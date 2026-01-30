Russia Ukraine war: पुतिन यांनी शब्द दिलाय! ट्रम्प यांचा मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा खुलासा; युक्रेनच्या आकाशात पसरणार शांतता

Trump Putin Ukraine ceasefire January 2026 : युक्रेन आणि रशियामधील भीषण युद्धाला (Russia Ukraine war) आता एक नवे वळण मिळाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये एका मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान खळबळजनक दावा केला आहे. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनच्या राजधानीवर, म्हणजेच कीववर आणि इतर प्रमुख शहरांवर एका आठवड्यासाठी हल्ले न करण्याची विनंती केली आहे आणि पुतिन यांनी ती विनंती मान्य केली आहे.
युक्रेन सध्या शतकातील सर्वात भीषण थंडीचा सामना करत आहे. हवामान खात्याने इशारा दिला आहे की येत्या काही दिवसांत तापमान उणे ३० अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरू शकते. रशियाने युक्रेनच्या वीज केंद्रांवर आणि पॉवर ग्रिडवर सतत हल्ले केल्यामुळे लाखो नागरिक सध्या वीज, पाणी आणि उष्णतेशिवाय (Heating) राहत आहेत. या परिस्थितीचा विचार करून ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी संपर्क साधला. ट्रम्प म्हणाले, “मी पुतिन यांना सांगितले की तिथली थंडी असाधारण आहे. अशा कडाक्याच्या थंडीत क्षेपणास्त्र हल्ले होणे हे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नाही. किमान एक आठवडा हे हल्ले थांबवा, जेणेकरून लोकांना दिलासा मिळेल.” ट्रम्प यांच्या मते, पुतिन यांनी मोठ्या मनाने याला संमती दिली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ISRO : जेव्हा रात्र भयाण झाली आणि नभ रक्तवर्णी; लडाखमध्ये जे घडलं ते पाहून शास्त्रज्ञही हादरले, ‘AdityaL1’ ठरले सुरक्षाकवच
ट्रम्प यांचा हा दावा जरी दिलासादायक वाटत असला, तरी रणांगणावरील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. काल रात्री रशियाने युक्रेनच्या दक्षिण झापोरिझ्झिया (Zaporizhzhia) प्रदेशावर भीषण ड्रोन हल्ले केले. या हल्ल्यात एका रहिवासी इमारतीचे मोठे नुकसान झाले असून ३ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. रशियाने अधिकृतपणे युद्धबंदीबाबत कोणतीही पुष्टी केलेली नाही, त्यामुळे ट्रम्प यांच्या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
Trump Announces Limited Ukraine Truce: Putin Agrees to Week-Long Ceasefire During Record Cold President Trump Says, “Because of extreme cold, I personally asked Prez Putin not to fire on Kiev, and cities and towns for a WEEK’ “He agreed to do that, and it was very nice”… pic.twitter.com/ITcNJz4RpA — Soumyajit Pattnaik (@soumyajit) January 29, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Corpse Flower: ‘हे’ आहे जगातील अत्यंत दुर्मिळ फूल; ज्याचा प्रेताच्या वासाशी ‘असा’ संबंध, रहस्य वाचून अंगावर येईल काटा
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले आहे. त्यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट करून म्हटले की, “वीजपुरवठा हा जीवनाचा आधार आहे आणि अशा काळात होणारी कोणतीही युद्धबंदी महत्त्वाची ठरेल.” मात्र, त्याच वेळी त्यांनी एक गंभीर इशाराही दिला आहे. झेलेन्स्की यांच्या मते, रशियन सैन्य शांत बसलेले नाही, तर ते एका मोठ्या हवाई हल्ल्यासाठी (Massive Air Strike) शेकडो ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे साठवत आहे. रशिया या चर्चेचा वापर केवळ स्वतःची ताकद वाढवण्यासाठी करत असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी युक्रेनमधील कडाक्याची थंडी (उणे ३० अंश) पाहून कीव आणि इतर शहरांवरील हवाई हल्ले एक आठवड्यासाठी थांबवण्याची वैयक्तिक विनंती केली.
Ans: नाही, रशियाने (क्रेमलिन) अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही पुष्टी केलेली नाही. तथापि, रशियन समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून हल्ले थांबवण्याच्या सूचना मिळाल्याचे दावे केले जात आहेत.
Ans: झेलेन्स्की यांना भीती वाटते की रशिया या शांततेचा वापर नवीन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन साठवण्यासाठी करून भविष्यात मोठा हल्ला करेल.