Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी
इस्रायली माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त अरब अमिराती, अझरबैझान आणि सायप्रस हे देश इस्रायलच्या हवई संरक्षण यंत्रणनेने सज्ज आहेत. इस्रायलच्या एरोस्पस इंडस्ट्रीज आणि राफेलने विकसित केलील बराक आणि स्पायडर यंत्रणा या देशांकडे आहे. ही यंत्रणा अबु धाबीतील अल थफरा एअर बेसवर तैनात आहे.
या दोन्ही यंत्रणांमध्ये मोबाई सिस्टम असून विमाने, हेलिकॉप्टर, क्रूझ मिसाइल्स आणि ड्रोन्स १०० किमी अंतरावरुनही नष्ट करता येतात. इस्रायलची ही हावई संरक्षण यंत्रणा आयर्न डोम पेक्षा कमी ताकदवर आहे, परंतु इराणी ड्रोन हल्ल्यांवारिोदता अत्यंत प्रभावी ठरली आहे.
इराणने अमेरिका(America)-इस्रायल(Israel)च्या हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेतील देशांना टार्गेट केले आहे. गेल्या १० दिवसांपासून इराणने मध्यपूर्वेतील देशांवर १,४०० हून अधिक ड्रोन आणि २४० क्षेपणास्त्र डागले आहेत. परंतु इस्रायली बनावटीच्या हवाई संरक्षण यंत्रणांनी हे हल्ले हवेतच उधळवून लावले आहेत.
बराक आणि स्पायडर या हवाई संरक्षण यंत्रणा केवळ युएईकडेच नव्हे, तर सायप्रस आण अझरबैझान देखील आहे. यामुळे या देशांचेही संरक्षण होत आहे. अझबैझाने गेल्या अनेक वर्षांपासून इस्रायलच्या मोठा ग्राहक राहिला आहे. तर सायप्रसने नुकतीच बराक MX यंत्रणा खरेदी केली आहे. सध्या मध्यपूर्वेतील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्धाने संपूर्ण जगाचे टेन्शन वाढवले आहे.
Ans: इस्रायली बनावटीच्या बराक आणि स्पायडर यांसारख्या हवाई संरक्षण यंत्रणांचा वापर इराणविरोधात युएईने केली.
Ans: गेल्या १० दिवसांपासून इराणने मध्यपूर्वेतील देशांवर १,४०० हून अधिक ड्रोन आणि २४० क्षेपणास्त्र डागले आहेत.