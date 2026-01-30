Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Donald Trump Claims Putin Agreed One Week Ukraine Ceasefire Due To Extreme Cold 2026

Russia Ukraine war: पुतिन यांनी शब्द दिलाय! ट्रम्प यांचा मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा खुलासा; युक्रेनच्या आकाशात पसरणार शांतता

UkraineWar:डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले की, मी वैयक्तिकरित्या राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना तीव्र थंडीच्या काळात एक आठवडाभर कीव आणि इतर शहरांवर हल्ला करू नये अशी विनंती केली आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 10:30 AM
donald trump claims putin agreed one week ukraine ceasefire due to extreme cold 2026

Trump vs Putin: युक्रेनमधील थंडी पाहून पाघळले ट्रम्प? पुतिन यांनी आठवडाभराची युद्धबंदी मान्य केल्याचा अमेरिकेचा दावा; जाणून घ्या काय आहे सत्य ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचा पुतिन यांना फोन
  • कडाक्याची थंडी आणि मानवतावाद
  • झेलेन्स्की यांचा सावध पवित्रा

Trump Putin Ukraine ceasefire January 2026 : युक्रेन आणि रशियामधील भीषण युद्धाला (Russia Ukraine war) आता एक नवे वळण मिळाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये एका मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान खळबळजनक दावा केला आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनच्या राजधानीवर, म्हणजेच कीववर आणि इतर प्रमुख शहरांवर एका आठवड्यासाठी हल्ले न करण्याची विनंती केली आहे आणि पुतिन यांनी ती विनंती मान्य केली आहे.

विदारक थंडी आणि ट्रम्प यांची मध्यस्थी

युक्रेन सध्या शतकातील सर्वात भीषण थंडीचा सामना करत आहे. हवामान खात्याने इशारा दिला आहे की येत्या काही दिवसांत तापमान उणे ३० अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरू शकते. रशियाने युक्रेनच्या वीज केंद्रांवर आणि पॉवर ग्रिडवर सतत हल्ले केल्यामुळे लाखो नागरिक सध्या वीज, पाणी आणि उष्णतेशिवाय (Heating) राहत आहेत. या परिस्थितीचा विचार करून ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी संपर्क साधला. ट्रम्प म्हणाले, “मी पुतिन यांना सांगितले की तिथली थंडी असाधारण आहे. अशा कडाक्याच्या थंडीत क्षेपणास्त्र हल्ले होणे हे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नाही. किमान एक आठवडा हे हल्ले थांबवा, जेणेकरून लोकांना दिलासा मिळेल.” ट्रम्प यांच्या मते, पुतिन यांनी मोठ्या मनाने याला संमती दिली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ISRO : जेव्हा रात्र भयाण झाली आणि नभ रक्तवर्णी; लडाखमध्ये जे घडलं ते पाहून शास्त्रज्ञही हादरले, ‘AdityaL1’ ठरले सुरक्षाकवच

रणांगणावर मात्र रक्ताचा सडा

ट्रम्प यांचा हा दावा जरी दिलासादायक वाटत असला, तरी रणांगणावरील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. काल रात्री रशियाने युक्रेनच्या दक्षिण झापोरिझ्झिया (Zaporizhzhia) प्रदेशावर भीषण ड्रोन हल्ले केले. या हल्ल्यात एका रहिवासी इमारतीचे मोठे नुकसान झाले असून ३ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. रशियाने अधिकृतपणे युद्धबंदीबाबत कोणतीही पुष्टी केलेली नाही, त्यामुळे ट्रम्प यांच्या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Corpse Flower: ‘हे’ आहे जगातील अत्यंत दुर्मिळ फूल; ज्याचा प्रेताच्या वासाशी ‘असा’ संबंध, रहस्य वाचून अंगावर येईल काटा

झेलेन्स्की यांचा ‘हाय अलर्ट’: रशिया मोठी शस्त्रे साठवतोय?

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले आहे. त्यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट करून म्हटले की, “वीजपुरवठा हा जीवनाचा आधार आहे आणि अशा काळात होणारी कोणतीही युद्धबंदी महत्त्वाची ठरेल.” मात्र, त्याच वेळी त्यांनी एक गंभीर इशाराही दिला आहे. झेलेन्स्की यांच्या मते, रशियन सैन्य शांत बसलेले नाही, तर ते एका मोठ्या हवाई हल्ल्यासाठी (Massive Air Strike) शेकडो ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे साठवत आहे. रशिया या चर्चेचा वापर केवळ स्वतःची ताकद वाढवण्यासाठी करत असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी पुतिन यांना काय विनंती केली?

