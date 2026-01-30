Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dhaka To Karachi : विमान सेवा सुरू, कट रचणे संपले! कराचीमध्ये बांगलादेशी विमानाचे शाही स्वागत; पाहा VIRAL VIDEO

Aviation News: सिंध प्रांताचे गव्हर्नर तेसोरी म्हणाले, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील प्रेम वाढेल कारण मला माहित आहे की बांगलादेशचे लोक पाकिस्तानच्या लोकांवर प्रेम करतात. हे प्रेम व्यापार आणि सहकार्याद्वारे रूपांतरित होईल.

Updated On: Jan 30, 2026 | 12:20 PM
विमान सेवा सुरू, कट रचणे संपले! कराचीमध्ये बांगलादेशी विमानाचे शाही स्वागत; पाहा VIDEO ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ऐतिहासिक विमान सेवा
  • वॉटर कॅनन सलामी
  • भारतावर टीका

Bangladesh Pakistan direct flight news 2026 : दक्षिण आशियातील राजकारणात सध्या मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दशकांपासून एकमेकांपासून दुरावलेले पाकिस्तान (Pakistan) आणि बांगलादेश (Bangladesh) आता पुन्हा एकदा जवळ येताना दिसत आहेत. या मैत्रीचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे तब्बल १४ वर्षांनंतर दोन्ही देशांमधील थेट विमान सेवा पुन्हा सुरू झाली आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा ‘विमान बांगलादेश एअरलाईन्स’चे पहिले विमान कराचीमध्ये उतरताच पाकिस्तानने त्याचे शाही स्वागत केले. या ऐतिहासिक घटनेमुळे भारताच्या शेजारील देशांच्या समीकरणात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कराची विमानतळावर जल्लोष आणि ‘वॉटर कॅनन’ सलामी

गुरुवारी रात्री ८:१५ वाजता ढाका येथील हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून निघालेले ‘BG341’ हे विमान रात्री ११:०३ वाजता कराचीच्या जिन्ना आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुखरूप उतरले. १४ वर्षांच्या दीर्घ काळानंतर बांगलादेशी विमान पाकिस्तानच्या भूमीवर उतरल्यामुळे पाकिस्तान विमानतळ प्राधिकरणाने (PAA) विमानाला पारंपारिक ‘वॉटर कॅनन सलामी’ दिली. पाकिस्तानमधील बांगलादेशचे उच्चायुक्त आणि सिंध प्रांतातील बड्या नेत्यांनी या विमानातील प्रवाशांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत केले. विशेष म्हणजे, हे पहिलेच उड्डाण हाऊसफुल्ल (Fully Booked) होते, जे दोन्ही देशांमधील वाढत्या संपर्काचे लक्षण मानले जात आहे.

गव्हर्नर टेसोरी यांचे भारतावर वादग्रस्त विधान

या विमान सेवेच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात सिंध प्रांताचे गव्हर्नर कामरान टेसोरी यांनी अत्यंत आक्रमक आणि वादग्रस्त विधान केले. टेसोरी म्हणाले, “आज अनेक वर्षांनंतर दोन्ही देशांविरुद्धचे कट रचणे संपले आहे. मला माहित आहे की बांगलादेशचे लोक पाकिस्तानवर मनापासून प्रेम करतात आणि आता हे प्रेम व्यापार व सहकार्याच्या माध्यमातून अधिक वृद्धिंगत होईल.” यावेळी त्यांनी भारतावर थेट निशाणा साधला. “भारताने दोन्ही देशांमध्ये तूट निर्माण करण्याचे काम केले होते आणि पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद पसरवण्यासही भारतच जबाबदार आहे,” असा बिनबुडाचा आरोप त्यांनी केला.

भारतासोबतच्या तणावाचा बांगलादेशला फायदा?

गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशातील सत्तांतरा नंतर भारतासोबतचे संबंध काहीसे ताणलेले आहेत. अशा परिस्थितीत बांगलादेशने पाकिस्तानकडे मैत्रीचा हात पुढे करणे हे जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. बांगलादेशचे नागरी विमान वाहतूक सल्लागार शेख बशीरुद्दीन यांनी या सेवेला हिरवा झेंडा दाखवताना सांगितले की, यामुळे दोन्ही देशांमधील पर्यटन आणि व्यापाराला नवीन गती मिळेल. १४ वर्षांपूर्वी काही राजकीय कारणांमुळे ही सेवा बंद करण्यात आली होती, जी आता पुन्हा रुळावर आली आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि भारताची भूमिका

तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तान आणि बांगलादेशची ही जवळीक भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. विशेषतः जेव्हा दोन्ही देशांचे नेते भारतावर आरोप करत आहेत. मात्र, भारताने नेहमीच आपल्या शेजारील देशांशी शांततापूर्ण संबंधांचे समर्थन केले आहे. आता ही नवी विमान सेवा केवळ प्रवाशांची ने-आण करणार की दोन्ही देशांमधील राजकीय ध्रुवीकरण अधिक तीव्र करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील विमान सेवा किती वर्षांनंतर सुरू झाली?

    Ans: ही सेवा तब्बल १४ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर पुन्हा सुरू झाली आहे.

  • Que: सिंध प्रांताचे गव्हर्नर कामरान टेसोरी यांनी भारतावर काय आरोप केले?

    Ans: त्यांनी असा आरोप केला की, भारताने पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये तूट निर्माण करण्याचे कट रचले होते आणि भारतच दहशतवादाला जबाबदार आहे.

  • Que: पहिली विमान सेवा कोणत्या शहरांदरम्यान सुरू झाली?

    Ans: 'विमान बांगलादेश एअरलाईन्स'ने बांगलादेशची राजधानी ढाका आणि पाकिस्तानचे शहर कराची दरम्यान ही सेवा सुरू केली आहे.

Published On: Jan 30, 2026 | 12:20 PM

Jan 30, 2026 | 12:20 PM
Pune ZP Election : शोकाच्या सावलीत जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी; पुण्यात बदलत्या समीकरणांची नवी चाचपणी

Pune ZP Election : शोकाच्या सावलीत जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी; पुण्यात बदलत्या समीकरणांची नवी चाचपणी

Jan 30, 2026 | 12:11 PM
Gen Z मध्ये वाढत चाललेले ‘रेज बुकिंग’ नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी

Gen Z मध्ये वाढत चाललेले ‘रेज बुकिंग’ नक्की आहे तरी काय? एका क्लिकवर घेतात बर्नआऊटपासून सुट्टी

Jan 30, 2026 | 12:03 PM
Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Jan 30, 2026 | 11:55 AM
Mardaani 3 Prediction: पहिल्याच दिवशी राणी मुखर्जीचा बॉक्स ऑफिसवर धमाका, ॲडव्हान्स बुकिंगमधून केली एवढी कमाई

Mardaani 3 Prediction: पहिल्याच दिवशी राणी मुखर्जीचा बॉक्स ऑफिसवर धमाका, ॲडव्हान्स बुकिंगमधून केली एवढी कमाई

Jan 30, 2026 | 11:42 AM
तब्बल 2.37 लाख लाभार्थ्यांचे रेशन आता होणार बंद? ‘हे’ काम न केल्याने होतीये अडचण

तब्बल 2.37 लाख लाभार्थ्यांचे रेशन आता होणार बंद? ‘हे’ काम न केल्याने होतीये अडचण

Jan 30, 2026 | 11:38 AM
भारताची स्टार महिला धावपट्टू पीटी उषाचे पती व्ही श्रीनिवासन यांचे निधन, पंतप्रधान मोदींनी केला व्यक्त शोक

भारताची स्टार महिला धावपट्टू पीटी उषाचे पती व्ही श्रीनिवासन यांचे निधन, पंतप्रधान मोदींनी केला व्यक्त शोक

Jan 30, 2026 | 11:20 AM

