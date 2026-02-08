Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Youth A Two Wheeler Were Brutally Beaten By A Rickshaw Driver

दुचाकीवरून निघालेल्या तरुणांना रिक्षाचालकाकडून बेदम मारहाण; साथीदारांना बोलावलं अन्…

मित्रांसोबत दुचाकीवरून वाढदिवसासाठी केक आणण्यासाठी निघाले होते. लेमन ट्री हॉटेलसमोर सर्विस रोडवरून कॅनॉट प्लेसच्या दिशेने जात असताना रिक्षाचालकाने त्यांच्या दुचाकीला हुल दिली.

Updated On: Feb 08, 2026 | 09:18 AM
रिक्षाचालकांकडून तरुणांना मारहाण

रिक्षाचालकांकडून तरुणांना मारहाण

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : वाढदिवसासाठी केक आणण्यास निघालेल्या तीन तरुणांना हूल दिल्याचा जाब विचारल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून रिक्षाचालक व त्याच्या दोन साथीदारांनी बेदम मारहाण करुन गंभीर जखमी केले. ही घटना दोन दिवसांपूर्वी लेमन ट्री हॉटेलसमोरील रोडवर घडली.

अजय गौतम दाभाडे, प्रज्वल वियज भंडारे, आकाश भाऊसाहेब निकाळजे (सर्व रा. आंबेडकरनगर) अशी मारहाण करणाऱ्यांची नावे असून, त्यांच्याविरोधात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आरोपी अजय दाभाडे याच्यावर यापूर्वीही सिडको पोलिस ठाण्यात जुगार प्रतिबंधक अधिनियम व महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल असल्याची नोंद आहे.

याप्रकरणात हर्ष सुखदेव चव्हाण (वय २३, रा. जयभवानीनगर) हे आपल्या मित्रांसोबत दुचाकीवरून वाढदिवसासाठी केक आणण्यासाठी निघाले होते. लेमन ट्री हॉटेलसमोर सर्विस रोडवरून कॅनॉट प्लेसच्या दिशेने जात असताना रिक्षाच्या (एमएच-२०-ईके-९६०६) चालकाने त्यांच्या दुचाकीला हुल दिली. त्यामुळे हर्ष चव्हाण यांनी दुचाकी रस्त्याच्या कडेला थांबवली असता रिक्षाचालकाने खाली उतरून शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली.

दरम्यान, वाद वाढत असतानाच संबंधित रिक्षाचालकाने आपल्या दोन साथीदारांना घटनास्थळी बोलावून घेतले. त्यानंतर तिघांनी मिळून हर्ष चव्हाण, आदित्य बाळू अहिरे (वय १९) आणि रोहित विष्णु सोनवळे (वय २०) यांना कमरेचा बेल्ट आणि लाकडी दांड्याने बेदम मारहाण केली.

नागरिकांमधून संताप व्यक्त

मारहाणीत आदित्य अहिरे व रोहित सोनवळे हे रक्तबंबाळ झाले, तर हर्ष चव्हाण यांनाही मुक्का मार लागला आहे. परिसरातील नागरिकांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हल्लेखोर पसार झाले. प्रकरणात सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. तपास हवालदार जगताप करत आहेत. या घटनेने सिडको परिसरातील रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

गर्भवती महिलेची हत्या

दुसऱ्या एका घटनेत, मध्यप्रदेशच्या खैरी येथील पूनम तुमाने हिच्या मृतदेहाचे तुकडे बोंडरानी जंगल परिसरात सापडले. ही घटना मंगळवारी (दि. ३) उघडकीस आली. दवनीवाडा पोलिसांनी या हत्येप्रकरणातील आरोपीला अटक केली असून, न्यायालयाने आरोपीला शक्रवारी (दि.६) पर्यंत पोलिस कस्टडीमध्ये ठेवले. याच दरम्यान, आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने प्रेमप्रकरणातून पूनमची हत्या केल्याचे सांगितले.

Uttarpradesh Crime: टीव्ही पाहण्यावरून आईची ओरड, 12 वर्षांच्या मुलाने उचललं टोकाचं पाऊल

Web Title: Youth a two wheeler were brutally beaten by a rickshaw driver

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 09:16 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दुचाकीवरून निघालेल्या तरुणांना रिक्षाचालकाकडून बेदम मारहाण; साथीदारांना बोलावलं अन्…

दुचाकीवरून निघालेल्या तरुणांना रिक्षाचालकाकडून बेदम मारहाण; साथीदारांना बोलावलं अन्…

Feb 08, 2026 | 09:16 AM
भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

भव्य स्वागत, गॉर्ड ऑफ ऑनर… ; पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया दौऱ्याचा दुसरा दिवस; द्विपक्षीय संबंधावर होणार चर्चा

Feb 08, 2026 | 09:06 AM
रशियातील मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये भयावह हल्ला; भारतीय विद्यार्थ्यांवर वार, आरोपी अटकेत

रशियातील मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलमध्ये भयावह हल्ला; भारतीय विद्यार्थ्यांवर वार, आरोपी अटकेत

Feb 08, 2026 | 08:48 AM
राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितींचे मतदान पूर्ण; उद्या निकाल

राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितींचे मतदान पूर्ण; उद्या निकाल

Feb 08, 2026 | 08:31 AM
मदतीसाठी गेलेल्या ‘त्या’ नराधमानेच गर्भवतीची केली हत्या; लग्न करण्याचे आमिष दाखवत सातत्याने संबंध

मदतीसाठी गेलेल्या ‘त्या’ नराधमानेच गर्भवतीची केली हत्या; लग्न करण्याचे आमिष दाखवत सातत्याने संबंध

Feb 08, 2026 | 08:08 AM
कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी

कायमच मसालेदार भाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ‘या’ पद्धतीने बनवा फ्लेवरफूल पनीर भाजी, नोट करा रेसिपी

Feb 08, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर घेतला जाणार महत्त्वाचा निर्णय; ‘या’ तारखेला मोठ्या घडामोडी घडणार?

मोठी बातमी ! दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर घेतला जाणार महत्त्वाचा निर्णय; ‘या’ तारखेला मोठ्या घडामोडी घडणार?

Feb 08, 2026 | 07:17 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM