Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

India stops funding for Chabahar Port 2026 : भारत आणि इराण (India Iran Relations) यांच्यातील धोरणात्मक संबंधांचा कणा मानल्या जाणाऱ्या चाबहार बंदर (Chabahar Port) प्रकल्पाबाबत एक मोठी आणि धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. भारताने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात चाबहार प्रकल्पासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद न केल्याने इराणने आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) यांनी या निर्णयाला “दोन्ही देशांसाठी निराशाजनक” म्हटले असून, यामुळे मध्य आशियाशी जोडले जाण्याचे भारताचे स्वप्न धोक्यात आल्याचे संकेत दिले आहेत.
‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत अब्बास अराघची यांनी भारताच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, “चाबहार हे केवळ एक बंदर नाही, तर ते भारत, मध्य आशिया आणि युरोपला जोडणारा दुवा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः याला ‘गोल्डन गेट’ म्हटले होते. मात्र, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून हा प्रकल्प वगळण्याचा भारताचा निर्णय अनाकलनीय आणि खेदजनक आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे विकसित झाला असता, तर भारताला पाकिस्तानला वळसा घालून अफगाणिस्तान आणि युरोपमध्ये थेट प्रवेश मिळाला असता.”
केवळ निधीच नव्हे, तर चाबहार बंदराच्या प्रत्यक्ष कामकाजातही मोठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. चाबहारमधील ‘शाहिद बेहेश्ती’ टर्मिनल चालवणाऱ्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) या सरकारी कंपनीने गेल्या वर्षी अचानक आपले कामकाज बंद केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कंपनीत काम करणाऱ्या वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. यामुळे प्रकल्पाच्या भविष्याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
चाबहार बंदर हे भारतासाठी भू-राजकीय (Geopolitical) दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानमधील चीन-निर्मित ग्वादर बंदराला उत्तर देण्यासाठी भारताने इराणमध्ये या बंदराची उभारणी सुरू केली होती. या बंदरामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानच्या जमिनीवरून जाण्याची गरज उरत नाही. भारताच्या ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ धोरणासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा होता, परंतु निधीअभावी आता हा प्रकल्प चीनच्या प्रभावाखाली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे इराणवर असलेले निर्बंध आणि मध्य पूर्वेतील बदलती लष्करी परिस्थिती (उदा. इस्रायल-इराण तणाव) यामुळे भारत सावध भूमिका घेत असावा. तथापि, बजेटमधील तरतूद शून्य केल्यामुळे इराण आता रशिया किंवा चीनकडे मदतीसाठी हात पसरू शकतो, जे भारताच्या हिताचे नाही. अराघची यांनी तरीही आशा व्यक्त केली आहे की, “भविष्यात कधीतरी या बंदराचा पूर्ण विकास होईल आणि ते वाहतुकीचे सर्वोत्तम साधन ठरेल.”
