Central Asia Geopolitics : मित्रानेच केला घात! रशियाच्या घरात घुसून चीनचा मोठा गेम; मध्य आशियात पुतिनचा दबदबा मोडित?

US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?
चीन (China) गेल्या अनेक दशकांपासून मध्य आशियात केवळ आर्थिक भागीदार म्हणून ओळखला जायचा. मात्र युक्रेन युद्धात रशिया (Russia) अकडल्याने या संधीचा फायदा चीनने घेतला आहे. चीनने मध्य आशियात केवळ व्यापारच नव्हे, तर इतर क्षेत्रांमध्ये देखील आर्थिक महासत्ता तयार केली आहे. यामुळे रशियाच्या व्हिटो पॉवरला धक्का पोहोचला आहे. चीनने केवळ या क्षेत्रांमध्ये आपला प्रभावच वाढवलेला नाही, तर संपूर्ण क्षेत्राचे री-वायरिंग करत आहे. चीन लॉजिस्टिक, उर्जा, पुरवठा साखली, फायनान्स आणि डिजिटल गव्हर्नन्स सारख्या अनेक महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये नियंत्रण मिळवत आहे.
मध्य आशियातील किर्गिस्तान, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान या देशांमध्ये आपला प्रभाव बळकट करत आहे. चीनने या क्षेत्रांमध्ये टेलिकॉम, सीसीटीव्ही आणि पेमेंट गेचटवे तंत्रज्ञान गुंतवणूक केली आहे. तसेच या देशांच्या पायाभूत सुविधा जसे की रेल्वे ट्रॅकिंग पासून ते सिग्नलपर्यंतच्या सिस्टमध्ये चीनचे तंत्रज्ञान आहे.