Valentines Day 2025 : फ्लाईट्सवर 7500 तर हॉटेलवर 10,000 रुपयांची सूट, व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त घ्या ऑफरचा फायदा

EaseMyTrip च्या वॅलेंटाइन स्पेशल सेलचा फायदा घेऊन तुम्ही आपल्या जोडीदारासोबत रोमँटिक प्रवास आणि हॉटेल्सवर मोठ्या सवलतीत अनुभव घेऊ शकता.

Updated On: Feb 08, 2026 | 09:26 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • काही दिवसांतच व्हॅलेंटाइन्स वीक सुरु होणार आहे.
  • तुम्हालाही जर कमी खर्चात आपल्या पार्टनरसोबत कुठे फिरायला जायचं असेल तर आजच प्लॅनिंग सुरु करा.
  • EaseMyTrip ने वीक ऑफ लव निमित्त खास ट्रॅव्हल सेल सुरु केली आहे.
आज 7 फेब्रुवारीपासून व्हॅलेंटाइन वीक 2026 ला सुरुवात झाली आहे. प्रेमाच्या या आठवड्यात अनेक नाती फुलतील, तर काहींची नवी सुरुवातही होऊ शकते. तुम्हीही तुमच्या जोडीदारासोबत खास आठवणी तयार करण्याचा विचार करत असाल, तर ट्रॅव्हल प्लॅन हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

भारताच्या या शहराला म्हटले जाते चॉकलेट सिटी; 99% लोकांना माहिती नाही याच नाव…

देशातील आघाडीचे ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म EaseMyTrip ने वीक ऑफ लव निमित्त खास ‘Swipe Right Travel Sale’ सुरू केली आहे. ही प्रमोशनल सेल 4 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान चालणार आहे. या सेलमध्ये प्रवास, हॉटेल्स आणि हॉलिडे पॅकेजवर आकर्षक सवलती मिळत आहेत.

EaseMyTrip च्या वॅलेंटाइन ऑफरमध्ये काय खास?

प्रेमाचा प्रवास अधिक रोमँटिक आणि किफायतशीर व्हावा, यासाठी कंपनीने फ्लाइट्स, हॉटेल्स, कॅब्स आणि हॉलिडे पॅकेजवर भरघोस सवलती जाहीर केल्या आहेत.

  •  फ्लाइट बुकिंगवर – ₹7,500 पर्यंत सूट
  • हॉटेल बुकिंगवर – ₹10,000 पर्यंत सूट
  • कॅब सेवांवर – ₹500 पर्यंत सूट
  •  बस तिकिटांवर – ₹500 पर्यंत सूट
  •  हॉलिडे पॅकेज – फक्त ₹11,699 पासून
ऑफरचा फायदा कसा घ्याल?
  • EaseMyTrip च्या अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाइल अ‍ॅपवर जाऊन EMTLOVE हा प्रोमो कोड वापरून या ऑफरचा लाभ घेता येईल.
  • तसेच AU बँक, ICICI बँक, IDBI बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि YES बँकेच्या क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट केल्यास अतिरिक्त फायदे मिळू शकतात.
  • याशिवाय ग्राहकांना Foxtale, Nasher Miles आणि Relaxo यांसारख्या भागीदार ब्रँड्सकडून खास ऑफर्सचा लाभही मिळणार आहे.
कोणत्या एअरलाईन्सवर मिळणार सवलत?

या सेलअंतर्गत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक नामांकित एअरलाईन्सचा समावेश आहे. त्यामध्ये Air India, British Airways, Lufthansa, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, SpiceJet, Vistara, KLM, Air France, Delta Airlines, Virgin Atlantic यांसारख्या प्रमुख विमान कंपन्यांचा समावेश आहे.

कोणत्या हॉटेल्समध्ये मिळेल डिस्काउंट?

EaseMyTrip ने विविध प्रीमियम आणि बजेट हॉटेल चेनसोबत भागीदारी केली आहे. Lemon Tree, Club Mahindra, The Lalit, Sterling, Ginger, OYO, Sayaji, Neemrana, WelcomHeritage, The Fern, Lords Hotels यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध हॉटेल्समध्ये सवलती उपलब्ध आहेत.

Valentine’s Day 2026: व्हॅलेंटाइन डेला गर्लफ्रेंडला द्यायचंय खास गिफ्ट पण बजेट कमी आहे? ‘या’ ५ जबरदस्त आयडियाज नक्की ट्राय करा!

हॉलिडे पॅकेजमध्ये कुठे फिरता येईल?

या ऑफरमधील हॉलिडे पॅकेजमध्ये देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळांचा समावेश आहे.
भारतामध्ये:
अंदमान, गोवा, केरळ, काश्मीर, मनाली, हिमाचल, राजस्थान, कॉर्बेट
परदेशात:
बाली, दुबई, मालदीव, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, व्हिएतनाम
प्रेमाच्या या आठवड्यात प्रवासाला एक खास वळण द्यायचं असेल, तर EaseMyTrip ची ही वॅलेंटाइन स्पेशल सेल तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी ठरू शकते.

Published On: Feb 08, 2026 | 09:26 AM

