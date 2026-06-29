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Teesta Project : भारतासाठी धोक्याची घंटा! ‘चिकन नेक’ जवळ चीनची नवी चाल; तीस्ता प्रोजेक्टवर बांगलादेशला मदत करणार?

Updated On: Jun 29, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

Teesta Project China Bangladesh : बांगलादेश-चीनने तिस्ता प्रकल्पाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे भारताच्या ईशान्येला असलेल्या चिकन नेक जवळ धोका निर्माण झाला आहे.

Teesta Project China Bangladesh

Teesta Project : भारतासाठी धोक्याची घंटा! 'चिकन नेक' जवळ चीनची नवी चाल; तीस्ता प्रोजेक्टवर बांगलादेशला मदत करणार? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारतासाठी धोक्याची घंटा
  • ‘चिकन नेक’ जवळ चीनची नवी चाल
  • तीस्ता प्रोजेक्टवर बांगलादेशला मदत करणार?
Teesta Project News in Marathi : बीजिंग/ढाका : चीनने पुन्हा एकदा भारतविरोधी खेळी खेळली आहे. भारताच्या ईशान्य भागाला देशाच्या उर्वरित भागांसशी जोडणाऱ्या चिकन नेकजवळ भारताने तिस्ता प्रकल्पाबाबत बांगलादेशसोबत एक मोठा निर्णय घेताल आहे. यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. बांगलादेशचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार खलिलुर रहमान यांनी चीन आणि बांगलादेशमध्ये तिस्ता नदी प्रकल्पाच्या संयुक्त बांधणी अभ्यासाला सुरुवात करण्याचे मान्य केले असल्याची घोषणा केली.

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त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा अभ्यास पूर्ण केला जाईल. यासाठी चीन बांगलादेशाला हवी ती आर्थिक आणि तांत्रिक मदत पुरवणार आहे. तिस्ता नदीवरील पूर स्थिती नियंत्रणात आणणे आणि यावरील ऊन रोखणे याचा उद्देश आहे. यामुळे बांगलादेशच्या शेतीला फायदा होईल.

चीनकडून आर्थिक आणि तांत्रिक मदत जाहीर

यापूर्वी बांगलादेशने भारतासोबत हा प्रकल्प  राबवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु यामध्ये कोणतीही प्रगती न झाल्याने  बांगलादेशने चीनकडे धाव घेतली. चीन जलसंपत्ती नियोजन, पूर नियंत्रण, नदी स्वच्छता आणि जलमापन यांसारखी तांत्रिक उपकरणे बांगलादेशला उपलब्ध करुन देणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळही देण्याचे आश्वासन चीनने दिले असल्याचे बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले.

भारताच्या चिंतेत भर

दरम्यान या प्रकल्पामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. तिस्ता नदी भारताच्या सिक्कीम आणि पश्चिम बंगलादमध्यून वाहत बांगलादेशात प्रवेश करते. शिवाय हा परिसर भारतासाठी सामरिक दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा परिसर भारताच्या सिलगुडी कॉरिडॉर म्हणजेच चिकन नेकच्या जवळ आगे. हा भाग भारताला ईशान्य राज्याशीं जोडतो. यामुळे चीनचा या भागात वाढता हस्तक्षेप राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरु शकतो.

भारताच्या चिंतेवर चीनची प्रतिक्रिया

दरम्यान भारताच्या चिंतेवर प्रतिक्रिया देताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी म्हटले की, चीन-बांगलादेश प्रकल्प कोणत्याही तिसऱ्या देषशाला लक्ष्य करणारा नाही. हा प्रकल्प केवळ बांगलादेशच्या विकासासाठी असून दोन्ही देशांतील सहकार्यावर अवलंबून आहे.

भारताचे परिस्थितीवर बारकाईने नजर

सध्या भारत तिस्ता नदी परिसरात बारकाईने लक्ष्य ठेवून आहे. सिलगुडी कॉरिडॉर हा भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे या भागात चीनची वाढती उपस्थिती भविष्यात भारताच्या सुरक्षेला आव्हान देऊ शकते. या प्रकल्पामुळे केवळ जलव्यवस्थापन नव्हे, तर संपूर्ण आशियातील समीकरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

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Web Title: Teesta project china bangladesh chicken neck india concerns marathi news

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Published On: Jun 29, 2026 | 04:30 PM

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