G7 Summit : डेटा पॉलिसीवरून भारत-अमेरिका आमनेसामने; ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदींची फ्रान्समध्ये होणार महत्वपूर्ण भेट

PM Modi Donald Trump meeting G7 France : जागतिक राजकारणातून आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात फ्रान्समध्ये होणाऱ्या जी-७ (G-7) शिखर परिषदेदरम्यान एक द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अधिकृतपणे या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, या बैठकीकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत. विशेष म्हणजे, १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या त्यांच्या शेवटच्या भेटीनंतर ही दोन्ही नेत्यांची पहिलीच थेट भेट असेल. सध्या मध्य-पूर्वेमध्ये (Middle East) निर्माण झालेला प्रचंड लष्करी आणि राजकीय तणाव तसेच होर्मुझ प्रणालू क्षेत्रातील (Hormuz Strait Crisis) संकट पाहता, या दोन मोठ्या लोकशाही देशांच्या प्रमुखांची भेट जागतिक शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
व्हाईट हाऊसच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक बैठकीमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रलंबित व्यापार करारावर (Trade Agreement) मुख्यत्वे चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था खूप मोठ्या आणि वेगळ्या पद्धतीने काम करतात, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंनी काही तांत्रिक मुद्दे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. जरी या बैठकीत थेट करारावर अंतिम स्वाक्षरी होणार नसली, तरी दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंधांना एक नवी आणि गतीमान दिशा देण्यासाठी ही तांत्रिक चर्चा मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास अमेरिकन प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
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भारत आणि अमेरिका यांच्यात यापूर्वी कधीही पूर्ण स्वरूपाचा मुक्त व्यापार करार झालेला नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांनी एका संयुक्त चौकट करारावर (Joint Framework Agreement) स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमध्ये अत्यंत सखोल आणि तांत्रिक चर्चा सुरू आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच अमेरिकेच्या एका विशेष व्यापारी पथकाने भारताचा दौरा केला होता, ज्यामध्ये व्यापारी अटींवर सविस्तर खल झाला. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि धोरणे ही खूप ‘डेटा-केन्द्रित’ (Data-Centric Approach) आहेत. भारताच्या या कडक डेटा नियमांमुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करताना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो, आणि याच मुद्द्यांवर या बैठकीत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
On whether the India- US trade deal will be discussed between US President Donald Trump’s meeting with PM Modi at the G7 Summit, senior U.S. officials say, “I think that the potential trade deal will come up. We signed a joint framework agreement earlier this year. We have been… — ANI (@ANI) June 13, 2026
credit – social media and Twitter
या कराराला पुढे नेण्यासाठी आणि भारतातील तांत्रिक कोंडी फोडण्यासाठी अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी स्वतः पुढच्या आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येत आहेत. जी-७ परिषदेच्या व्यासपीठावर दोन्ही नेत्यांना मागच्या काही आठवड्यांत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची आणि हा करार पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देशांना किती पुढे जाण्याची तयारी आहे, याचे थेट मूल्यांकन करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
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या महाभेटीसाठी आणि जी-७ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी नवी दिल्लीहून फ्रान्सच्या अधिकृत दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. या दौऱ्यात ते केवळ जी-७ च्या बैठकीलाच उपस्थित राहणार नाहीत, तर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबतही त्यांची स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. याशिवाय, पंतप्रधान मोदी स्लोव्हाकियाचा एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दौराही करणार आहेत.
जागतिक मंचावर भारताचे वाढते स्थान आणि अमेरिका-भारत यांच्यातील दृढ होत असलेले संबंध पाहता, मोदी-ट्रम्प यांच्यातील ही चर्चा केवळ व्यापारापुरती मर्यादित न राहता संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.