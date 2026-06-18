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Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियावर सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला; तेल रिफायनरीला लक्ष्य, झेलेन्स्कींचे पुतिन यांना थेट आव्हान

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:41 PM IST
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सारांश

Russia Ukraine War : चार वर्षाहून अधिक काळ उलटून गेला. तरी रशिया-युक्रेन संघर्ष काही थांबेना. दोन्ही देश सतत एकमेकांवर हल्ले करत आहेत. नुकतेच रशियाच्या राजधानी मॉस्को येथील एका रिफायनरीला युक्रेनकडून लक्ष्य करण्यात आले आहे.

Ukraine Drone Strike on moscow Oil Refinery

Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियावर सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला; तेल रिफायनरीला लक्ष्य, झेलेन्स्कींचे पुतिन थेट आव्हान (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • युक्रेनचा रशियावर सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला
  • तेल रिफायनरी लक्ष्य
  • झेलेन्स्कींचे पुतिन थेट आव्हान
Ukraine Drone Strike on Russia Oil Refinery : मॉस्को/कीव्ह : गेल्या चार वर्षांहून अधिका काळ सुरु असलेल्या युद्धाने आता तीव्र पेट घेतला आहे. युक्रेनने रशियाची राजधानी मॉस्कोवर सगळ्यात मोठा ड्रोन हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात मॉस्कोतील कापोत्न्या भागाताली महत्त्वाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला आग लागली. यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली. या हल्ल्यानंतर परिसरात धूराचे लोट दिसून आहे. यामुळे रशियाची विमानसेवाही विस्कळीत झाली आहे.

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रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने ड्रोन हवेतच हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मोठ्या संख्येने ड्रोन हल्ला झाल्याने हल्ले रोखता आले नाही. या ड्रोननी रशियाच्या राजधानीला लक्ष्य केल्याने सुरक्षाव्यवस्थेबाबतचा प्रश्न निर्माण होत आहे.

झेलेन्स्की थेट आव्हान

या हल्ल्ल्यांची जबाबदारी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी घेतली आहे. त्यांनी एक्सवर अधिकृत पोस्ट करत म्हटले की, ही लष्करी रकारवाई नाही, तर रशियाकडून त्यांच्या शहरांवर आणि नागरिकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांवर योग्य न्याय आहे. युक्रेनचे लक्ष्य रशियाच्या युद्धयंत्रणेला इंधन पुरवणाऱ्या उर्जा आणि पायाभूत सुविधांना नष्ट करणे असल्याचे त्यांनी म्हटले.

यापूर्वी गेल्या आठवड्यातली रशियाच्या एखा तेल शुद्धाकरण प्रकल्पावर हल्ला झाला होता. यामुळे रशियाच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणा होत आहे. याचा परिणाम देशांतर्गत इंधनावर होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, युक्रेनने मॉस्कोसह, रोस्तोव्ह, रशियाच्या ताब्यातील काही युक्रेनी भागांमध्येही लष्करी कारवाई केली आहे.

रशियाचेही हल्ले सुरुच

दुसरीकडे रशिया देखील सातत्याने युक्रेनवर हल्ले करत आहे. या हल्ल्यात युक्रेनच्या उर्जा आणि पायाभूत सुविधांना टार्गेट केले जात आहे. नागरी भागांमध्येही रशियाने मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले आहेत. दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर वार सुरु आहे. यामुळे युद्ध अधिक भडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.


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Web Title: Ukraine drone strike on russia target moscow oil refinery

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:30 PM

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