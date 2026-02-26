UP-Japan Deal: योगींचा जपानमध्ये ‘धमाका’! उत्तर प्रदेश आणि यामानाशी यांच्यात ऐतिहासिक करार; ऊर्जा क्षेत्रात होणार क्रांती

UP-Japan Green Hydrogen agreement 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या ‘नेट झिरो’ उत्सर्जनाच्या स्वप्नाला बळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांनी जपानमध्ये एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उत्तर प्रदेश आणि जपानमधील यामानाशी (Yamanashi) प्रीफेक्चर यांच्यात ‘ग्रीन हायड्रोजन’ (Green Hydrogen) तंत्रज्ञानाबाबत एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे उत्तर प्रदेश केवळ ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होणार नाही, तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञान शिकण्याची सुवर्णसंधीही मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सध्या जपानच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी यामानाशी येथे आयोजित एका भव्य गुंतवणूक रोड शोमध्ये उत्तर प्रदेशच्या प्रगतीचे सादरीकरण केले. ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन मानले जाते. या करारांतर्गत, यामानाशी प्रीफेक्चर उत्तर प्रदेशला हायड्रोजन उत्पादनासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञ पुरवणार आहे. हे तंत्रज्ञान राज्यातील जड उद्योग आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत लागू केले जाईल, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होईल.
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा उत्तर प्रदेशातील तरुण विद्यार्थ्यांना होणार आहे. राज्यातील नामांकित तांत्रिक संस्थांमधील निवडक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी जपानला पाठवले जाईल. हे विद्यार्थी जपानी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती, साठवणूक आणि त्याचा प्रत्यक्ष वापर कसा करायचा, याचे प्रगत प्रशिक्षण घेतील. भारतात परतल्यानंतर हे ‘युवा इंजिनिअर्स’ राज्यातील ऊर्जा क्रांतीचे नेतृत्व करतील, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
जपानमधील गुंतवणूकदारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, “उत्तर प्रदेशने आता ‘सक्रिय प्रशासन’ (Proactive Governance) मॉडेल स्वीकारले आहे. आम्ही केवळ समस्या सोडवत नाही, तर भविष्यातील आव्हानांसाठी आधीच सज्ज आहोत.” गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था आणि दरडोई उत्पन्न तिप्पट झाले आहे. २५ कोटी लोकसंख्या आणि सुपीक जमीन असलेला हा प्रदेश आता जगातील गुंतवणूकदारांसाठी ‘पसंतीचे गंतव्यस्थान’ बनला आहे.
#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath took a ride on the Maglev train in Yamanashi, Japan. pic.twitter.com/0qE9MlIWSS — ANI (@ANI) February 26, 2026
credit – social media and Twitter
ग्रीन हायड्रोजन व्यतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार रोबोटिक्स (Robotics) क्षेत्रातही मोठी झेप घेत आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात तरुणांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात रोबोटिक्ससाठी समर्पित ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात आधीच करण्यात आली आहे. जपानी कंपन्यांनी या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुकता दर्शवली असून, आगामी काळात उत्तर प्रदेश हे भारतातील रोबोटिक्स आणि एआय (AI) चे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच
डिसेंबर २०२४ मध्ये यामानाशीच्या राज्यपालांनी उत्तर प्रदेशला भेट दिली होती, तेव्हापासून या सहकार्याची पायाभरणी सुरू होती. आता मुख्यमंत्र्यांच्या जपान भेटीने या चर्चेला ठोस स्वरूपाचा करार प्राप्त झाला आहे. या भागीदारीमुळे केवळ उत्तर प्रदेशचा विकास होणार नाही, तर भारत आणि जपानमधील द्विपक्षीय संबंधही एका नवीन उंचीवर पोहोचतील. स्वच्छ ऊर्जा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे हे मिलन उत्तर प्रदेशला ‘१ ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा महामार्ग ठरेल.
Ans: ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचा विकास करणे, राज्यातील उद्योगांमध्ये त्याचा वापर करणे आणि उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रात जपानमध्ये प्रगत प्रशिक्षण देणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: यूपीतील उच्च तांत्रिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाईल, जिथे ते प्रत्यक्ष जपानी तज्ज्ञांकडून हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीचे तंत्र शिकतील.
Ans: राज्यात रोबोटिक्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन केले जात असून जपानी गुंतवणुकीद्वारे या क्षेत्रात संशोधन आणि रोजगार वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.