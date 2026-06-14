Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Pm Modi And Donald Trump To Meet At G7 Summit In France Over India Us Trade Deal

G7 Summit : डेटा पॉलिसीवरून भारत-अमेरिका आमनेसामने; ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींची फ्रान्समध्ये होणार महत्वपूर्ण भेट

Updated On: Jun 14, 2026 | 11:43 AM IST
जाहिरात
सारांश

व्हाइट हाऊसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जी-७ बैठकीदरम्यान फ्रान्समध्ये भेटणार आहेत. या दोन नेत्यांची शेवटची भेट १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झाली होती.

pm modi and donald trump to meet at g7 summit in france over india us trade deal

पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांची पॅरिसमध्ये भेट होणार, तारीख आणि वेळ निश्चित ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जी-७ परिषदेत ऐतिहासिक भेट
  • व्यापार करारावर तांत्रिक चर्चा
  • जागतिक संकटांवर खल

PM Modi Donald Trump meeting G7 France : जागतिक राजकारणातून आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात फ्रान्समध्ये होणाऱ्या जी-७ (G-7) शिखर परिषदेदरम्यान एक द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अधिकृतपणे या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, या बैठकीकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत. विशेष म्हणजे, १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या त्यांच्या शेवटच्या भेटीनंतर ही दोन्ही नेत्यांची पहिलीच थेट भेट असेल. सध्या मध्य-पूर्वेमध्ये (Middle East) निर्माण झालेला प्रचंड लष्करी आणि राजकीय तणाव तसेच होर्मुझ प्रणालू क्षेत्रातील (Hormuz Strait Crisis) संकट पाहता, या दोन मोठ्या लोकशाही देशांच्या प्रमुखांची भेट जागतिक शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक बैठकीमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रलंबित व्यापार करारावर (Trade Agreement) मुख्यत्वे चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था खूप मोठ्या आणि वेगळ्या पद्धतीने काम करतात, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंनी काही तांत्रिक मुद्दे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. जरी या बैठकीत थेट करारावर अंतिम स्वाक्षरी होणार नसली, तरी दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंधांना एक नवी आणि गतीमान दिशा देण्यासाठी ही तांत्रिक चर्चा मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास अमेरिकन प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा

व्यापार करारातील तांत्रिक पेच आणि अमेरिकेचा दृष्टिकोन

भारत आणि अमेरिका यांच्यात यापूर्वी कधीही पूर्ण स्वरूपाचा मुक्त व्यापार करार झालेला नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांनी एका संयुक्त चौकट करारावर (Joint Framework Agreement) स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमध्ये अत्यंत सखोल आणि तांत्रिक चर्चा सुरू आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच अमेरिकेच्या एका विशेष व्यापारी पथकाने भारताचा दौरा केला होता, ज्यामध्ये व्यापारी अटींवर सविस्तर खल झाला. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि धोरणे ही खूप ‘डेटा-केन्द्रित’ (Data-Centric Approach) आहेत. भारताच्या या कडक डेटा नियमांमुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करताना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो, आणि याच मुद्द्यांवर या बैठकीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

credit – social media and Twitter

या कराराला पुढे नेण्यासाठी आणि भारतातील तांत्रिक कोंडी फोडण्यासाठी अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी स्वतः पुढच्या आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येत आहेत. जी-७ परिषदेच्या व्यासपीठावर दोन्ही नेत्यांना मागच्या काही आठवड्यांत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची आणि हा करार पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देशांना किती पुढे जाण्याची तयारी आहे, याचे थेट मूल्यांकन करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Europe Tour 2026 : पंतप्रधान मोदी फ्रान्स-स्लोव्हाकिया दौऱ्यावर रवाना, G-7 शिखर परिषदेत होणार सहभागी; संरक्षण भागीदारी लक्ष

पंतप्रधान मोदींचा बहुद्देशीय आंतरराष्ट्रीय दौरा

या महाभेटीसाठी आणि जी-७ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी नवी दिल्लीहून फ्रान्सच्या अधिकृत दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. या दौऱ्यात ते केवळ जी-७ च्या बैठकीलाच उपस्थित राहणार नाहीत, तर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबतही त्यांची स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. याशिवाय, पंतप्रधान मोदी स्लोव्हाकियाचा एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दौराही करणार आहेत.

