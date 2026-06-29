Teesta Project : भारतासाठी धोक्याची घंटा! ‘चिकन नेक’ जवळ चीनची नवी चाल; तीस्ता प्रोजेक्टवर बांगलादेशला मदत करणार?

Fuel Crunch in Russia : पुतिन चिंतेत! रशियात पेट्रोल-डिझलेचा तुटवडा; भारताला तेल पुरवणाऱ्या देशात इंधन संकट का निर्माण झालं?
त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा अभ्यास पूर्ण केला जाईल. यासाठी चीन बांगलादेशाला हवी ती आर्थिक आणि तांत्रिक मदत पुरवणार आहे. तिस्ता नदीवरील पूर स्थिती नियंत्रणात आणणे आणि यावरील ऊन रोखणे याचा उद्देश आहे. यामुळे बांगलादेशच्या शेतीला फायदा होईल.
यापूर्वी बांगलादेशने भारतासोबत हा प्रकल्प राबवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु यामध्ये कोणतीही प्रगती न झाल्याने बांगलादेशने चीनकडे धाव घेतली. चीन जलसंपत्ती नियोजन, पूर नियंत्रण, नदी स्वच्छता आणि जलमापन यांसारखी तांत्रिक उपकरणे बांगलादेशला उपलब्ध करुन देणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळही देण्याचे आश्वासन चीनने दिले असल्याचे बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले.
दरम्यान या प्रकल्पामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. तिस्ता नदी भारताच्या सिक्कीम आणि पश्चिम बंगलादमध्यून वाहत बांगलादेशात प्रवेश करते. शिवाय हा परिसर भारतासाठी सामरिक दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा परिसर भारताच्या सिलगुडी कॉरिडॉर म्हणजेच चिकन नेकच्या जवळ आगे. हा भाग भारताला ईशान्य राज्याशीं जोडतो. यामुळे चीनचा या भागात वाढता हस्तक्षेप राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरु शकतो.
दरम्यान भारताच्या चिंतेवर प्रतिक्रिया देताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी म्हटले की, चीन-बांगलादेश प्रकल्प कोणत्याही तिसऱ्या देषशाला लक्ष्य करणारा नाही. हा प्रकल्प केवळ बांगलादेशच्या विकासासाठी असून दोन्ही देशांतील सहकार्यावर अवलंबून आहे.
सध्या भारत तिस्ता नदी परिसरात बारकाईने लक्ष्य ठेवून आहे. सिलगुडी कॉरिडॉर हा भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे या भागात चीनची वाढती उपस्थिती भविष्यात भारताच्या सुरक्षेला आव्हान देऊ शकते. या प्रकल्पामुळे केवळ जलव्यवस्थापन नव्हे, तर संपूर्ण आशियातील समीकरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
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