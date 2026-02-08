शेगावीचा राणा, माउली गजानन...! श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या मराठमोळ्या भक्तिमय शुभेच्छा

महाराष्ट्राला विवेक शिकवणारे संत गजानन महाराज यांचा आज प्रकट दिन आहे. संपूर्ण राज्यभरात हा दिवस अतिशय आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा केला जातो. याशिवाय दरवर्षी शेगावमध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. शेगावच्या संत गजानन महाराजांना विदर्भची पंढरी आणि शेगावचे संत म्हणून ओळखले जाते. यंदाच्या वर्षी श्री गजानन महाराजांचा 148 वा प्रकट दिन उत्सव आहे. गजानन महाराजांचे भक्त अतिशय भक्तिभावाने पूजा करतात. तसेच त्यांच्या कृपेने जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि सुख-समृद्धी वाढते, मनाला शांतता मिळते, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या दिवशी नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी आणि प्रियजनांना मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता. या शुभेच्छा मनाला आनंद देतील.(फोटो सौजन्य – pinterest)
“गण गण गणांत बोते!”
श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या
तुम्हास व तुमच्या परिवारास हार्दिक शुभेच्छा!
अनंत कोटी ब्रह्मांडनायक महाराजाधिराज योगीराज सद्गुरु श्री गजानन महाराज प्रकट दिनानिमित्त कोटी कोटी प्रणाम!
विदर्भाचा राजा, भक्तांचा कैवारी,
श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या लाख लाख शुभेच्छा!
शेगावीचा राणा, माउली गजानन…
त्यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन
प्रकट दिनाच्या सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा!
ज्यांच्या नामाच्या जयघोषाने दुःख पळते दूर,
अशा श्री गजानन माउलींच्या प्रकट दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा!
देहाने शेगावात नसलो तरी मनाने महाराजांच्या चरणी असूया
प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा
जीवनातील प्रत्येक कठीण प्रसंगात
‘गण गण गणांत बोते’ हा मंत्र
तुम्हाला शक्ती देवो
प्रकट दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
भक्तीच्या वाटेवर चालताना
गजानन माउलींचा हात सदैव हातात असू द्या
प्रकट दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!
विश्वास ठेवा… तो शेगावीचा राणा
सर्व काही ठीक करेल
गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या मंगल शुभेच्छा!
तुमच्या आयुष्यात सुख, शांती आणि समाधान लाभो,
हीच गजानन महाराजांच्या चरणी प्रकट दिनानिमित्त प्रार्थना
श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!
जय गजानन!
भक्तांचा आधारस्तंभ,
सद्गुरु गजानन महाराज प्रकट दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन!
गण गण गणांत बोते!
महाराज तुमचं कल्याण करोत
प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा.
आज प्रकट दिन…
आज आनंदाचा सण!
श्री गजानन महाराज की जय!
योगीराज गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या
समस्त भक्तांना मनापासून शुभेच्छा!
देह त्याग करण्यापूर्वी महाराज म्हणाले:
“मी गेलो ऐसे मानू नका। भक्तित अंतर करू नका।
कदा मजलागी विसरु नका। मी आहे येथेच॥”
“दु:ख न करावे यत्किंचित। आम्ही आहोत येथेच।
तुम्हा सांभाळण्यापरी सत्य। तुमचा विसर पडणे नसे॥.”