भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

PM Modi Malaysia Visit : पंतप्रधान मोदी सध्या मलेशियाच्या दौऱ्यावर असून तिथे त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले आहे. क्वाललंपूरमध्ये भारतीय कलाकारांनी पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी खास नृत्य सादर केले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 09:37 AM
PM Modi Malaysia Visit

भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर... ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

  • पंतप्रधान मोदींचे मलेशियात भव्य स्वागत
  • गार्ड ऑफ ऑनरने पंतप्रधान मोदींची सन्मान
  • द्विपक्षीय संंबंधावर चर्चा होणार
PM Modi Malaysia Visist : क्वाललंपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) शनिवारी (०७ फेब्रुवारी) मलेशियात (Malayasia) पोहचले असून तिथे त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले आहे. मलेशियाची राजधानी क्वाललंपूरमध्ये भारतीय कलाकारांनी पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी खास नृत्य सादर केले आहे. तसेच त्यांना मलेशियाचा बुक ऑफ रेकॉर्ड्सनेही सन्मानित करण्यात आले आहे. तसेच मलेशियाचे पंतप्रधान यांनी देखील त्यांचे स्वागत केले असून आज दोन्ही नेत्यांमध्ये भारत-मलेशिया द्विपक्षीय चर्चा सुरु झाली आहे.

Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास

मलेशिया-भारत द्विपक्षीय चर्चा सुरु

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा दौरा भारत आणि मलेशियाच्या द्विपक्षीय संबंधासाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्या द्विपक्षीय संबंधावर चर्चा सुरु झाली आहे. या भेटीदरम्यान भारताचा आरोपी फरार झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा देखील उपस्थित केला जाणार आहे.

याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज १०व्या भारत-मलेशिया सीईओ फोरममध्ये देखील सहभागी होतील. यामध्ये दोन्ही देशांचे उद्योजक, व्यावसायिक उपस्थित राहणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि उर्जा सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाणारा आहे. याच वेळी मलेशियाचे पंतप्रधान इब्राहिम अन्वर यांनी द्विपक्षीय चर्चेत पंतप्रधान मोदींचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की, दोन्ही देशांनी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. तसेच त्यांनी भारताकडून विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

पंतप्रधान मोदींनी भारतीय समुदायाला केले संबोधित

दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी क्वालालंपूरमध्ये भारतीय सुदायाला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी म्हटले की, मलेशियामध्ये त्यांना आपुलकीच्या भावनेची जाणीव होते आणि हे भारत-मलेशियाच्या मजबूत संबंधाचे प्रतीक आहे. तसेच मलेशियाच्या पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांचेही त्यांनी आभारा मानले. भारतीय कलाकारांच्या सांस्कृतिक सादरी करणाचेही त्यांनी कौतुक केले. मलेशियातील भारतीय समुदाय हा दोव्ही देशातील एक मजबूत कडी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मलेशियात वाणिज्य दूतावास उघडणार भारत?

दरम्यान क्वालालंपूरमध्ये द्विपक्षीय सभेला संबोधित करताना पंतप्रधा मोदींनी सहा मुद्यांवर भर दिला.

  • त्यांनी सांगितले की भारत लवकरच मलेशियामध्ये एक वाणिज्य दूतावास सुरु करेल.
  • तसेच भारतची डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI देखील मलेशियात सुरु करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
  • मलेशियात राहणऱ्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांसाठी OCI कार्ड पात्रता सहा वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
  • तसेच भारतीय स्कॉलरशिप अंतर्गत ट्रस्ट फंड सुरु करुन मलेशियाच्या विद्यार्थ्यांना मदत केली जाणार आहे.
  • याशिवाय थिरुवल्लर सेंटर फॉर इंडियन स्टडिज देखील दोन्ही देशामध्ये सुरु करण्याचा विचार सुरु आहे.
  • भारतीय सांस्कृतिक विभागाचे नाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या नाववार ठेवण्यात आले आहे.

मलेशियात भीषण दुर्घटना! किनाऱ्याजवळ ३०० प्रवाशांना घेऊन जाणारी बोट उलटली ; शेकडो बेपत्ता…

Published On: Feb 08, 2026 | 09:06 AM