    Ans: ट्रम्प यांनी युक्रेनमधील कडाक्याची थंडी (उणे ३० अंश) पाहून कीव आणि इतर शहरांवरील हवाई हल्ले एक आठवड्यासाठी थांबवण्याची वैयक्तिक विनंती केली.

  • Que: रशियाने या युद्धबंदीची पुष्टी केली आहे का?

    Ans: नाही, रशियाने (क्रेमलिन) अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही पुष्टी केलेली नाही. तथापि, रशियन समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून हल्ले थांबवण्याच्या सूचना मिळाल्याचे दावे केले जात आहेत.

  • Que: झेलेन्स्की यांना कशाची भीती वाटते?

    Ans: झेलेन्स्की यांना भीती वाटते की रशिया या शांततेचा वापर नवीन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन साठवण्यासाठी करून भविष्यात मोठा हल्ला करेल.

Web Title: Donald trump claims putin agreed one week ukraine ceasefire due to extreme cold 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Russia-Ukraine War : रशिया-युक्रेन युद्ध आता थांबणार? रशियाने झेलेन्स्कींना दिले चर्चेसाठी आमंत्रण
1

Russia-Ukraine War : रशिया-युक्रेन युद्ध आता थांबणार? रशियाने झेलेन्स्कींना दिले चर्चेसाठी आमंत्रण

Security Alert: ‘पाकिस्तानात जाऊ नका!’ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या नागरिकांना दिले कठोर आदेश; यामागील कारण धक्कादायक
2

Security Alert: ‘पाकिस्तानात जाऊ नका!’ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या नागरिकांना दिले कठोर आदेश; यामागील कारण धक्कादायक

काय आहे Monroe Doctrine? ज्यामुळे संपूर्ण युरोप बनला अमेरिकेचा शत्रू; ट्रम्प यांना हेकेकोरपणा पडला महागात 
3

काय आहे Monroe Doctrine? ज्यामुळे संपूर्ण युरोप बनला अमेरिकेचा शत्रू; ट्रम्प यांना हेकेकोरपणा पडला महागात 

Iran US Conflict : युद्ध तुम्ही सुरु कराल, पण…! ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराण खवळला, थेट अमेरिकी सैन्याला संपवण्याची वॉर्निंग
4

Iran US Conflict : युद्ध तुम्ही सुरु कराल, पण…! ट्रम्प यांच्या धमकीवर इराण खवळला, थेट अमेरिकी सैन्याला संपवण्याची वॉर्निंग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Russia Ukraine war: पुतिन यांनी शब्द दिलाय! ट्रम्प यांचा मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा खुलासा; युक्रेनच्या आकाशात पसरणार शांतता

Russia Ukraine war: पुतिन यांनी शब्द दिलाय! ट्रम्प यांचा मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा खुलासा; युक्रेनच्या आकाशात पसरणार शांतता

Jan 30, 2026 | 10:30 AM
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर 11.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप, पोलिसांत तक्रार दाखल

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर 11.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप, पोलिसांत तक्रार दाखल

Jan 30, 2026 | 10:25 AM
Mahatma Gandhi Death Anniversary : अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांची हत्या; जाणून घ्या 30 जानेवारीचा इतिहास

Mahatma Gandhi Death Anniversary : अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांची हत्या; जाणून घ्या 30 जानेवारीचा इतिहास

Jan 30, 2026 | 10:23 AM
T20 World Cup 2026 स्थळ वादावर श्रीलंकेने सोडले मौन! भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला सांगितले…

T20 World Cup 2026 स्थळ वादावर श्रीलंकेने सोडले मौन! भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला सांगितले…

Jan 30, 2026 | 10:19 AM
१ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

१ फेब्रुवारीपासून बदलणार ५ मोठे नियम; सर्वसामन्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

Jan 30, 2026 | 10:15 AM
ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

ती हसली… पण माणूस म्हणून हारली! शाळेतील मित्राला पिझ्झा डिलिव्हर करताना पाहून तरुणीने उडवली खिल्ली, युजर्स संतापले; Video Viral

Jan 30, 2026 | 10:08 AM
Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Dream Science: स्वप्नात ट्रेन धावताना दिसण्याचे कोणते आहेत संकेत, काय सांगते स्वप्नशास्त्र जाणून घ्या

Jan 30, 2026 | 10:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM