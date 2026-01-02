Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Secret Deal Between India And Jamaat E Islami Shafiqur Rehmans Big Revelation On The Secret Meeting Of The Indian Ambassador

Secret Meeting : भारत-जमात ‘सिक्रेट’ खलबतं! शफीकुर रहमान यांचा खळबळजनक खुलासा; ढाकामध्ये नेमकं काय शिजतंय?

India Bangladesh Relations : जमात-ए-इस्लामीने भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत गुप्त बैठकींचे वृत्त फेटाळून लावले. शफीकुर रहमान म्हणाले की भारताच्या विनंतीवरून बैठका गुप्त ठेवण्यात आल्या होत्या.

Updated On: Jan 02, 2026 | 10:46 AM
Secret deal between India and Jamaat-e-Islami Shafiqur Rehman's big revelation on the secret meeting of the Indian ambassador

भारतीय अधिकाऱ्यांनी बांगलादेशमध्ये जमात-ए-तैयबासोबत एक गुप्त बैठक घेतली आणि केली 'ही' मुख्य डील ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख शफीकुर रहमान यांनी भारतीय राजदूतांसोबत झालेल्या एका विशेष बैठकीची कबुली दिली असून, ही बैठक भारताच्या विनंतीवरून गुप्त ठेवण्यात आली होती, असा दावा केला आहे.
  • बांगलादेशातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आता केवळ अवामी लीगवर अवलंबून न राहता सर्व प्रमुख राजकीय शक्तींशी, विशेषतः जमात आणि बीएनपीशी संवाद साधत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
  • शेख हसीना यांचे भारतात राहणे हे दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यातील सर्वात मोठा अडथळा असल्याचे विधान करून रहमान यांनी भारतासमोर एक नवीन पेच निर्माण केला आहे.

India Bangladesh secret meeting Jamaat-e-Islami 2026 : बांगलादेशातील आगामी १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांआधी दक्षिण आशियातील राजकारण एका नवीन वळणावर पोहोचले आहे. भारताचे कट्टर विरोधक मानले जाणारे जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) आणि भारतीय अधिकारी यांच्यात एक ‘गुप्त बैठक’ पार पडल्याचा खळबळजनक दावा जमातचे अमीर डॉ. शफीकुर रहमान यांनी केला आहे. एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत रहमान यांनी या बैठकीची कबुली दिली, ज्यामुळे भारत आता बांगलादेशातील (India Bangladesh relations) नव्या राजकीय समीकरणांशी जुळवून घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

भारताच्या विनंतीवरून बैठक ‘सिक्रेट’?

डॉ. शफीकुर रहमान यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी त्यांच्या बायपास सर्जरीनंतर अनेक देशांच्या राजदूतांनी त्यांची भेट घेतली होती. याच काळात दोन भारतीय राजनैतिक अधिकारी (Diplomats) देखील त्यांना भेटायला आले होते. रहमान यांच्या मते, इतर देशांचे राजदूत उघडपणे भेटले, मात्र भारतीय अधिकाऱ्यांनी ही भेट ‘कॉन्फिडेंशियल’ (Confidential) म्हणजेच गुप्त ठेवण्याची विनंती केली होती. “आम्ही सर्वांशी संवाद साधण्यास तयार आहोत. परस्पर संबंध सुधारण्यासाठी पारदर्शकता आवश्यक आहे,” असे म्हणत रहमान यांनी भारताच्या या ‘गुप्त’ धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शेख हसीना यांच्यामुळे संबंधात दुरावा?

मुलाखती दरम्यान शफीकुर रहमान यांनी भारताला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ च्या सत्तापालटानंतर शेख हसीना भारतात आश्रयाला आहेत, यावरून जमातने नाराजी व्यक्त केली आहे. “शेख हसीना यांचे भारतात राहणे हाच भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध सुधारण्यातील मुख्य अडथळा आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे. भारत जोपर्यंत हसीना यांना पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत बांगलादेशातील जनभावना भारताच्या विरोधात राहतील, असे संकेत जमातने दिले आहेत.

भारताची रणनीती काय आहे?

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप या बैठकीवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आता बांगलादेशात ‘बॅलन्स्ड अप्रोच’ (Balanced Approach) स्वीकारत आहे. केवळ शेख हसीना यांच्या अवामी लीगवर विसंबून राहण्यापेक्षा, भविष्यात सत्तेवर येऊ शकणाऱ्या बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या पक्षांशी संवाद ठेवणे ही भारताची मजबुरी आणि रणनीती दोन्ही आहे. बांगलादेशातील वाढता पाकिस्तानी प्रभाव रोखण्यासाठी भारत या ‘बॅकचॅनेल’ डिप्लोमसीचा वापर करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

जमातचा ‘नॅशनल कन्ससस’ सरकारचा प्लॅन

निवडणुकीनंतर जमात-ए-इस्लामी एकट्याने सत्ता स्थापन करण्याऐवजी सर्व पक्षांना सोबत घेऊन ‘राष्ट्रीय सहमतीचे सरकार’ (National Consensus Government) स्थापन करण्यास उत्सुक आहे. भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि सर्वसमावेशक राजकारण हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे रहमान यांनी सांगितले. या नवीन सरकारमध्ये भारताची भूमिका काय असेल आणि भारत जमातच्या या ‘मैत्रीच्या हाताला’ कसा प्रतिसाद देतो, यावर दक्षिण आशियातील सुरक्षा अवलंबून असेल.

 

 

Frequently Asked Questions

  • Que: जमात-ए-इस्लामी आणि भारतीय अधिकार्यांची बैठक कुठे झाली?

    Ans: ही बैठक ढाका येथील शफीकुर रहमान यांच्या निवासस्थानी झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, ही भेट त्यांच्या वैद्यकीय उपचारानंतरची एक सदिच्छा भेट होती.

  • Que: भारताने ही बैठक गुप्त ठेवण्याची विनंती का केली?

    Ans: भारताचे अवामी लीगशी जुने संबंध आहेत, त्यामुळे कट्टरपंथी पक्षाशी संवाद साधणे हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने ही गुप्तता पाळली गेली असावी, असे मानले जाते.

  • Que: आगामी निवडणुकीत जमातची भूमिका काय असेल?

    Ans: जमात १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या निवडणुकीत सहभागी होणार असून, ते बीएनपी किंवा इतर पक्षांसोबत मिळून 'युनिटी गव्हर्नमेंट' स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

Published On: Jan 02, 2026 | 10:46 AM

