Epstein Files: पत्नी मेलानिया फ्लोरिडात आणि ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये 'तिच्यासोबत'; जेफ्री एपस्टाईनच्या ईमेलमध्ये खळबळजनक गौप्यस्फोट

Trump secretary affair : 'रिकाम्या व्हाईट हाऊसमध्ये, ट्रम्पच्या वैयक्तिक सचिव, 28 वर्षीय मॅडेलीन वेस्टरहाउट यांनी वेस्ट विंगमधून त्यांची कागदपत्रे आणि कॉल शीट्स त्यांना पोच करायला जाताना ट्रम्प त्यांना अंडरवेअरमध्ये...

Updated On: Feb 22, 2026 | 12:36 PM
Epstein Files: पत्नी मेलानिया फ्लोरिडात आणि ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये 'तिच्यासोबत'; जेफ्री एपस्टाईनच्या ईमेलमध्ये खळबळजनक गौप्यस्फोट

  • खळबळजनक ईमेल उघड
  • व्हाईट हाऊसचा ‘तो’ प्रसंग
  • वेस्टरहाउटकडून इन्कार

Donald Trump Madeleine Westerhout scandal 2026 : अमेरिकेचे ७९ वर्षीय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. यावेळी निमित्त ठरले आहे ते म्हणजे मृत बाल लैंगिक अत्याचार करणारा जेफ्री एपस्टाईन आणि लेखक मायकेल वोल्फ यांच्यातील काही कथित ईमेल. ‘द मिरर’च्या वृत्तानुसार, मायकेल वोल्फ यांनी ट्रम्प यांच्याबद्दल लिहिलेल्या एका पुस्तकाच्या मसुद्यात (Draft) ट्रम्प आणि त्यांच्या माजी वैयक्तिक सचिव मॅडेलीन वेस्टरहाउट यांच्यातील संबंधांबाबत धक्कादायक खुलासे केले आहेत.

रिकाम्या व्हाईट हाऊसमध्ये ‘तो’ प्रसंग

या गौप्यस्फोटाचा मुख्य भाग २०१८ मधील ख्रिसमसच्या सुट्ट्यांशी संबंधित आहे. त्यावेळी अमेरिकन सरकारमध्ये ‘शटडाउन’ (Shutdown) सुरू होते, ज्यामुळे ट्रम्प त्यांचे कुटुंब आणि पत्नी मेलानिया यांच्यासोबत फ्लोरिडातील मार-ए-लागो येथे न जाता व्हाईट हाऊसमध्येच थांबले होते. वोल्फ यांच्या दाव्यानुसार, व्हाईट हाऊस जवळजवळ रिकामे असताना २८ वर्षीय मॅडेलीन वेस्टरहाउट काही कॉल्सची माहिती आणि कागदपत्रे घेऊन ट्रम्प यांच्या खाजगी निवासस्थानी गेली. तिथे ट्रम्प केवळ अंडरवेअरमध्ये होते. वोल्फ यांनी असा दावा केला आहे की, ट्रम्प यांनी त्यांच्या मित्रांजवळ या नात्याबद्दल ‘बढाई’ मारली होती आणि ते व्हाईट हाऊसमध्ये केवळ मॅडेलीनला ‘वेळ’ देण्यासाठी थांबले होते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Atacama Desert: चिली सरकारचा अभूतपूर्व आणि साहसी निर्णय; अमेरिकन कंपनीला डच्चू देऊन वाचवले अटाकामाचे निर्मळ नीलगगन

एपस्टाईन आणि ईमेलचा संबंध

हे सर्व आरोप मायकेल वोल्फ यांनी २०१९ मध्ये जेफ्री एपस्टाईनला पाठवलेल्या एका ईमेलचा भाग आहेत. एपस्टाईनच्या इस्टेटने अमेरिकन सरकारला दिलेल्या हजारो पानांच्या कागदपत्रांमध्ये हा ईमेल सापडला आहे. स्टीव्ह बॅनॉन सारख्या ट्रम्प यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनीही मॅडेलीनमध्ये ट्रम्प यांना ‘विशेष रस’ असल्याचे म्हटल्याचा दावा या ईमेलमध्ये करण्यात आला आहे. ट्रम्प स्वतः आपल्या मित्रांना म्हणायचे की, “मॅडेलीनमध्ये काहीतरी वेगळेपण आहे.”

मॅडेलीन वेस्टरहाउटचा सडेतोड उत्तर

हे आरोप समोर येताच मॅडेलीन वेस्टरहाउट यांच्या वकिलांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “मायकेल वोल्फ हे खोटेपणा पसरवण्यासाठी ओळखले जाणारे एक बदनाम लेखक आहेत. हे आरोप पूर्णपणे निरर्थक आणि बदनामीकारक असून वास्तवाशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही.”मॅडेलीन वेस्टरहाउट ही २०१७ ते २०१९ या काळात ट्रम्प यांची वैयक्तिक सचिव होती. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, ट्रम्प कुटुंब आणि ओव्हल ऑफिसमधील खाजगी माहिती पत्रकारांना सांगितल्याच्या आरोपावरून तिला पदावरून काढून टाकण्यात आले होते. २०२० मध्ये तिने ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ नावाचे स्वतःचे पुस्तकही लिहिले होते, ज्यामध्ये तिने ट्रम्प यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली होती, परंतु अशा कोणत्याही कथित संबंधांचा उल्लेख केला नव्हता.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : El Nino Alert: 2027 मध्ये पृथ्वी ‘भट्टी’सारखी तापणार? पॅसिफिक महासागर कालचक्राचा निर्दयी फास; वैज्ञानिकांनी मांडले धक्कादायक तथ्य

राजकीय भूकंप आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया

हा ईमेल अशा वेळी समोर आला आहे जेव्हा अमेरिकेत ‘एपस्टाईन फाईल्स’ (Epstein Files) वरून मोठे राजकारण सुरू आहे. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत-अमेरिका व्यापार करार झाल्यानंतर ट्रम्प यांचे नाव अशा स्कॅण्डलमध्ये येणे ही विरोधकांसाठी मोठी संधी ठरत आहे. मात्र, ट्रम्प समर्थकांनी याला केवळ एक ‘लॉकर रूम टॉक’ किंवा राजकीय षड्यंत्र म्हटले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मायकेल वोल्फ यांनी ट्रम्प यांच्यावर काय आरोप केला आहे?

    Ans: वोल्फ यांनी दावा केला आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे त्यांच्या सचिव मॅडेलीन वेस्टरहाउटशी कथित शरीरसंबंध होते आणि ट्रम्प यांनी स्वतः याबद्दल आपल्या मित्रांकडे बढाई मारली होती.

  • Que: जेफ्री एपस्टाईनचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे?

    Ans: लेखक मायकेल वोल्फ यांनी त्यांच्या आगामी पुस्तकाचा मसुदा आणि ट्रम्प यांच्याबद्दलची ही माहिती एका ईमेलद्वारे एपस्टाईनला २०१९ मध्ये पाठवली होती, जो आता उघड झाला आहे.

Published On: Feb 22, 2026 | 12:36 PM

