US Iran Tension : इराणचे ट्रम्प यांना खुलं आव्हान! होमुर्झ समुद्रात ‘या’ घातक मिसाईलचे परिक्षण, अमेरिकेचा गेम ओव्हर?

इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या ‘त्या’ बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन?
या चाचणीमुळे इराणच्या लष्करी क्षमतेते प्रचंड वाढ जाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये लष्करा कारवाई सुरु झाल्यास याचा जागतिक स्तरावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. होमुर्झ समुद्र हा जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. या भागात इराणची लष्करी ताकद पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाली आहे.
दुसरीकडे अमेरिकेने देखील इराणच्या जवळ आपली लष्करी तैनाती कॅरिबियन समुद्रात केली आहे. अमेरिकेने देखील युद्धनौका, युद्धपोत, लढाऊ विमाने, इंधन टँकर्स इराणच्या दिशेने पाठवले आहे. सध्या दोन्ही देशांतील या लष्करी हालचालींमुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अधिकच भयानक झाली आहे.
Iran launch long-range new Sayyad missile in Strait of Hormuz to defend Soleimani-class warships named after General assassinated by Trump ‘System independently detects & destroys jets’ as Tehran warn ‘single shot at country met with massive response targeting US assets’ https://t.co/k7rZg0XPiX pic.twitter.com/04oOgOVmur — RT (@RT_com) February 22, 2026
War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप
Ans: इराणने होमुर्झ सामुद्रधुनीत सय्यद-३जी या विमानविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचनी घेतली आहे.
Ans: इराणने या चाचणीतून अमेरिकेला इशारा देण्यात आला आहे की, त्यांच्या भूभागावर कोणताही हल्ला किंनवा गोळीबार झाल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल.