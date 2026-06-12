Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • World Day Against Child Labour 12 June Ilo Child Rights India Laws

Strait Of Hormuz : भारताचा अमेरिकेला थेट इशारा; ओमानच्या समुद्रात भारतीय खलाशांवर हल्ले का? MEA ने बजावला ‘डिमार्च’

Updated On: Jun 12, 2026 | 10:44 AM IST
जाहिरात
सारांश

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले, "या घटनांमध्ये सामील असलेली तिन्ही जहाजे परदेशी ध्वज असलेली होती. यापैकी दोन जहाजांवर पलाऊचा ध्वज होता, तर तिसऱ्या जहाजावर गिनी-बिसाऊचा ध्वज होता. ही जहाजे भारतीय मालकीची नव्हती."

us navy attacks merchant vessels indian sailors killed oman coast mea protest 2026

US Navy Strike : हे हल्ले थांबलेच पाहिजेत… अमेरिकेने ३ व्यापारी जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारताने दिला गंभीर संदेश ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमेरिकन नौदलाचे व्यापारी जहाजांवर हल्ले
  • भारताचा तीव्र राजनैतिक निषेध
  • भारताचा वॉशिंग्टनला गंभीर संदेश

US Navy attacks merchant ships 2026 : आखाती देशांमध्ये आणि मध्य पूर्वेमध्ये गेल्या १०० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून सुरू असलेल्या लष्करी तणावाने आता अत्यंत धोकादायक वळण घेतले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुद्रकिनाऱ्यावर व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच, एका धक्कादायक आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत अमेरिकन नौदलाने ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय कर्मचारी असलेल्या तीन वेगवेगळ्या व्यापारी जहाजांवर थेट लष्करी हल्ले केले आहेत. या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये ३ भारतीय खलाशांना आपला जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या गंभीर घटनेनंतर भारताने आक्रमक पाऊल उचलत अमेरिकेकडे आपला तीव्र निषेध नोंदवला असून, “हे हल्ले आता पूर्णपणे थांबलेच पाहिजेत,” असा कडक आणि थेट संदेश वॉशिंग्टनला दिला आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जाहीरपणे हे मान्य केले आहे की, अमेरिकेच्या नौदलाने भारतीय कर्मचारी असलेल्या व्यापारी जहाजांना लक्ष्य केले आहे. यापूर्वी अशा प्रकारच्या घटना पडद्यामागे राहिल्या होत्या, मात्र ३ भारतीय सुपुत्रांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र वाचा फोडली आहे.

गेल्या ४ दिवसांत काय घडले? ३ जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांची सविस्तर टाइमलाईन

ओमानच्या समुद्रधुनीजवळ आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या परिसरात अमेरिकन सैन्याकडून इराणच्या संदर्भात एक मोठी सागरी नाकेबंदी (Naval Blockade) राबवली जात आहे. याच मोहिमेदरम्यान गेल्या चार दिवसांत तीन व्यापारी जहाजे अमेरिकेच्या निशाण्यावर आली:

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : End Child Labour : लहान हातांना हवी पुस्तकांची साथ; जाणून घ्या जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाचा इतिहास आणि आपले कर्तव्य

१. ८ जून २०२६ (MT Marivex वरील हल्ला): अमेरिकी सैन्याने २४ भारतीय खलाशी असलेल्या ‘मारिव्हेक्स’ (Marivex) या तेलवाहू जहाजावर पहिला मोठा हल्ला केला. हे जहाज पलाऊ देशाचा ध्वज लावून प्रवास करत होते. या हल्ल्यात जहाजाचे मोठे नुकसान झाले आणि ते निकामी झाले. सुदैवाने, ओमानच्या स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने सर्व २४ भारतीय खलाशांना सुखरूप वाचवण्यात यश आले.

२. १० जून २०२६ (MT Settebello वरील प्राणघातक हल्ला): पहिली घटना ताजी असतानाच, अमेरिकेने ‘सेट्टेबेलो’ (Settebello) या दुसऱ्या पलाऊचा ध्वज असलेल्या तेलवाहू जहाजावर भीषण हल्ला केला. या जहाजावर एकूण २४ भारतीय खलाशी तैनात होते. अत्यंत दुर्दैवाने, या हल्ल्यात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला. केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी या ३ भारतीय खलाशांच्या मृत्यूची पुष्टी केली असून त्यांच्या कुटुंबाप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

३. ११ जून २०२६ (MT Jalveer वरील ताजा हल्ला): काल गुरुवारी ‘जलवीर’ (Jalveer) नावाच्या आणखी एका टँकरला अमेरिकेच्या लढाऊ विमानाने लक्ष्य केले. गिनी-बिसाऊ या देशाचा ध्वज असलेल्या या जहाजावर २० भारतीय नागरिक प्रवास करत होते. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या माहितीनुसार, या जहाजावरील कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकेच्या लष्करी सूचनांचे पालन केले नाही, ज्यामुळे अमेरिकेच्या एका एफ/ए-१८ सुपर हॉर्नेट (F/A-18 Super Hornet) लढाऊ विमानाने जहाजाच्या इंजिन रूममध्ये दोन हेलफायर (Hellfire) क्षेपणास्त्रे डागली आणि जहाज उद्ध्वस्त केले.

भारताचा मोठा राजनैतिक प्रहार; अमेरिकेच्या प्रभारी राजदूतांना समन्स

‘सेट्टेबेलो’ जहाजावरील हल्ल्यात ३ भारतीय खलाशी ठार झाल्यानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय प्रचंड आक्रमक झाले आहे. नवी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्रालयाने तात्काळ अमेरिकेचे प्रभारी राजदूत जेसन मीक्स (Jason Meeks) यांना समन्स पाठवून कार्यालयात बोलावून घेतले. भारताने अमेरिकेच्या राजदूतांच्या हातात एक कडक शब्दांतील राजनैतिक निषेध पत्र म्हणजेच ‘डिमार्च’ (Demarche) सुपुर्द केले.

credit – social media and Twitter

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत भारताची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “आम्ही आमच्या खलाशी समुदायाच्या कल्याणाला आणि सुरक्षेला सर्वोच्च महत्त्व देतो. व्यापारी जहाजांवर सातत्याने होणारे हे हल्ले अत्यंत चिंताजनक असून ते त्वरित थांबले पाहिजेत. आखातातील संघर्षावर केवळ शांततापूर्ण संवाद आणि राजनैतिक मार्ग हाच एकमेव पर्याय आहे.” भारताने अमेरिकेला स्पष्टपणे बजावले आहे की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून’ (Strait of Hormuz) सर्व देशांच्या जहाजांना कोणताही अडथळा न येता निर्बाध दळणवळण करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यावर गदा आणता येणार नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mount Everest: एव्हरेस्ट नाही तर ‘हे’ होते जगातील सर्वोच्च शिखराचे जुने नाव; एका ब्रिटीश अधिकाऱ्याने कसा बदलला जगाचा इतिहास?

अमेरिकेने या जहाजांवर हल्ले का केले? काय आहे कारण?

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) सोशल मीडियावर या हल्ल्यांचे समर्थन करताना सांगितले की, ही जहाजे अमेरिकेच्या ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल’ (OFAC) ने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचे उल्लंघन करत होती. अमेरिकेचा असा दावा आहे की, ही जहाजे इराणवरील आंतरराष्ट्रीय नाकेबंदी झुगारून इराणचे कच्चे तेल चोरट्या मार्गाने वाहून नेण्याचा प्रयत्न करत होती आणि अमेरिकन नौदलाने वारंवार धोक्याचे इशारे देऊनही या जहाजांच्या कॅप्टन आणि क्रू मेंबर्सनी गाड्या थांबवल्या नाहीत किंवा त्यांच्या सूचनांचे पालन केले नाही.

तथापि, यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “ज्या ३ जहाजांवर अमेरिकेने कारवाई केली, ती आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची आणि परदेशी ध्वज (Foreign-Flagged) असलेली जहाजे होती. ती भारतीय मालकीची जहाजे नव्हती, केवळ त्यांवर काम करणारे कर्मचारी आणि खलाशी हे भारतीय नागरिक होते.”

१८ हजार भारतीय खलाशांची सुरक्षा धोक्यात; सरकार हाय अलर्टवर

या आंतरराष्ट्रीय संकटामुळे समुद्रात काम करणाऱ्या हजारो भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या आखाती देशांच्या समुद्र परिसरात सुमारे १८,००० हून अधिक भारतीय खलाशी वेगवेगळ्या परदेशी जहाजांवर कार्यरत आहेत, तर ५०० हून अधिक भारतीय खलाशी भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांवरून प्रवास करत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या नौवहन मंत्रालयाने आणि ‘डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग’ (DG Shipping) या नियामकाने आंतरराष्ट्रीय समुद्रातून प्रवास करणाऱ्या सर्व भारतीय खलाशांना आणि जहाजांना ‘हाय अलर्ट’ जारी केला असून, या धोकादायक युद्धजन्य क्षेत्रातून प्रवास करताना कमालीची सतर्कता बाळगण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मृत खलाशांच्या कुटुंबीयांना ‘सीमन वेल्फेअर फंड सोसायटी’कडून तात्काळ प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली असून, जखमी व इतर सुरक्षित खलाशांना मायदेशी आणण्यासाठी ओमानमधील भारतीय दूतावास युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे.