जागतिक मंचावर भारताचे वाढते स्थान आणि अमेरिका-भारत यांच्यातील दृढ होत असलेले संबंध पाहता, मोदी-ट्रम्प यांच्यातील ही चर्चा केवळ व्यापारापुरती मर्यादित न राहता संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

Web Title: Pm modi and donald trump to meet at g7 summit in france over india us trade deal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 11:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा
1

US-Iran Deal: आज अमेरिका-इराण करार; अणुशस्त्रांवर कायमस्वरूपी बंदी, करार होताच खुले केले जाईल होर्मुझ, ट्रम्प यांचा दावा

PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत
2

PM Modi G7 Summit : G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फ्रान्समध्ये दाखल; भारतीय समुदायाकडून जोरदार स्वागत

UFO Files : Aliens अस्तित्वाचा सर्वात मोठा पुरावा? ट्रम्पच्या आदेशावर अमेरिकेने जाहीर केल्या 72 गुप्त फायली; नासाचे रेकॉर्डिंग
3

UFO Files : Aliens अस्तित्वाचा सर्वात मोठा पुरावा? ट्रम्पच्या आदेशावर अमेरिकेने जाहीर केल्या 72 गुप्त फायली; नासाचे रेकॉर्डिंग

Nuclear Ban: ‘जग आता सुरक्षित आहे’ ट्रम्प-नेतान्याहू यांचा इराणच्या अणू महत्त्वाकांक्षेला पूर्णविराम; आखाती देशांत येणार नवे युग
4

Nuclear Ban: ‘जग आता सुरक्षित आहे’ ट्रम्प-नेतान्याहू यांचा इराणच्या अणू महत्त्वाकांक्षेला पूर्णविराम; आखाती देशांत येणार नवे युग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
G7 Summit : डेटा पॉलिसीवरून भारत-अमेरिका आमनेसामने; ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींची फ्रान्समध्ये होणार महत्वपूर्ण भेट

G7 Summit : डेटा पॉलिसीवरून भारत-अमेरिका आमनेसामने; ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींची फ्रान्समध्ये होणार महत्वपूर्ण भेट

Jun 14, 2026 | 11:43 AM
IND W vs PAK W: इंग्लंडच्या मैदानावर रंगणार भारत-पाकिस्तानचा थरार; हायव्होल्टेज सामन्यात कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11?

IND W vs PAK W: इंग्लंडच्या मैदानावर रंगणार भारत-पाकिस्तानचा थरार; हायव्होल्टेज सामन्यात कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11?

Jun 14, 2026 | 11:40 AM
Maharashtra Politics : रामदास आठवलेंनी थेट शरद पवारांनाच दिली ‘ही’ मोठी ऑफर; राजकीय चर्चांना उधाण

Maharashtra Politics : रामदास आठवलेंनी थेट शरद पवारांनाच दिली ‘ही’ मोठी ऑफर; राजकीय चर्चांना उधाण

Jun 14, 2026 | 11:32 AM
IIM Calcutta: आता नोकरी जाण्याच्या भीतीशिवाय सुरू करता येणार बिझनेस! IIM कलकत्ताच्या ‘या’ खास धोरणाबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

IIM Calcutta: आता नोकरी जाण्याच्या भीतीशिवाय सुरू करता येणार बिझनेस! IIM कलकत्ताच्या ‘या’ खास धोरणाबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

Jun 14, 2026 | 11:31 AM
10,000mAh बॅटरी आणि सर्वात ब्राईट स्क्रीन! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनचे डिटेल्स लीक… वाचून तुम्हीही व्हाल चकित

10,000mAh बॅटरी आणि सर्वात ब्राईट स्क्रीन! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनचे डिटेल्स लीक… वाचून तुम्हीही व्हाल चकित

Jun 14, 2026 | 11:12 AM
Lock Upp Contestants List: ‘लॉक अप’मध्ये कोणाची होणार एन्ट्री? स्पर्धकांची यादी आणि रिलीज डेट आली समोर

Lock Upp Contestants List: ‘लॉक अप’मध्ये कोणाची होणार एन्ट्री? स्पर्धकांची यादी आणि रिलीज डेट आली समोर

Jun 14, 2026 | 11:10 AM
VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद

VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद

Jun 14, 2026 | 11:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा