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Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियाला मोठा धक्का; क्रीमिया द्विकल्पावर हल्ल्यामुळे तणाव वाढला

Updated On: Jun 04, 2026 | 10:36 AM IST
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सारांश

Russia Ukraine War Update : रशिया युक्रेन युद्ध आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नुकतेच युक्रेनने रशियाच्या ताब्यातील क्रीमिया द्विकल्पावर हल्ला केला असून यामध्ये ३ ठार झाले आहे. तर अनेकजण गंभीर जखमी असल्याचे सांगितले जात आहे.

Russia Ukraine War

Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियाला मोठा धक्का; क्रीमिया द्विकल्पावर हल्ल्यामुळे तणाव वाढला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • युक्रेनचा रशियाच्या ताब्यातील क्रिमियातील दोन प्रमुख केंद्रांवर हल्ला
  • ३ ठार, अनेक जखमी
  • ट्रम्प यांच्या शांतता प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह
Russia Ukraine War News in Marathi : मॉस्को/कीव्ह : रशिया युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) अधिकच तीव्र होत चालले आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर सातत्याने हल्ले करत आहे. नुकतेच युक्रेनने रशियाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या तेल केंद्रांवर हल्ला चढवला आहे. या हल्ल्यांमध्ये ३ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या शांतता चर्चेवर संकटाचे सावट उभारले आहे.

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रशियाच्या क्रेमलिनने दिलेल्या माहितीनुसार, युक्रेनने क्रीमियाची प्रशासकीय राजधानी सिम्फेरोपोलमधील एका निवासी भागावर हल्ला केला. या हल्ल्यात किमान ३ जण ठार झाले असून ७ जण जखमी झाल्याचे क्रेमलिनने सांदगितले. परंतु रशियाने हेही स्पष्ट केली केली, रशियाच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने युक्रेनचे जवळपास २० हून अधिक ड्रोन हवेतच हाणून पाडले आहेत. परंतु काही हल्ल्यांना रोखण्यात अपयश आल्याने इमारतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

रशियाच्या तेल उद्योगावर निशाणा

युक्रेनच्या म्हणण्यानुसार, हे हल्ले रशियाने त्यांच्यावर केलेल्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तरात्मक करण्यात आले आहेत. गेल्या काही काळात युक्रेनने आपल्या रशियाविरुद्धच्या रणनीतीत बदल केला असून रशियाच्या तेल उद्योंगाना टार्गेट केले जात आहे. बुधवारी (०३ जून) सेंट पीटर्सबर्ग येथील तेल टर्मिनलवरही युक्रेनने हल्ला केला होता. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelensky) यांच्या मते, यामुळे युद्ध समान पातळीवर येईल.

रशियाचेही कीव्हवर हल्ले सुरुच

दुसरीकडे रशिया देखील युक्रेनवर वारंवार हल्ले करत आहे. नुकतेच युक्रेनच्या पूर्वेकडील क्रामाटोर्स्क शहरावर गोळीबार केला होता. या गोळीबारत ३ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून डनिप्रोपेत्रोव्स्क शहरातही ८ जण जखमी झाले आहेत.

शांतता चर्चेवर संकट?

दरम्यान अमेरिकेच्या मध्यस्थीने सुरु असलेल्या रशिया युक्रेन शांतता चर्चांवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. चर्चा ठप्प पडली असून सध्या अमेरिकेचे संपूर्ण लक्ष्य इराणच्या दिशेने वळले आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड  ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी देखील युद्ध आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

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Web Title: Russia ukraine war kyiv major attack on crimea 3 killed may injured

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Published On: Jun 04, 2026 | 10:34 AM

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