Web Title: World day against child labour 12 june ilo child rights india laws

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी इराणचा हल्लाबोल; अमेरिकेवर केला गंभीर आरोप
1

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी इराणचा हल्लाबोल; अमेरिकेवर केला गंभीर आरोप

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील मोठा पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, दिल्लीत घडामोडींना वेग
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील मोठा पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार, दिल्लीत घडामोडींना वेग

Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात
3

Hormuz Attack : होर्मुझजवळ हल्ल्यातील ३ बेपत्ता नागरिकांचा मृत्यू, २ मृतदेह ताब्यात

Middle East Crisis : पाकिस्तानच्या विनंतीवर नरमले ट्रम्प? इराणला वेळ दिल्याचा दावा, होर्मुझमधून कोटींचे तेल सुरक्षित बाहेर
4

Middle East Crisis : पाकिस्तानच्या विनंतीवर नरमले ट्रम्प? इराणला वेळ दिल्याचा दावा, होर्मुझमधून कोटींचे तेल सुरक्षित बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Strait Of Hormuz : भारताचा अमेरिकेला थेट इशारा; ओमानच्या समुद्रात भारतीय खलाशांवर हल्ले का? MEA ने बजावला ‘डिमार्च’

Strait Of Hormuz : भारताचा अमेरिकेला थेट इशारा; ओमानच्या समुद्रात भारतीय खलाशांवर हल्ले का? MEA ने बजावला ‘डिमार्च’

Jun 12, 2026 | 10:44 AM
Apple Watch यूजर्ससाठी खुशखबर! Telegram ने लाँच केल खास अ‍ॅप; QR कोड स्कॅन करताच मिळणार अ‍ॅक्सेस

Apple Watch यूजर्ससाठी खुशखबर! Telegram ने लाँच केल खास अ‍ॅप; QR कोड स्कॅन करताच मिळणार अ‍ॅक्सेस

Jun 12, 2026 | 10:38 AM
Networth: एका दिवसात अंबानी-अडानीच्या एकूण संपत्तीपेक्षा अधिक कमाई, Trillionaire होण्याच्या तयारी Elon Musk

Networth: एका दिवसात अंबानी-अडानीच्या एकूण संपत्तीपेक्षा अधिक कमाई, Trillionaire होण्याच्या तयारी Elon Musk

Jun 12, 2026 | 10:27 AM
Hrithik Roshan Jailer 2: शाहरुख खानने नाकारलेली भूमिका आता हृतिक रोशन साकारणार? ‘जेलर 2’बाबत मोठी चर्चा

Hrithik Roshan Jailer 2: शाहरुख खानने नाकारलेली भूमिका आता हृतिक रोशन साकारणार? ‘जेलर 2’बाबत मोठी चर्चा

Jun 12, 2026 | 10:18 AM
Vastu Tips: घराच्या उंबरठ्यावर बसणं का मानलं जातं अशुभ आणि वर्जित, कारण वाचून बसेल धक्का

Vastu Tips: घराच्या उंबरठ्यावर बसणं का मानलं जातं अशुभ आणि वर्जित, कारण वाचून बसेल धक्का

Jun 12, 2026 | 10:02 AM
Maharashtra Politics: राजकीय भूकंप! शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार? नाना पटोलेंचे सूचक विधान

Maharashtra Politics: राजकीय भूकंप! शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होणार? नाना पटोलेंचे सूचक विधान

Jun 12, 2026 | 09:48 AM
डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल… 8,000mAh बॅटरीसह नवा TECNO स्मार्टफोन भारतात लाँच! किंमत वाचून व्हाल थक्क

डिझाईन पाहताच प्रेमात पडाल… 8,000mAh बॅटरीसह नवा TECNO स्मार्टफोन भारतात लाँच! किंमत वाचून व्हाल थक्क

Jun 12, 2026 | 09:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें