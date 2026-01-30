US-Iran War: ‘शरणागती नाही, युद्धच!’ अमेरिकेचा इराणला 3 बाजूंनी वेढा, 6 विनाशक नौका; ट्रम्प यांच्या अटींनी आखात पेटले

Trump 3 conditions for Iran deal 2026 : जगाच्या राजकारणात सध्या एका भीषण युद्धाची ठिणगी पडताना दिसत आहे. अमेरिका (America) आणि इराणमधील (Iran) संबंध आता अशा वळणावर आले आहेत, जिथून परतणे अशक्य वाटते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसमोर अशा काही अटी ठेवल्या आहेत, ज्या स्वीकारणे म्हणजे इराणसाठी स्वतःच्या नाशावर स्वाक्षरी करण्यासारखे आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने आपल्या अवाढव्य नौदलाच्या ताफ्याने इराणची सर्व बाजूने नाकेबंदी केली आहे.
ताज्या वृत्तानुसार, अमेरिकन नौदलाची महाकाय विमानवाहू नौका यूएसएस अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln) आता अरबी समुद्रात तळ ठोकून आहे. या ताफ्यात यूएसएस डेलबर्ट डी. ब्लॅक सारख्या ६ विनाशक (Destroyers) नौकांचा समावेश आहे. जॉर्डनमध्ये अमेरिकेने आपली १२ अत्याधुनिक लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत, तर लाल समुद्र आणि ओमानच्या आखातात मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशकांचा खडा पहारा आहे. ट्रम्प यांनी याला “अमेरिकेची आर्मडा” (U.S. Armada) असे संबोधले असून इराणसाठी वेळ संपत चालल्याचा इशारा दिला आहे.
भू-राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, ओमानच्या मध्यस्थीने ट्रम्प यांनी इराणसमोर ३ मुख्य प्रस्ताव ठेवले आहेत: १. इराणने आपला संपूर्ण अणुकार्यक्रम तातडीने बंद करावा आणि सर्व युरेनियम अमेरिकेला सोपवावे. २. हमास, हिजबुल्लाह आणि हुथी बंडखोरांसारख्या मिलिशियांना दिला जाणारा आर्थिक आणि लष्करी पाठिंबा थांबवावा. ३. इराणने आपली लांब पल्ल्याची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे नष्ट करावीत. इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी (खामेनी) या अटींना ‘अन्यायकारक’ म्हटले आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, या अटी स्वीकारणे म्हणजे अमेरिकेसमोर गुडघे टेकण्यासारखे आहे आणि त्यापेक्षा आम्ही युद्धाचा पर्याय निवडू.
Iran warns any attack will mean ‘all-out war’ after Trump says US ‘armada’ on its way https://t.co/s9AL60PSF1 — Sky News (@SkyNews) January 24, 2026
इराणनेही अमेरिकेला हलक्यात घेतलेले नाही. २९ जानेवारी २०२६ रोजी इराणच्या सैन्यात १,००० नवीन स्ट्रॅटेजिक ड्रोन्स सामील करण्यात आले आहेत. इराणच्या लष्करी प्रमुखांनी स्पष्ट केले आहे की, जर अमेरिकेने हल्ला केला, तर त्यांचे विमानवाहू जहाज आमच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचे पहिले लक्ष्य असेल. दरम्यान, युरोपियन युनियनने (EU) इराणच्या आयआरजीसी (IRGC) ला दहशतवादी संघटना घोषित करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. या निर्णयामुळे इराण अधिकच आक्रमक झाला असून त्यांनी अमेरिकन तळांवर हल्ल्याची धमकी दिली आहे.
जर हे युद्ध सुरू झाले, तर जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर (Oil Prices) गगनाला भिडतील. तुर्की, कतार आणि ओमान सारखे देश अजूनही मध्यस्थीचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु ट्रम्प यांच्या “Maximum Pressure” धोरणामुळे वाटाघाटीचे सर्व दरवाजे बंद होताना दिसत आहेत. इराणने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “आम्ही शरणागती पत्करणार नाही, मग त्यासाठी युद्ध करावे लागले तरी चालेल.”
