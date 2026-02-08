भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा दौरा भारत आणि मलेशियाच्या द्विपक्षीय संबंधासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्या द्विपक्षीय संबंधावर चर्चा सुरु झाली आहे. या भेटीदरम्यान भारताचा आरोपी फरार झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा देखील उपस्थित केला जाणार आहे.
याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज १०व्या भारत-मलेशिया सीईओ फोरममध्ये देखील सहभागी होतील. यामध्ये दोन्ही देशांचे उद्योजक, व्यावसायिक उपस्थित राहणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि उर्जा सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाणारा आहे. याच वेळी मलेशियाचे पंतप्रधान इब्राहिम अन्वर यांनी द्विपक्षीय चर्चेत पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की, दोन्ही देशांनी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. तसेच त्यांनी भारताकडून विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी क्वालालंपूरमध्ये भारतीय सुदायाला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी म्हटले की, मलेशियामध्ये त्यांना आपुलकीच्या भावनेची जाणीव होते आणि हे भारत-मलेशियाच्या मजबूत संबंधाचे प्रतीक आहे. तसेच मलेशियाच्या पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांचेही त्यांनी आभारा मानले. भारतीय कलाकारांच्या सांस्कृतिक सादरी करणाचेही त्यांनी कौतुक केले. मलेशियातील भारतीय समुदाय हा दोव्ही देशातील एक मजबूत कडी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान क्वालालंपूरमध्ये द्विपक्षीय सभेला संबोधित करताना पंतप्रधा मोदींनी सहा मुद्यांवर भर दिला.
#WATCH | Kuala Lumpur, Malaysia: Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim says, “Welcome, PM Modi, we have established excellent relations… Thanks to you and the team. We have discussed that there are some issues are of concern, which I think need to be addressed by our… https://t.co/Y1N6KORfGz pic.twitter.com/vqFBee37Dz— ANI (@ANI) February 8, 2026
