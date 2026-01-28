Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Plane Crash: “पर्वा न करणारे नेतृत्व हरपले…” अजित पवारांच्या निधनाने प्रकाश आंबेडकर भावूक

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. 'जे मनात होते तेच ओठात होते' अशा शब्दांत त्यांनी पवारांच्या सडेतोड नेतृत्वाला आदरांजली वाहिली.

Updated On: Jan 28, 2026 | 04:41 PM
अजित पवारांच्या निधनाने प्रकाश आंबेडकर भावूक (Photo Credit- X)

Ajit Pawar Plane Crash News Marathi: राज्याच्या राजकारणातील धडाडीचे आणि सडेतोड बोलणारे नेते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) (वय ६६) यांचे आज सकाळी बारामती येथे खासगी विमान अपघातात दुःखद निधन झाल्याची घटना समोर आली आहे. बारामती येथे लँडिंगदरम्यान विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने हा भीषण अपघात घडल्याचे सांगितले जाते. मुंबईहून बारामतीकडे येत असलेले विमान सकाळी ८:४५ च्या सुमारास अपघातग्रस्त झाले. जमिनीशी संपर्क होताच मोठा स्फोट झाला आणि काही क्षणांतच विमानाने पेट घेतला. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह दोन वैमानिक आणि दोन अंगरक्षक अशा एकूण ५ जणांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यावर आता प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

प्रकाश आंबेडकरांकडून आदरांजली

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने मोठी हानी झाली आहे. ते राज्याचे उमदे नेतृत्व होते. जे त्यांच्या मनात होते, तेच ओठात होते. कोणाला राग आला तरी चालेल, त्याची पर्वा त्यांनी केली नाही, असे व्यक्तिमत्त्व आपल्यातून निघून जाणे हे धक्कादायक आहे. सामाजिकरित्या सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची त्यांची भूमिका होती. सरकारमध्ये राहूनही सरकारच्या काही कार्यक्रमांना मी जाणार नाही, अशीही त्यांची भूमिका आपण पाहिली आहे. अजित पवार यांना वंचित बहुजन आघाडी आणि संपूर्ण आंबेडकर परिवाराच्या वतीने आदरांजली वाहतो!

Ajit Pawar Plane Crash: शरद पवार थेट धावपट्टीवर; अजित पवारांच्या अपघाताची घेतली सविस्तर माहिती

तीन दिवसाचा दुखवटा जाहीर

“संपूर्ण पवार कुटुंब बारामतीला पोहोचल्यानंतर त्यांच्या संमतीने पुढचे निर्णय घेतले जातील. महाराष्ट्रात आज शासकीय सुट्टी घोषित केली आहे. तीन दिवसांचा दुखवटा देखील जाहीर केला आहे.” हे कधीही भरून न निघाणारे नुकसान आहे. लोकनेते निघून गेल्यानंतर पोकळी निर्माण होते, ती भरून काढणे कठीण आहे. संघर्षाच्या काळात आम्ही एकत्र काम केलं आहे. या घटनेवर विश्वास ठेवण्यास मन तयार होत नाही, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, अजित पवार यांनी बारामतीला विशेष ओळख मिळवून दिली. बारामतीची ओळख केवळ राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात ‘विकासाचा मॉडेल’ म्हणून झाली आहे. या विकासाच्या केंद्रस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नेतृत्व होते. त्यांच्या अशा अकाली जाण्याने फक्त राजकारणातच नाही तर सर्वच क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

बैठकांसाठी अजित पवार येत होते बारामतीला

बारामती विमानतळावर उतरताना चार्टर्ड विमान कोसळले. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ५ फेब्रुवारी रोजी पुण्यात होणार आहेत आणि या निवडणुकांसाठी अजित पवार यांनी बारामतीमध्ये बैठका नियोजित केल्या होत्या. या बैठका होण्यापूर्वीच हा अपघात झाला.

Published On: Jan 28, 2026 | 04:40 PM

