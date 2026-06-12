Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Sipri Report 2026 India Overtakes Pakistan Nuclear Weapons Stockpile Defense Updates

Nuclear Weapon : भारताचा अण्वस्त्र साठा अपेक्षेपेक्षा जास्त; पाकिस्तानने जाहीरपणे व्यक्त केली मोठी भीती; पाहा स्पेशल रिपोर्ट

Updated On: Jun 12, 2026 | 11:57 AM IST
जाहिरात
सारांश

SIPRI Report : सिप्रीच्या ताज्या अंदाजानुसार भारताकडे १९०, चीनकडे ६२० आणि पाकिस्तानकडे १७० अणुशस्त्रे आहेत, जी संख्या गेल्या वर्षीइतकीच आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत पाकिस्तानकडे भारतापेक्षा जास्त अणुशस्त्रे होती.

sipri report 2026 india overtakes pakistan nuclear weapons stockpile defense updates

Nuclear Weapon : भारताचा अण्वस्त्र साठा अपेक्षेपेक्षा जास्त; पाकिस्तानने जाहीरपणे व्यक्त केली मोठी भीती; पाहा स्पेशल रिपोर्ट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारताची अण्वस्त्रांमध्ये आघाडी
  • पाकिस्तानची झोप उडाली
  • ‘न्यूक्लियर ट्रायड’ तंत्रज्ञानाचा थरार

India Pakistan Nuclear Stockpile Comparison : जागतिक राजकारणात (India Pakistan Nuclear Stockpile) आणि विशेषतः दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सध्या लष्करी आणि आण्विक संरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठी खळबळ उडाली आहे. स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्था म्हणजेच ‘सिप्री’ (SIPRI) चा ताजा अहवाल समोर आल्यानंतर पाकिस्तानच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. भारताच्या सातत्याने वाढणाऱ्या सामरिक आणि लष्करी ताकदीची पाकिस्तानने केवळ जाहीर कबुलीच दिली नाही, तर भारताची अण्वस्त्र निर्मिती क्षमता आता धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्याचे सांगत जागतिक समुदायाकडे चिंता व्यक्त केली आहे. वारंवार भारताला अण्वस्त्रांची आणि युद्धाची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानचा सूर आता पूर्णपणे बदललेला पाहायला मिळत आहे.

काय आहे सिप्रीचा (SIPRI) अहवाल आणि नवी आकडेवारी?

सिप्री या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जगभरातील अण्वस्त्रांचा आढावा घेणारा आपला ताजा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या मूल्यांकनानुसार, भारताच्या अण्वस्त्र साठ्यात गेल्या एका वर्षात तब्बल १० नवीन अण्वस्त्रांची भर पडली असून भारताचा एकूण साठा आता १९० वर पोहोचला आहे. याउलट, आर्थिक आणि राजकीय संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानचा अण्वस्त्र साठा गेल्या वर्षीइतकाच म्हणजेच १७० वर थबकला आहे. केवळ दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत पाकिस्तानकडे भारतापेक्षा जास्त अण्वस्त्रे होती, परंतु भारताने अत्यंत वेगाने आणि गुप्ततेने आपले धोरण बदलत आण्विक क्षमता मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. याच अहवालात चीनकडे ६२० अण्वस्त्रे असल्याचे सांगण्यात आले आहे, जी संख्या भारताच्या तुलनेत जास्त असली तरी भारताचा सध्याचा वेग चीनलाही विचार करायला लावणारा आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz : अमेरिकेच्या ‘मिशन होर्मुझ’ला भारताचा थेट नकार; पाश्चात्त्य देशांच्या दबावानंतरही पंतप्रधान मोदींचा बाणेदारपणा

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा खळबळजनक दावा

सिप्रीचा हा अहवाल समोर आल्यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी एक अधिकृत निवेदन जारी केले. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, “सिप्रीने जाहीर केलेली आकडेवारी ही केवळ प्राथमिक अंदाज असू शकते. प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती पाहता, भारताचा वास्तविक अण्वस्त्रसाठा या अंदाजांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.” पाकिस्तानने भारताच्या लष्करी आधुनिकीकरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या वाढत्या संरक्षण बजेटमुळे आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीमुळे दक्षिण आशियातील शक्तीचा समतोल (Balance of Power) पूर्णपणे बिघडला असल्याचा कांगावा आता इस्लामाबादकडून केला जात आहे.

credit – social media and Twitter

भारताच्या ‘कॅनिस्टरायझेशन’ आणि सागरी ताकदीची धास्ती

पाकिस्तानने आपल्या निवेदनात भारताच्या ज्या काही विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा उल्लेख केला आहे, त्यावरून भारताने संरक्षणाच्या क्षेत्रात मारलेली भरारी स्पष्ट होते. पाकिस्तानने म्हटले आहे की, भारताच्या क्षेपणास्त्र प्रणालींचे ‘कॅनिस्टरायझेशन’ (Missile Canisterisation) वेगाने होत आहे. कॅनिस्टरायझेशन म्हणजे क्षेपणास्त्रे अत्यंत सुरक्षित आणि तात्काळ डागता येतील अशा विशेष कंटेनरमध्ये साठवून ठेवणे. या तंत्रज्ञानामुळे भारताला अत्यंत कमी वेळेत, अगदी काही मिनिटांत शत्रूवर अणुहल्ला करणे शक्य झाले आहे. याशिवाय, भारताने समुद्रात तैनात केलेल्या अण्वस्त्रधारी पाणबुड्या (Nuclear Submarines) आणि लांब पल्ल्याच्या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा (ICBMs) विकास यामुळे पाकिस्तानची झोप उडाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz : भारताचा अमेरिकेला थेट इशारा; ओमानच्या समुद्रात भारतीय खलाशांवर हल्ले का? MEA ने बजावला ‘डिमार्च’

