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Indus Water treaty : ‘पाणी अडवलं तर हात तोडू’ , पाकिस्तानच्या धमक्या थांबेनात; सिंधु जल करारावरुन भारताला पुन्हा इशारा

Updated On: Jun 30, 2026 | 12:51 PM IST
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सारांश

Indus Water treaty : सिंधू पाणी करारावरुन पाकिस्तानने भारताला पुन्हा पोकळ धमकी दिली आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी हा करार स्थगित केला होता. तेव्हापासून पाकिस्तानन सतत भारतविरोधी युद्धाची भाषा करत आहे.

Indus Water Treaty

पाकिस्तानचे हवामान बदल मंत्री मुसादिक मलिक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पाकिस्तानच्या धमक्या थांबेनात
  • सिंधु जल करारावरुन भारताला पुन्हा इशारा
  • जाणून घ्या काय म्हणाला पाकिस्तान?
Indus Water treaty India-Pakistan Dispute : इस्लामाबाद : सिंधु पाणी करारावरुन भारत पाकिस्तानमधील वाद पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानचे हवामान बदल मंत्री मुसादिक मलिक यांनी भारताला दिलेल्या धमकीमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. सिंधू नदीच्या पाण्यावर कोणताही अडथळा निर्माण केल्यास त्याचे हात तोडू अशा आक्रमक भाषा धमकी त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

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पाकिस्तानचा भारताला इशारा

मलिक यांनी पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्ला तरार यांच्यासह पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत सिंधू पाणी वाटप कराराचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी मलिक यांनी पाकिस्तानची जवळपास निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंहून असल्याचे म्हटले.

सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानच्या उपजिवेकेचा मोठा आधार आहे. यामध्ये कोणीही अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते सहन केले जाणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला. मंत्री उताउल्ला तरार यांनीही सिंदू पाणी करार वैध असल्याचा दावा केला.

भारताने करार स्थगित केला असला तरी तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झालेला नाही. यामुळे हा करार एकतर्फी रद्द होत नसून पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्का असल्याचे तरार यांनी म्हटले.

काय आहे सिंधु पाणी करार?

१९६० मध्ये भारत-पाकिस्तानमध्ये सिंधू पाणी वाटप करार करण्यात आला होता. या करारानुसार, रावी, बियास, आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांच्या पाण्यावर भारताला वापरण्याचा अधिकार आहे. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम नदीच्या पश्चिमेकडील पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्का आहे.

भारताने का स्थगित केला करार?

एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केला आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवल्यावरच हा करार पुन्हा अद्ययावत करण्यात येईल असे भारताने म्हटले आहे. तेव्हापासून पाकिस्तान सतत भारताला धमक्या देत आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव सातत्याने वाढत आहे.

 


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Web Title: Indus water treaty pakistan again threatens india

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Published On: Jun 30, 2026 | 12:51 PM

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