US Iran Conflict: इराण-अमेरिका शांतता करार तुटला? तेहरानमध्ये US चा मोठा हल्ला, मिसाईल-ड्रोन साईट्चे टारगेट

CENTCOM ने ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकी सैन्याने २६ जून रोजी इराणवर प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केले. निवेदनानुसार, २५ जून रोजी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या एका व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.
https://t.co/W4zjNqnmCt — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 26, 202
क्षेपणास्त्रे, ड्रोन तळ आणि रडार स्थळे लक्ष्य
अमेरिकी लष्कराने इराणी क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन साठवणूक सुविधांवर, तसेच किनारी रडार स्थळांवर हल्ला केल्याचे कळवले आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, सिंगापूरचा ध्वज असलेल्या ‘एम/व्ही एव्हर लवली’ या मालवाहू जहाजावर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करत असताना एका एकतर्फी ड्रोन हल्ल्याने हल्ला केला. सेंटकॉमने म्हटले आहे की, इराणी सैन्याने व्यापारी जहाजावर केलेला हल्ला पूर्णपणे अन्यायकारक आणि शस्त्रसंधी कराराचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
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व्यापारी जहाजांचे संरक्षण सुरूच राहील
सेंटकॉमने म्हटले आहे की, अमेरिकन सैन्य होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्यासाठी समन्वय साधत राहील. अमेरिकेने म्हटले आहे की, इराणसोबतच्या कराराचे पूर्ण पालन सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे सैन्य पूर्णपणे सतर्क असून या प्रदेशात तैनात आहे.
ब्रिटननेही जहाजावरील हल्ल्याची पुष्टी केली
ब्रिटिश सैन्याने गुरुवारी कळवले की, ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एका कंटेनर जहाजावर क्षेपणास्त्र आदळले. युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटरच्या माहितीनुसार, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
आयएमओने जहाजे रिकामी करण्याची प्रक्रिया थांबवली. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने (IMO) पर्शियन आखातात अडकलेल्या जहाजांना रिकामे करण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, जोपर्यंत इतर जहाजांच्या सुरक्षिततेची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत स्थलांतर पुन्हा सुरू होणार नाही. आयएमओचे महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेझ यांच्या मते, गेल्या काही दिवसांत अंदाजे ११५ जहाजे या सामुद्रधुनीतून गेली आहेत, तर सुमारे ५०० जहाजे या परिसरात आहेत.
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डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हल्ल्याला ‘मूर्खपणा’ म्हटले
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील मालवाहू जहाजावरील हल्ल्याचे वर्णन शस्त्रसंधी कराराचे मूर्खपणाचे उल्लंघन असे केले होते. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथसोशल’वर लिहिले की, जहाजावर डागलेल्या चार ड्रोनपैकी एकाने जहाजाच्या बाह्य कवचाचे नुकसान केले, परंतु जहाज आपला प्रवास सुरू ठेवण्यास सक्षम होते. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकन सैन्याने उर्वरित तीन ड्रोन पाडले.
इराणला इशारा
शुक्रवारी, ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की, अलीकडील ड्रोन हल्ल्यानंतर इराणला काही परिणामांना सामोरे जावे लागेल का. त्यांनी उत्तर दिले, “तुम्हाला लवकरच कळेल.” ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, इराणने जहाजावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला ही गोष्ट त्यांना आवडली नाही. ते म्हणाला, “त्यांनी चार ड्रोन पाठवले होते, त्यापैकी आम्ही तीन पाडले. त्यांनी असे करायला नको होते. पुढे काय होते ते तुम्हाला लवकरच कळेल.”