भारताचे ‘न्यूक्लियर ट्रायड’ आणि पाकिस्तानची हतबलता

या संपूर्ण वादात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताची ‘न्यूक्लियर ट्रायड’ (Nuclear Triad) क्षमता होय. भारत आता जगातील अशा मोजक्या देशांमध्ये सामील झाला आहे जे जमिनीवरून, हवेतून (फायटर जेट्सद्वारे) आणि अथांग समुद्राच्या पोटांतूनही शत्रूवर अण्वस्त्रे डागू शकतात. पाकिस्तानकडे सध्या अशी तिहेरी आणि पूर्ण विकसित यंत्रणा उपलब्ध नाही. समुद्रातून होणाऱ्या हल्ल्याचा प्रतिकार करणे कोणत्याही देशासाठी अत्यंत कठीण असते आणि भारताची हीच अजेय क्षमता पाकिस्तानला अस्वस्थ करत आहे. स्वतःला असुरक्षित दाखवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहानुभूती मिळवण्यासाठी पाकिस्तानने आता जगातील प्रगत देशांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी भारताला आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान पुरवणे बंद करावे, अन्यथा याचे गंभीर परिणाम प्रादेशिक सुरक्षेवर होतील.

Web Title: Sipri report 2026 india overtakes pakistan nuclear weapons stockpile defense updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 11:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Strait Of Hormuz : अमेरिकेच्या ‘मिशन होर्मुझ’ला भारताचा थेट नकार; पाश्चात्त्य देशांच्या दबावानंतरही पंतप्रधान मोदींचा बाणेदारपणा
1

Strait Of Hormuz : अमेरिकेच्या ‘मिशन होर्मुझ’ला भारताचा थेट नकार; पाश्चात्त्य देशांच्या दबावानंतरही पंतप्रधान मोदींचा बाणेदारपणा

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी इराणचा हल्लाबोल; अमेरिकेवर केला गंभीर आरोप
2

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी इराणचा हल्लाबोल; अमेरिकेवर केला गंभीर आरोप

US Iran Peace Deal : ट्रम्प यांचा पुन्हा शांततेचा दावा; अमेरिका-इराण युद्ध थांबणार? होर्मुझबाबतही मोठे संकेत
3

US Iran Peace Deal : ट्रम्प यांचा पुन्हा शांततेचा दावा; अमेरिका-इराण युद्ध थांबणार? होर्मुझबाबतही मोठे संकेत

India Nepal Relations : नेपाळचे सूर बदलले! भारतासोबत सीमा वादावर चर्चेतून तोडगा काढण्यास तयार
4

India Nepal Relations : नेपाळचे सूर बदलले! भारतासोबत सीमा वादावर चर्चेतून तोडगा काढण्यास तयार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Weapon : भारताचा अण्वस्त्र साठा अपेक्षेपेक्षा जास्त; पाकिस्तानने जाहीरपणे व्यक्त केली मोठी भीती; पाहा स्पेशल रिपोर्ट

Nuclear Weapon : भारताचा अण्वस्त्र साठा अपेक्षेपेक्षा जास्त; पाकिस्तानने जाहीरपणे व्यक्त केली मोठी भीती; पाहा स्पेशल रिपोर्ट

Jun 12, 2026 | 11:57 AM
Pune Water Crisis: पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! १५ जूनपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा

Pune Water Crisis: पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! १५ जूनपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा

Jun 12, 2026 | 11:48 AM
ऑस्ट्रेलियाच्या टी-20 संघामध्ये निखिल चौधरी; सहा दशकांत प्रथमच कांगारुंच्या टीममध्ये भारतीय

ऑस्ट्रेलियाच्या टी-20 संघामध्ये निखिल चौधरी; सहा दशकांत प्रथमच कांगारुंच्या टीममध्ये भारतीय

Jun 12, 2026 | 11:45 AM
IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण पुढे ढकलणार? भारताच्या आयर्लंड दौऱ्यावर संकटाचे ढग, देशात हिंसाचार भडकला

IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण पुढे ढकलणार? भारताच्या आयर्लंड दौऱ्यावर संकटाचे ढग, देशात हिंसाचार भडकला

Jun 12, 2026 | 11:36 AM
प्रत्येक जीवाच्या प्रारब्धाची बदलते दिशा! ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये सुरू झाला ‘ब्रह्मांडनायक’ अध्याय

प्रत्येक जीवाच्या प्रारब्धाची बदलते दिशा! ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये सुरू झाला ‘ब्रह्मांडनायक’ अध्याय

Jun 12, 2026 | 11:34 AM
आकर्षक डिझाईन्स बनवण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही… Canva ने रोलआउट केलं नवं ‘Offline’ फीचर, असं करणार काम

आकर्षक डिझाईन्स बनवण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही… Canva ने रोलआउट केलं नवं ‘Offline’ फीचर, असं करणार काम

Jun 12, 2026 | 11:30 AM
Teacher Training : जनगणनेमुळे रखडलेले शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा मार्गी; ‘या’ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार

Teacher Training : जनगणनेमुळे रखडलेले शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा मार्गी; ‘या’ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार

Jun 12, 2026 | 11:28 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें