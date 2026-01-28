Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Mumbai University Performs Exceptionally Well In The 150 Day Sevakarma Plus Program

१५० दिवसांच्या ‘सेवाकर्मी प्लस’ कार्यक्रमात मुंबई विद्यापीठाने उत्कृष्ट कामगिरी! प्रथम क्रमांक मिळवला

१५० दिवसांच्या ‘सेवाकर्मी प्लस’ कार्यक्रमात मुंबई विद्यापीठाने उत्कृष्ट कामगिरी करत राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला असून १०० पैकी ८० गुण मिळवले आहेत.

Updated On: Jan 28, 2026 | 04:33 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

राज्य शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या ‘सेवाकर्मी प्लस’ कार्यक्रमात मुंबई विद्यापीठाने उत्कृष्ट कामगिरी करत राज्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. राज्यातील एकूण १३ अकृषी विद्यापीठांपैकी मुंबई विद्यापीठाने प्रशासकीय सुधारणा निकषांमध्ये सर्वाधिक १०० पैकी ८० गुण मिळवत पहिला क्रमांक मिळवला आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्य शासनाने विविध शासकीय कार्यालये, संस्था आणि विद्यापीठांची क्रमवारी जाहीर केली असून, त्यात मुंबई विद्यापीठाची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे.

Raigad News: अलिबाग तालुक्यात निवडणूक रणसंग्राम! कुठे तिरंगी, कुठे चौरंगी लढत; राजकीय गणितं बदलणार

‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, पारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी सुशासन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाकडून प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. या अंतर्गत विविध प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक कार्यप्रगतीचे मूल्यांकन करण्यात आले.

१५० दिवस चाललेल्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात कार्यालयीन कामकाजातील गती, सेवा देण्याची गुणवत्ता, वेळेचे नियोजन, नागरिकाभिमुख प्रशासन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यासारख्या विविध निकषांच्या आधारे गुणांकन करण्यात आले. या सर्व निकषांवर मुंबई विद्यापीठाने प्रभावी कामगिरी करत राज्यात आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे.

या यशामागे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे आणि कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांच्या मार्गदर्शनाची महत्त्वाची भूमिका राहिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठ प्रशासनाने प्रशासकीय सुधारणा राबविताना कार्यपद्धती अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यावर भर दिला. विशेषतः मानव संसाधन विकास विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्ड आणि त्यांच्या चमूने या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष परिश्रम घेतले. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे, सेवाविषयक प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन, तक्रार निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी करणे आणि प्रशासन व विद्यार्थी-नागरिक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे, यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या.

‘ब्लॅक बॉक्स’ आता सत्य आणणार समोर? अजितदादांच्या विमानात बिघाड होता? कंपनीच्या मालकाची पहिली प्रतिक्रिया, तांत्रिक बिघाडामुळे… 

मुंबई विद्यापीठाच्या या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत राज्य शासनाकडून लवकरच प्रशासकीय विभागांचा सन्मान करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हा सन्मान विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेसह, गुणवत्तापूर्ण आणि जबाबदार प्रशासनाचे प्रतीक ठरणार आहे. प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मिळालेले हे यश मुंबई विद्यापीठासाठी अभिमानास्पद असून, भविष्यातही विद्यार्थी, शिक्षक आणि समाजासाठी अधिक सक्षम, पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन देण्याची प्रेरणा देणारे ठरणार आहे.

Web Title: Mumbai university performs exceptionally well in the 150 day sevakarma plus program

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 04:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मुंबई विद्यापीठ राज्यात अव्वल! १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी
1

प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मुंबई विद्यापीठ राज्यात अव्वल! १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी

संशोधन महोत्सवात मुंबई विद्यापीठाची चमकदार कामगिरी! २ सुवर्ण, २ कांस्यपदकांची कमाई; विद्यापीठाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
2

संशोधन महोत्सवात मुंबई विद्यापीठाची चमकदार कामगिरी! २ सुवर्ण, २ कांस्यपदकांची कमाई; विद्यापीठाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१५० दिवसांच्या ‘सेवाकर्मी प्लस’ कार्यक्रमात मुंबई विद्यापीठाने उत्कृष्ट कामगिरी! प्रथम क्रमांक मिळवला

१५० दिवसांच्या ‘सेवाकर्मी प्लस’ कार्यक्रमात मुंबई विद्यापीठाने उत्कृष्ट कामगिरी! प्रथम क्रमांक मिळवला

Jan 28, 2026 | 04:33 PM
Ajit Pawar : “माझ्या मंत्रिमंडळातील मी उमदा सहकारी गमावला! उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला शोक

Ajit Pawar : “माझ्या मंत्रिमंडळातील मी उमदा सहकारी गमावला! उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला शोक

Jan 28, 2026 | 04:20 PM
US Winter Storm 2026: समुद्राच्या पोटात वाढतोय ‘बर्फाळ राक्षस’! अमेरिकेवर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट; 18 राज्यांत आणीबाणी

US Winter Storm 2026: समुद्राच्या पोटात वाढतोय ‘बर्फाळ राक्षस’! अमेरिकेवर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट; 18 राज्यांत आणीबाणी

Jan 28, 2026 | 04:20 PM
Astro Tips: नात्यांतील गैरसमज दूर करण्यासाठी शिवपूजेत या गोष्टींचा करा वापर, जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

Astro Tips: नात्यांतील गैरसमज दूर करण्यासाठी शिवपूजेत या गोष्टींचा करा वापर, जाणून घ्या धार्मिक आणि ज्योतिष कारणे

Jan 28, 2026 | 03:45 PM
Bengaluru Crime: १० लाखांच्या हुंड्यासाठी छळ, कधी बाथरूममध्ये कोंडलं तर कधी बेदम मारहाण; २४ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन

Bengaluru Crime: १० लाखांच्या हुंड्यासाठी छळ, कधी बाथरूममध्ये कोंडलं तर कधी बेदम मारहाण; २४ वर्षीय विवाहितेने संपवले जीवन

Jan 28, 2026 | 03:44 PM
Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती

Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती

Jan 28, 2026 | 03:42 PM
१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

Jan 28, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM