IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

Anupama Singh UNHRC speech vs Pakistan : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) ५५ व्या सत्रात पाकिस्तानने पुन्हा एकदा काश्मीरचा जुना राग आळवला, मात्र यावेळी भारताने त्यांना अशा प्रकारे प्रत्युत्तर दिले की संपूर्ण जगाने भारताच्या मुत्सद्देगिरीचे कौतुक केले. भारताची प्रथम सचिव अनुपमा सिंग (Anupama Singh) यांनी आपल्या ‘उत्तर देण्याच्या अधिकाराचा’ (Right of Reply) वापर करत पाकिस्तान (Pakistan) आणि इस्लामिक सहकार्य संघटनेला (OIC) चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी पाकिस्तानचे सर्व आरोप “दुष्ट प्रचार” म्हणून फेटाळून लावले आणि पाकिस्तानला वास्तवाचे भान करून दिले.
अनुपमा सिंग यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत कडक शब्दांत ओआयसीवर (OIC) टीका केली. त्या म्हणाल्या की, ही संघटना पाकिस्तानच्या राजकीय मजबुरीसाठी एक “प्रतिध्वनी कक्ष” (Echo Chamber) बनली आहे. तथ्ये पडताळण्याऐवजी ही संघटना केवळ पाकिस्तानचा खोटा अजेंडा पुढे ढकलत आहे. संयुक्त राष्ट्रासारख्या मोठ्या व्यासपीठाचा असा गैरवापर करणे हे अत्यंत दुर्दैवी असून भारताने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली. अनुपमा सिंग यांनी ठणकावून सांगितले की, “जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील.” १९४७ च्या स्वातंत्र्य कायद्यानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या प्रदेशाचे भारतात विलीनीकरण हे पूर्णपणे कायदेशीर आणि अंतिम आहे. त्यांनी पाकिस्तानला आठवण करून दिली की, या प्रदेशातील एकमेव प्रलंबित प्रश्न म्हणजे पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेले भारतीय भूभाग (PoK) रिकामे करणे हाच आहे.
VIDEO | Switzerland: At the High-Level Segment of the 55th Regular Session of the UN Human Rights Council, First Secretary, Anupama Singh in Geneva, says, “India is compelled to exercise its right of reply in response to the references made during the high-level segment by… pic.twitter.com/uHOrmIEf4g — Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2026
credit – social media and Twitter
पाकिस्तानच्या विकासविषयक दाव्यांची खिल्ली उडवताना अनुपमा सिंग यांनी एक अत्यंत प्रभावी वाक्य उच्चारले. त्या म्हणाल्या, “जर पाकिस्तानला जम्मू-काश्मीरमधील प्रगती, तिथला जगातील सर्वात उंच चिनाब रेल्वे पूल दिसत नसेल, तर तो नक्कीच ‘ला-ला लँड’ (कल्पनारम्य जग) मध्ये राहत असावा.” त्यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीवर बोट ठेवत सांगितले की, आज जम्मू-काश्मीरचे वार्षिक विकास बजेट हे पाकिस्तानला मिळालेल्या अलीकडील आयएमएफ (IMF) बेलआउट पॅकेजच्या दुप्पट आहे. ही आकडेवारी ऐकल्यानंतर पाकिस्तानी प्रतिनिधींची बोलतीच बंद झाली.
जम्मू-काश्मीरमधील नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका आणि तिथले विक्रमी मतदान हे तिथल्या जनतेने दहशतवादाला दिलेले चोख उत्तर असल्याचे भारताने म्हटले. तिथल्या लोकांनी पाकिस्तान पुरस्कृत हिंसाचाराची विचारधारा नाकारून लोकशाही आणि विकासाचा मार्ग निवडला आहे. पाकिस्तान हा प्रादेशिक स्थिरतेसाठी सर्वात मोठा धोका असल्याचे सांगून भारताने स्पष्ट केले की, खोटा प्रचार करून जगाचे लक्ष भरकटवण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न आता यशस्वी होणार नाहीत.
Ans: जम्मू-काश्मीरमधील अफाट प्रगती आणि विकास पाकिस्तानला दिसत नसल्यामुळे, ते वास्तवात नसून कल्पनारम्य जगात (La-La Land) राहत असल्याचे त्यांनी सुनावले.
Ans: भारताने सांगितले की जम्मू-काश्मीरचे विकास बजेट हे पाकिस्तानला जगण्यासाठी मिळालेल्या IMF कर्जाच्या (बेलआउट पॅकेज) तुलनेत दुप्पट आहे.
Ans: भारताने स्पष्ट केले की पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेला भारतीय भूभाग (PoK) रिकामा करणे, हाच एकमेव प्रलंबित मुद्दा आहे.