Nepal Election : नेपाळमध्ये सत्तापालट ! बालेन शाह होणार नवे पंतप्रधान; ओली यांचा दारूण पराभव

काठमांडू : नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. आता या निवडणुकीचे निकाल समोर आले आहेत. नेपाळच्या इतिहासामध्ये ३६ वर्षांनंतर एकाच पक्षाचे प्रचंड बहुमताने सरकार स्थापन होणार आहे. ५ मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीनंतर तिसऱ्या दिवशीही मतमोजणी सुरू होती. शनिवारपर्यंत राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (आरएसपी) प्रत्यक्ष निवडणुकीत १६५ जागांपैकी ११७ जागांवर विजय मिळवला आहे.
पक्षाचे प्रमुख आणि काठमांडूचे माजी महापौर बालेंद्र (बालेन) शाह या निवडणुकीत ‘धुरंधर’ म्हणून उदयास आले असून, माजी पंतप्रधान के. पी. ओली यांचा पराभव झाला आहे. बालेन शाह यांनी ओली यांचा ४५ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सीपीएन-यूएमएल आघाडीला अवघ्या १३ जागा मिळाल्या आहेत. नेपाळी काँग्रेस १५ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या पक्षाची स्थिती त्याहूनही वाईट आहे. एकूणच, या निवडणुकीत ‘जेन-झी’च्या वादळाने देशातील सर्व जुन्या पक्षांचे तंबू मुळापासून उखडून टाकले आहेत.
नेपाळमध्ये सत्तापालट करणाऱ्या ‘जेन-झी’ आंदोलनाचे नेतृत्व एकप्रकारे बालेन शाह यांनीच केले होते आणि निवडणुकीतही तेच या पिढीचा चेहरा राहिले. दिग्गज नेत्यांमध्ये फक्त प्रचंड आपली जागा वाचवू शकले. मात्र, त्यांच्या पक्षाला दोन अंकी आकडाही गाठता आलेला नाही.
तरुण मतदारांचा शाह यांना पाठिंबा
विश्लेषकांच्या मते, तरुण आणि ‘जेन-झी’ मतदारांचा प्रचंड पाठिंबा हे बालेन शाह यांच्या विजयाचे सर्वात मोठे कारण ठरले आहे, ज्यामुळे दशकांपासून सत्तेत असलेल्या पारंपारिक पक्षांची पकड कमकुवत झाली. बालेन शाह यांनी झापा मतदारसंघातून ओली यांना थेट आव्हान दिले होते. हा तोच मतदारसंघ आहे जिथून ओली यांनी एकदा वगळता सलग सात वेळा निवडणूक जिंकली होती. या निवडणुकीत झापा-५ मतदारसंघातून बालेन आपल्या प्रतिस्पर्धी के. पी. शर्मा ओली यांच्यापेक्षा सुमारे ४५ हजार मतांच्या फरकाने पुढे आहेत.
ओलींसह इतरही उमेदवारांचा पराभव
फक्त ओलीच नाही, तर त्यांच्या पक्षाचा एकही पदाधिकारी किंवा त्यांच्या सरकारमधील एकही मंत्री मतमोजणीत आघाडीवर नसल्याचे दिसून आले. पक्षाचे सर्व दिग्गज पराभवाच्या छायेत राहिले. नेपाळी काँग्रेसचीही अवस्था बिकट असून, पक्षाध्यक्ष गगन थापा सुद्धा आपल्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा मागे आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या अनेक नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे.
