Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • India Slams Pakistan Unhrc Anupama Singh Speech Kashmir Budget La La Land

IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

India-Pakistan Clash: UNHRC मध्ये, भारताने जम्मू आणि काश्मीरवरील पाकिस्तानचे आरोप "दुष्ट प्रचार" म्हणून फेटाळून लावले. काश्मीरला देशाचा अविभाज्य भाग म्हणत, पाकिस्तान विकासाच्या "ला-ला भूमीत" राहत आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 01:23 PM
india slams pakistan unhrc anupama singh speech kashmir budget la la land

India Slams Pakistan in UN: 'पाकिस्तान 'ला-ला लँड'मध्ये जगतोय!' संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; काश्मीरच्या बजेटवरून केली बोलती बंद ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतीय कन्येचा कडाडा
  • काश्मीरवर ठाम भूमिका
  • पाकिस्तानची आर्थिक पोलखोल

Anupama Singh UNHRC speech vs Pakistan : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) ५५ व्या सत्रात पाकिस्तानने पुन्हा एकदा काश्मीरचा जुना राग आळवला, मात्र यावेळी भारताने त्यांना अशा प्रकारे प्रत्युत्तर दिले की संपूर्ण जगाने भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे कौतुक केले. भारताची प्रथम सचिव अनुपमा सिंग (Anupama Singh) यांनी आपल्या ‘उत्तर देण्याच्या अधिकाराचा’ (Right of Reply) वापर करत पाकिस्तान (Pakistan) आणि इस्लामिक सहकार्य संघटनेला (OIC) चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी पाकिस्तानचे सर्व आरोप “दुष्ट प्रचार” म्हणून फेटाळून लावले आणि पाकिस्तानला वास्तवाचे भान करून दिले.

“OIC म्हणजे पाकिस्तानचा प्रतिध्वनी कक्ष!”

अनुपमा सिंग यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत कडक शब्दांत ओआयसीवर (OIC) टीका केली. त्या म्हणाल्या की, ही संघटना पाकिस्तानच्या राजकीय मजबुरीसाठी एक “प्रतिध्वनी कक्ष” (Echo Chamber) बनली आहे. तथ्ये पडताळण्याऐवजी ही संघटना केवळ पाकिस्तानचा खोटा अजेंडा पुढे ढकलत आहे. संयुक्त राष्ट्रासारख्या मोठ्या व्यासपीठाचा असा गैरवापर करणे हे अत्यंत दुर्दैवी असून भारताने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र

काश्मीर: भारताचा अविभाज्य आणि अंतिम भाग

जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली. अनुपमा सिंग यांनी ठणकावून सांगितले की, “जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील.” १९४७ च्या स्वातंत्र्य कायद्यानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या प्रदेशाचे भारतात विलीनीकरण हे पूर्णपणे कायदेशीर आणि अंतिम आहे. त्यांनी पाकिस्तानला आठवण करून दिली की, या प्रदेशातील एकमेव प्रलंबित प्रश्न म्हणजे पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेले भारतीय भूभाग (PoK) रिकामे करणे हाच आहे.

credit – social media and Twitter

पाकिस्तान ‘ला-ला लँड’मध्ये राहत आहे!

पाकिस्तानच्या विकासविषयक दाव्यांची खिल्ली उडवताना अनुपमा सिंग यांनी एक अत्यंत प्रभावी वाक्य उच्चारले. त्या म्हणाल्या, “जर पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमधील प्रगती, तिथला जगातील सर्वात उंच चिनाब रेल्वे पूल दिसत नसेल, तर तो नक्कीच ‘ला-ला लँड’ (कल्पनारम्य जग) मध्ये राहत असावा.” त्यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीवर बोट ठेवत सांगितले की, आज जम्मू-काश्मीरचे वार्षिक विकास बजेट हे पाकिस्तानला मिळालेल्या अलीकडील आयएमएफ (IMF) बेलआउट पॅकेजच्या दुप्पट आहे. ही आकडेवारी ऐकल्यानंतर पाकिस्तानी प्रतिनिधींची बोलतीच बंद झाली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Threat: आता ‘पाकिस्तान’ इस्रायलच्या निशाण्यावर; ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन

लोकशाहीचा विजय आणि दहशतवादाचा अंत

जम्मू-काश्मीरमधील नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका आणि तिथले विक्रमी मतदान हे तिथल्या जनतेने दहशतवादाला दिलेले चोख उत्तर असल्याचे भारताने म्हटले. तिथल्या लोकांनी पाकिस्तान पुरस्कृत हिंसाचाराची विचारधारा नाकारून लोकशाही आणि विकासाचा मार्ग निवडला आहे. पाकिस्तान हा प्रादेशिक स्थिरतेसाठी सर्वात मोठा धोका असल्याचे सांगून भारताने स्पष्ट केले की, खोटा प्रचार करून जगाचे लक्ष भरकटवण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न आता यशस्वी होणार नाहीत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अनुपमा सिंग यांनी पाकिस्तानला 'ला-ला लँड'मध्ये राहत असल्याचे का म्हटले?

    Ans: जम्मू-काश्मीरमधील अफाट प्रगती आणि विकास पाकिस्तानला दिसत नसल्यामुळे, ते वास्तवात नसून कल्पनारम्य जगात (La-La Land) राहत असल्याचे त्यांनी सुनावले.

  • Que: काश्मीरच्या बजेटची तुलना कशाशी केली गेली?

    Ans: भारताने सांगितले की जम्मू-काश्मीरचे विकास बजेट हे पाकिस्तानला जगण्यासाठी मिळालेल्या IMF कर्जाच्या (बेलआउट पॅकेज) तुलनेत दुप्पट आहे.

  • Que: काश्मीरच्या संदर्भात भारताने कोणता एकमेव मुद्दा शिल्लक असल्याचे सांगितले?

    Ans: भारताने स्पष्ट केले की पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेला भारतीय भूभाग (PoK) रिकामा करणे, हाच एकमेव प्रलंबित मुद्दा आहे.

Web Title: India slams pakistan unhrc anupama singh speech kashmir budget la la land

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 01:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?
1

Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य
2

India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

Buddharoid: विज्ञानाच्या जगात अध्यात्माचा शिरकाव; जपानने तयार केला ‘यांत्रिक भिक्षू’ जो करणार सर्वच शंकांचे निरसन
3

Buddharoid: विज्ञानाच्या जगात अध्यात्माचा शिरकाव; जपानने तयार केला ‘यांत्रिक भिक्षू’ जो करणार सर्वच शंकांचे निरसन

Eric Slover: रडार निकामी आणि चिनूकची एन्ट्री! निकोलस मादुरोला पकडणाऱ्या अमेरिकन कमांडरने सांगितली ‘त्या’ रात्रीची चित्तथरारक कहाणी
4

Eric Slover: रडार निकामी आणि चिनूकची एन्ट्री! निकोलस मादुरोला पकडणाऱ्या अमेरिकन कमांडरने सांगितली ‘त्या’ रात्रीची चित्तथरारक कहाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

Feb 26, 2026 | 01:23 PM
शरद पवारांच्या राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीकडून हालचालींना वेग; काँग्रेस-शिवसेनेची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

शरद पवारांच्या राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीकडून हालचालींना वेग; काँग्रेस-शिवसेनेची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

Feb 26, 2026 | 01:19 PM
Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण; गुंतवणूकदारांची नफा वसुली

Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण; गुंतवणूकदारांची नफा वसुली

Feb 26, 2026 | 01:18 PM
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

Feb 26, 2026 | 01:09 PM
War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

Feb 26, 2026 | 01:07 PM
बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

Feb 26, 2026 | 01:03 PM
Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला

Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला

Feb 26, 2026 | 01:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM