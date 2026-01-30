Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

US-Iran War: ‘शरणागती नाही, युद्धच!’ अमेरिकेचा इराणला 3 बाजूंनी वेढा, 6 विनाशक नौका; ट्रम्प यांच्या अटींनी आखात पेटले

Iran-US Conflict: लेबनीज अल-अखबारने इराणी सूत्रांचा हवाला देत म्हटले आहे की अमेरिकेने घातलेल्या अटींचा संतुलित कराराशी काहीही संबंध नाही, परंतु असे करणे इराणच्या आत्मसमर्पणासारखे असेल. इराण शरणागती पत्करणार नाही.

Updated On: Jan 30, 2026 | 01:50 PM
us iran conflict 2026 trump armada war threat khamenei refusal news

ओमानचे आखात, जॉर्डन, लाल समुद्र, अमेरिकेने इराणला सर्व बाजूंनी वेढले आहे, खामेनींनी शरणागती पत्करण्यास नकार दिला, युद्ध निश्चित! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • युद्धाचे ढग दाटले
  • ट्रम्प यांच्या अघोरी अटी
  • इराणची ‘ड्रोन’ सज्जता

Trump 3 conditions for Iran deal 2026 : जगाच्या राजकारणात सध्या एका भीषण युद्धाची ठिणगी पडताना दिसत आहे. अमेरिका (America) आणि इराणमधील (Iran) संबंध आता अशा वळणावर आले आहेत, जिथून परतणे अशक्य वाटते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसमोर अशा काही अटी ठेवल्या आहेत, ज्या स्वीकारणे म्हणजे इराणसाठी स्वतःच्या नाशावर स्वाक्षरी करण्यासारखे आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने आपल्या अवाढव्य नौदलाच्या ताफ्याने इराणची सर्व बाजूने नाकेबंदी केली आहे.

अमेरिकेची ‘घेराबंदी’ आणि शक्तीप्रदर्शन

ताज्या वृत्तानुसार, अमेरिकन नौदलाची महाकाय विमानवाहू नौका यूएसएस अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln) आता अरबी समुद्रात तळ ठोकून आहे. या ताफ्यात यूएसएस डेलबर्ट डी. ब्लॅक सारख्या ६ विनाशक (Destroyers) नौकांचा समावेश आहे. जॉर्डनमध्ये अमेरिकेने आपली १२ अत्याधुनिक लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत, तर लाल समुद्र आणि ओमानच्या आखातात मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशकांचा खडा पहारा आहे. ट्रम्प यांनी याला “अमेरिकेची आर्मडा” (U.S. Armada) असे संबोधले असून इराणसाठी वेळ संपत चालल्याचा इशारा दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Politics: जगाला दोन तुकड्यांत विभागू नका! UN Chief यांनी ‘या’ दोन महासत्तांना धारेवर धरले; भारताचे मात्र तोंडभरून कौतुक

ट्रम्प यांच्या ३ अटी: शांती की शरणागती?

भू-राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, ओमानच्या मध्यस्थीने ट्रम्प यांनी इराणसमोर ३ मुख्य प्रस्ताव ठेवले आहेत: १. इराणने आपला संपूर्ण अणुकार्यक्रम तातडीने बंद करावा आणि सर्व युरेनियम अमेरिकेला सोपवावे. २. हमास, हिजबुल्लाह आणि हुथी बंडखोरांसारख्या मिलिशियांना दिला जाणारा आर्थिक आणि लष्करी पाठिंबा थांबवावा. ३. इराणने आपली लांब पल्ल्याची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे नष्ट करावीत. इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी (खामेनी) या अटींना ‘अन्यायकारक’ म्हटले आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, या अटी स्वीकारणे म्हणजे अमेरिकेसमोर गुडघे टेकण्यासारखे आहे आणि त्यापेक्षा आम्ही युद्धाचा पर्याय निवडू.

credit – social media and Twitter

इराणचे ‘ड्रोन’ प्रत्युत्तर आणि युरोपचा दणका

इराणनेही अमेरिकेला हलक्यात घेतलेले नाही. २९ जानेवारी २०२६ रोजी इराणच्या सैन्यात १,००० नवीन स्ट्रॅटेजिक ड्रोन्स सामील करण्यात आले आहेत. इराणच्या लष्करी प्रमुखांनी स्पष्ट केले आहे की, जर अमेरिकेने हल्ला केला, तर त्यांचे विमानवाहू जहाज आमच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचे पहिले लक्ष्य असेल. दरम्यान, युरोपियन युनियनने (EU) इराणच्या आयआरजीसी (IRGC) ला दहशतवादी संघटना घोषित करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. या निर्णयामुळे इराण अधिकच आक्रमक झाला असून त्यांनी अमेरिकन तळांवर हल्ल्याची धमकी दिली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Coup : चीनमध्ये सत्तापालटाचा थरार! दोन बड्या जनरल्सना बेड्या; लष्कराने थेट शी जिनपिंग यांनाच दिले आव्हान

जागतिक परिणाम आणि धोक्याचा इशारा

जर हे युद्ध सुरू झाले, तर जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर (Oil Prices) गगनाला भिडतील. तुर्की, कतार आणि ओमान सारखे देश अजूनही मध्यस्थीचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु ट्रम्प यांच्या “Maximum Pressure” धोरणामुळे वाटाघाटीचे सर्व दरवाजे बंद होताना दिसत आहेत. इराणने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “आम्ही शरणागती पत्करणार नाही, मग त्यासाठी युद्ध करावे लागले तरी चालेल.”

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इराणला कोणत्या अटी घातल्या आहेत?

    Ans: मुख्यत्वे अणुकार्यक्रम बंद करणे, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे नष्ट करणे आणि दहशतवादी गटांना (Proxies) मदत थांबवणे या तीन अटी ट्रम्प प्रशासनाने घातल्या आहेत.

  • Que: इराणने यावर काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: इराणने या अटींना 'असंयमित' आणि 'शरणागती' असे संबोधून फेटाळले असून युद्धासाठी तयार असल्याचे म्हटले आहे.

  • Que: मध्य पूर्वेत अमेरिकेची कोणती शक्ती तैनात आहे?

    Ans: अमेरिकेने यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहू नौका, ६ विनाशक (Destroyers) आणि जॉर्डनमध्ये १२ लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत.

Published On: Jan 30, 2026 | 01:50 PM

Jan 30, 2026 | 01:50 PM
माजी क्रिकेटपटूच्या विधानाने खळबळ, T20 World Cup 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार नाही?

माजी क्रिकेटपटूच्या विधानाने खळबळ, T20 World Cup 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार नाही?

Jan 30, 2026 | 01:48 PM
Chinese Garlic Import: स्थानिक लसणाला फटका, बाजारात चिनी लसणाची महागडी एंट्री

Chinese Garlic Import: स्थानिक लसणाला फटका, बाजारात चिनी लसणाची महागडी एंट्री

Jan 30, 2026 | 01:48 PM
Realme P4 Power: कंटाळा येईल, पण चार्जिंग संपणार नाही! 10,001mAh ‘टाइटन बॅटरी’ वाला स्मार्टफोन लाँच, प्रतिस्पर्ध्यांना फुटणार घाम

Realme P4 Power: कंटाळा येईल, पण चार्जिंग संपणार नाही! 10,001mAh ‘टाइटन बॅटरी’ वाला स्मार्टफोन लाँच, प्रतिस्पर्ध्यांना फुटणार घाम

Jan 30, 2026 | 01:43 PM
Malvan News: मच्छीमार आंदोलन: ९३ आरोपीची मुक्तता; 10 वर्षांपासून सुरू होता खटला

Malvan News: मच्छीमार आंदोलन: ९३ आरोपीची मुक्तता; 10 वर्षांपासून सुरू होता खटला

Jan 30, 2026 | 01:41 PM
Starlink : Elon Musk चा ‘ब्रह्मांड’ प्लॅन! AI साठी सज्ज होतोय जगातील पहिला ‘स्पेस क्लाउड’; चीननेही कसली कंबर

Starlink : Elon Musk चा ‘ब्रह्मांड’ प्लॅन! AI साठी सज्ज होतोय जगातील पहिला ‘स्पेस क्लाउड’; चीननेही कसली कंबर

Jan 30, 2026 | 01:30 PM
Z कडून ‘दिलफ्लुएन्सर मूमेंट्स’ची घोषणा; ब्रँड एंगेजमेंटसाठी अभिनव मीडिया फॉर्मॅट

Z कडून ‘दिलफ्लुएन्सर मूमेंट्स’ची घोषणा; ब्रँड एंगेजमेंटसाठी अभिनव मीडिया फॉर्मॅट

Jan 30, 2026 | 01:27 PM

