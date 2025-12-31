Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India-Bangladesh Ties: भारताचे 'स्ट्रॅटेजिक' पाऊल! Khaleda Zia यांच्या अंत्यसंस्काराला जयशंकर यांची उपस्थिती ठरणार निर्णायक

India-Bangladesh ties : परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचा दौरा देखील महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे कारण भारताने खालिदा झिया यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या शेख हसीना यांना नवी दिल्लीत आश्रय दिला आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 01:24 PM
Twist in India-Bangladesh relations Understand the significance of Jaishankar's visit to Khaleda Zia's funeral

India-Bangladesh Ties: भारताचे 'स्ट्रॅटेजिक' पाऊल! Khaleda Zia यांच्या अंत्यसंस्काराला जयशंकर यांची उपस्थिती ठरणार निर्णायक

  •  माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची उपस्थिती हा भारताचा बांगलादेशमधील ‘बीएनपी’ (BNP) पक्षाशी संबंध सुधारण्याचा मोठा संकेत मानला जात आहे.
  • अवामी लीगवर बंदी आणि शेख हसीना भारतात असल्याने, आगामी निवडणुकीत तारिक रहमान हेच पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार असून भारतासाठी ते एकमेव व्यावहारिक पर्याय उरले आहेत.
  •  चीन आणि पाकिस्तानचा बांगलादेशमधील वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी भारत आता तारिक रहमान यांच्याशी मैत्रीचा हात पुढे करून सीमा सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांचे रक्षण करू पाहत आहे.

S. Jaishankar visit to Dhaka Khaleda Zia funeral : बांगलादेशच्या (Bangladesh) राजकारणात सध्या एका नवीन अध्यायाची सुरुवात होताना दिसत आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) च्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया (Khaleda Zia) यांच्या निधनानंतर, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांचे ढाका येथे पोहोचणे ही केवळ एक औपचारिक शोक भेट नाही, तर तो एक मोठा राजनैतिक संदेश आहे. शेख हसीना यांच्यानंतर आता भारत बांगलादेशातील बदलत्या सत्तेच्या समीकरणांशी जुळवून घेण्यास तयार असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.

जयशंकर खालेदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी ढाका येथे पोहोचले

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालेदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ढाका येथे पोहोचले आहेत. भारत सरकारचा असा विश्वास आहे की खालेदा झिया यांचे दूरदृष्टी आणि राजकीय वारसा भारत-बांगलादेश संबंध मजबूत करत राहील. याच भावनेतून, या दुःखद प्रसंगी भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी डॉ. जयशंकर यांना खास ढाका येथे पाठवण्यात आले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, डॉ. जयशंकर सकाळी ११:३० वाजता ढाका येथे पोहोचले. ही भेट लहान आहे आणि अनपेक्षितपणे नियोजित करण्यात आली आहे. खालेदा झिया यांना अंतिम श्रद्धांजली वाहणे हा एकमेव उद्देश आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि बांगलादेशातील भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा यांनी त्यांचे ढाका येथील हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर स्वागत केले.

जयशंकर यांच्या दौऱ्याचे पडद्यामागचे महत्त्व

खालिदा झिया या नेहमीच भारताच्या कट्टर विरोधक मानल्या जात होत्या. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेले दुःख आणि जयशंकर यांची अंत्यसंस्काराला उपस्थिती हे दर्शवते की, भारत आता भूतकाळातील कटुता विसरून भविष्यातील सत्तेचा दावेदार असलेल्या तारिक रहमान यांच्याशी संवाद वाढवू इच्छितो. शेख हसीना सध्या भारतात आश्रयाला आहेत, अशा वेळी त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याच्या घरी जाणे, हा भारताचा बांगलादेशच्या जनतेशी जोडला जाण्याचा प्रयत्न आहे.

का संपली शेख हसीना यांच्या परतण्याची आशा?

बांगलादेशमध्ये झालेल्या उठावानंतर शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावर निवडणुकीत बंदी घालण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये अवामी लीग रिंगणाबाहेर असल्याने, बीएनपी हाच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. सर्वेक्षणांनुसार, बीएनपीला मोठी आघाडी मिळण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, शेख हसीना पुन्हा सत्तेत येतील ही शक्यता आता धूसर झाली असून, भारताला आपल्या शेजारील देशात स्थिरतेसाठी नवीन मित्राची गरज आहे.

तारिक रहमान यांचा बदललेला सूर

लंडनमधून १७ वर्षांच्या वनवासानंतर परतलेले तारिक रहमान यांनी आपल्या भाषणातून सर्वांनाच चकित केले आहे. पूर्वी भारताविरुद्ध कठोर भूमिका घेणाऱ्या तारिक यांनी आता ‘सर्वसमावेशक बांगलादेश’चा नारा दिला आहे. त्यांनी हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचे आश्वासन दिले असून १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाचा उल्लेख करत पाकिस्तान पुरस्कृत जमात-ए-इस्लामीपासून अंतर राखण्याचे संकेत दिले आहेत. भारतासाठी ही सर्वात जमेची बाजू आहे.

चीन आणि पाकिस्तानचा धोका रोखण्यासाठी भारताची चाल

भारत आता तारिक रहमान यांचा वापर करून बांगलादेशातील पायाभूत सुविधा आणि सीमा सुरक्षा मजबूत करू इच्छितो. याचे मुख्य कारण म्हणजे चीन आणि पाकिस्तानची वाढती नजर. चीनला बांगलादेशमध्ये लष्करी तळ उभारायचा आहे, तर पाकिस्तान जमातच्या माध्यमातून भारताच्या सीमेवर अशांतता पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ४,०९६ किलोमीटरची सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताला बांगलादेशात असा मित्र हवा आहे, जो चीनला थारा देणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते, तारिक रहमान आता भारतासाठी ‘एकमेव पर्याय’ बनले आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: जयशंकर खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला का गेले?

    Ans: हा दौरा राजनैतिक औपचारिकतेचा भाग असला तरी, बांगलादेशातील आगामी संभाव्य सत्तेशी (BNP) संबंध सुधारण्याचा भारताचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे.

  • Que: तारिक रहमान भारतासाठी का महत्त्वाचे आहेत?

    Ans: शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीत तारिक रहमान हेच पंतप्रधानपदाचे दावेदार असून, चीन आणि पाकिस्तानचा प्रभाव रोखण्यासाठी भारताला त्यांच्या सहकार्याची गरज आहे.

  • Que: बीएनपी (BNP) पक्षाचा भारताबाबतचा दृष्टीकोन बदलला आहे का?

    Ans: होय, तारिक रहमान यांनी अलिकडेच आपल्या भाषणात अल्पसंख्याकांचे रक्षण आणि १९७१ च्या मूल्यांची चर्चा करून भारताशी सकारात्मक संबंध ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.

Published On: Dec 31, 2025 | 01:16 PM

