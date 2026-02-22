Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US Iran Conflcit : अमेरिका-इराणमधील तणाव लक्षणीयरित्या वाढला आहे. दरम्यान इराणने होमुर्झ समुद्रात एक मोठा डाव खेळला आहे. इराणने आपल्या सर्वात घातक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली आहे. यामुळे अमेरिकेला धोका निर्माण झाला आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 12:20 PM
Iran's Tests Sayyad-3G Missile in Hormuz

US Iran Tension : इराणचे ट्रम्प यांना खुलं आव्हान! होमुर्झ समुद्रात 'या' घातक मिसाईलचे परिक्षण, अमेरिकेचा गेम ओव्हर? (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

  • इराणची मोठी खेळी
  • होमुर्झ सामुद्रधुनीत आपल्या सर्वात घातक मिसाइल्सचे केली चाचणी
  • अमेरिकेला थेट इशारा
Iran Tests Sayyad-3G Missile : तेहारन : मध्यपूर्वेतील अमेरिका (America) आणि इराण (Iran) तणाव आता एका गंभीर वळणावर येऊन पोहोचला आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेव्हीने स्मार्ट कंट्रोल ऑउ स्ट्रेट ऑफ होमुर्झ सरावाचा एक भाग म्हणून सर्वात घातक मिसाईल्सची चाचणी घेतली आहे. होमुर्झ सामुद्रधुनीत सय्यद-३जी या विमानविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली असून हा थेट अमेरिकेला इशारा मानला जात आहे.

इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या ‘त्या’ बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन?

इराणचे सर्वात घातक सय्याद-3G

  • इराणने सय्यद-३जी क्षेपणास्त्राची चाचणी शाहिद सय्यद शिराझी युद्धनौकेवरुन घेतली आहे. हे जहान इराणचे जनरल कासेल समलेमानी यांच्या नावर आहे. २०२० मध्ये अमेरिकेने कासेम सुलेमानी यांची हत्या केली होती.
  • सय्यद-३जी क्षेपणास्त्रे हे सुमारे १५० किलोमीटरपर्यंत शत्रूच्या विमाने, ड्रोन्स आणि क्रूझ क्षेपणास्त्राला सहजपणे नष्ट करु शकते.
  • या क्षेपणास्त्राला व्हर्टिकल लॉन्च सिस्टमद्वारे डागण्यात येते, ज्यामुळे अत्यंत कमी वेळात कोणत्या दिशेने मारा करता येतो.
  • या मिसाइलममुळे इराणच्या युद्धनौकेभोवती १५० किमीचा सुरक्षा कवच तयार होतो ज्यामुळे शत्रू देशाला इराणच्या सागरी प्रवेश करणे धोक्याचे ठरु शकते.

अमेरिकेला इराणचे थेट आव्हान

इराणने ही चाचणी अशा वेळी केली आहे जेव्हा अमेरिकेशी त्याचा तणाव शिगेला पोहोचला आहे. इराणची ही चाचणी अमेरिकेला थेट आव्हान मानले जात आहे. इराणच्या या चाचणीतून अमेरिकेला इशारा देण्यात आला आहे की, त्यांच्या भूभागावर कोणताही हल्ला किंवा गोळीबार झाल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल.

या चाचणीमुळे इराणच्या लष्करी क्षमतेते प्रचंड वाढ जाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये लष्करा कारवाई सुरु झाल्यास याचा जागतिक स्तरावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. होमुर्झ समुद्र हा जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. या भागात इराणची लष्करी ताकद पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाली आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेने देखील इराणच्या जवळ आपली लष्करी तैनाती कॅरिबियन समुद्रात केली आहे. अमेरिकेने देखील युद्धनौका, युद्धपोत, लढाऊ विमाने, इंधन टँकर्स इराणच्या दिशेने पाठवले आहे. सध्या दोन्ही देशांतील या लष्करी हालचालींमुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अधिकच भयानक झाली आहे.


War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप

Published On: Feb 22, 2026 | 12:20 PM

