचा खळबळजनक खुलासा; ढाकामध्ये नेमकं काय शिजतंय?
आपल्या भाषणात किम जोंग उन यांनी केवळ देशांतर्गत प्रश्नांवरच नव्हे, तर जागतिक युद्धावरही भाष्य केले. युक्रेनमध्ये रशियाच्या बाजूने लढणाऱ्या उत्तर कोरियाच्या सैनिकांना त्यांनी ‘राष्ट्राचे महान आधारस्तंभ’ म्हटले. “तुमच्या मागे प्योंगयांग आणि मॉस्को खंबीरपणे उभे आहेत, शूर व्हा!” असा संदेश त्यांनी आपल्या सैनिकांना दिला. रशिया आणि उत्तर कोरियामधील ही युती आता ‘रक्ताच्या नात्याने’ जोडली गेली असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
North Korean leader Kim Jong Un’s daughter Kim Ju Ae accompanied her parents on her first public visit to the Kumsusan mausoleum, a memorial palace for former leaders of the country. Ju Ae has been making increasingly prominent appearances in state media fuelling speculations… pic.twitter.com/8BkcCmvofj — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) January 2, 2026
credit : social media and Twitter
कार्यक्रमात उत्तर कोरियाच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे नृत्य, गाणी आणि मार्शल आर्ट्सचे (Taekwondo) चित्तथरारक प्रयोग करण्यात आले. मध्यरात्री ठीक १२ वाजता प्योंगयांगच्या आकाशात प्रचंड आतिषबाजी करण्यात आली. हा सोहळा केवळ एक उत्सव नसून, उत्तर कोरियाची एकजूट आणि किम यांच्या नेतृत्वाखालील शक्तीचे ते मोठे प्रदर्शन होते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Diplomacy : पाकिस्तानची उलटी गिनती सुरू! ट्रम्प आता भारताच्या प्रेमात; 2026 मध्ये बदलणार जगाचा नकाशा
हा नववर्ष सोहळा म्हणजे आगामी ‘वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया’ च्या ९ व्या काँग्रेसची (अधिवेशन) एक तालीम असल्याचे मानले जाते. २०२६ च्या सुरुवातीलाच हे अधिवेशन पार पडणार असून, त्यात उत्तर कोरियाच्या पुढील ५ वर्षांच्या लष्करी आणि आर्थिक धोरणांची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. या अधिवेशनात किम जोंग उन आपल्या मुलीच्या उत्तराधिकाराबाबत (Succession) मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Ans: हा सोहळा उत्तर कोरियाची राजधानी प्योंगयांगमधील प्रसिद्ध मेडे स्टेडियम (May Day Stadium) येथे पार पडला.
Ans: त्यांचे नाव किम जु-ए (Kim Ju-ae) आहे. ती किम यांच्यासोबत वारंवार लष्करी आणि राजकीय कार्यक्रमात दिसत असल्याने ती त्यांची भावी उत्तराधिकारी मानली जात आहे.
Ans: त्यांनी रशिया आणि उत्तर कोरियाची युती 'अजेय' असल्याचे सांगून युक्रेनमध्ये लढणाऱ्या आपल्या सैनिकांचे कौतुक केले.