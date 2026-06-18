Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियावर सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला; तेल रिफायनरीला लक्ष्य, झेलेन्स्कींचे पुतिन यांना थेट आव्हान

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रशियाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने ड्रोन हवेतच हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मोठ्या संख्येने ड्रोन हल्ला झाल्याने हल्ले रोखता आले नाही. या ड्रोननी रशियाच्या राजधानीला लक्ष्य केल्याने सुरक्षाव्यवस्थेबाबतचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
या हल्ल्ल्यांची जबाबदारी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी घेतली आहे. त्यांनी एक्सवर अधिकृत पोस्ट करत म्हटले की, ही लष्करी रकारवाई नाही, तर रशियाकडून त्यांच्या शहरांवर आणि नागरिकांवर होत असलेल्या हल्ल्यांवर योग्य न्याय आहे. युक्रेनचे लक्ष्य रशियाच्या युद्धयंत्रणेला इंधन पुरवणाऱ्या उर्जा आणि पायाभूत सुविधांना नष्ट करणे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
यापूर्वी गेल्या आठवड्यातली रशियाच्या एखा तेल शुद्धाकरण प्रकल्पावर हल्ला झाला होता. यामुळे रशियाच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणा होत आहे. याचा परिणाम देशांतर्गत इंधनावर होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, युक्रेनने मॉस्कोसह, रोस्तोव्ह, रशियाच्या ताब्यातील काही युक्रेनी भागांमध्येही लष्करी कारवाई केली आहे.
दुसरीकडे रशिया देखील सातत्याने युक्रेनवर हल्ले करत आहे. या हल्ल्यात युक्रेनच्या उर्जा आणि पायाभूत सुविधांना टार्गेट केले जात आहे. नागरी भागांमध्येही रशियाने मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले आहेत. दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर वार सुरु आहे. यामुळे युद्ध अधिक भडकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026
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