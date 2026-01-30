Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

World Politics: जगाला दोन तुकड्यांत विभागू नका! UN Chief यांनी ‘या’ दोन महासत्तांना धारेवर धरले; भारताचे मात्र तोंडभरून कौतुक

UN Chief on USA China: गुटेरेस म्हणाले की, आज जगात अशी धारणा वाढत आहे की भविष्य दोन ध्रुवांवर आधारित असेल एक अमेरिका आणि दुसरा चीन यांच्यातील. परंतु ही विचारसरणी धोकादायक ठरू शकते.

Updated On: Jan 30, 2026 | 12:38 PM
World Politics: जगाला दोन तुकड्यांत विभागू नका! UN Chief यांनी 'या' दोन महासत्तांना धारेवर धरले; भारताचे मात्र तोंडभरून कौतुक

  • दोन ध्रुवीय जगाला विरोध
  • भारत-EU कराराचे कौतुक
  • सुरक्षा परिषद सुधारणांची मागणी

Antonio Guterres on Trump and Xi Jinping 2026 : संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या १० व्या आणि शेवटच्या वर्षाच्या सुरुवातीला जगातील बड्या महासत्तांना आरसा दाखवला आहे. एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America) धोरण आणि चीनचा वाढता जागतिक प्रभाव यावर थेट भाष्य केले. “जगातील समस्या कोणत्याही एका देशाचे निर्णय लादून किंवा जगाला दोन गटांत विभागून सुटणार नाहीत,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी महासत्तांना फटकारले आहे.

अमेरिका आणि चीनमधील दरी: एक ‘धोकादायक’ वळण

गुटेरेस यांनी चिंता व्यक्त केली की, आज संपूर्ण जग अमेरिका आणि चीन अशा दोन प्रभावांच्या क्षेत्रात विभागले जात आहे. ट्रम्प यांनी नुकतेच सुरू केलेले ‘शांतता मंडळ’ (Board of Peace) आणि चीनची विस्तारवादी धोरणे यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य धोक्यात आले आहे. गुटेरेस यांच्या मते, जर भविष्य केवळ या दोन ध्रुवांवर अवलंबून राहिले, तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षा यंत्रणा कोलमडू शकते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “कोणताही एक देश संपूर्ण जगाचा भाग्यविधाता ठरू शकत नाही.”

भारत-EU करार: बहुध्रुवीय जगाची नवी आशा

याच भाषणात गुटेरेस यांनी भारताचा उल्लेख करत एक सकारात्मक बाजू मांडली. नुकत्याच झालेल्या भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) मधील ऐतिहासिक व्यापार कराराचे त्यांनी तोंडभरून कौतुक केले. ते म्हणाले, “जेव्हा भारत आणि युरोप सारख्या शक्ती एकत्र येतात, तेव्हा ते केवळ व्यापाराला चालना देत नाहीत, तर जगाला ‘बहुध्रुवीय’ बनवतात. यामुळे एका किंवा दोन देशांवरील जगाचे अवलंबित्व कमी होते.” त्यांच्या मते, असे करार शांतता आणि संतुलित विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

सुरक्षा परिषदेत बदल हवाच: भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा?

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेवर (UNSC) टीका करताना गुटेरेस म्हणाले की, ही संस्था अजूनही १९४५ च्या काळानुसार चालत आहे. आजच्या काळात भारतासारख्या वाढत्या शक्तीला सुरक्षा परिषदेत योग्य स्थान मिळणे गरजेचे आहे. त्यांनी इशारा दिला की, “जे देश सुधारणांना विरोध करत आहेत, तेच देश उद्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अपयशासाठी जबाबदार असतील.” त्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारासाठी ‘बोल्ड’ (धाडसी) निर्णयांची गरज असल्याचे सांगितले.

आर्थिक संकट आणि ट्रम्प यांचे धोरण

संयुक्त राष्ट्रांवर सध्या आर्थिक संकट घोंघावत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अनेक एजन्सींचा निधी कमी केल्यामुळे यूएनला त्यांच्या २०२६ च्या बजेटमध्ये १५% पेक्षा जास्त कपात करावी लागली आहे. गुटेरेस यांनी ‘UN80’ नावाचा सुधारणा गट स्थापन केला असून, कमी पैशात जागतिक समस्या कशा सोडवता येतील, यावर ते काम करत आहेत. “आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अवहेलना करणे ही दंडमुक्तीची (Impunity) मानसिकता आजच्या युद्धांना खतपाणी घालत आहे,” असेही त्यांनी खेदाने नमूद केले.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अँटोनियो गुटेरेस यांनी अमेरिका आणि चीनबद्दल काय म्हटले?

    Ans: जगाचे दोन प्रभावांच्या क्षेत्रात विभाजन होणे धोकादायक असून, जागतिक समस्या कोणत्याही एका किंवा दोन देशांच्या मनमानीने सुटणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

  • Que: भारत-EU व्यापार करारावर यूएन प्रमुखांचे मत काय?

    Ans: त्यांनी या कराराचे स्वागत केले असून, यामुळे जगातील 'बहुध्रुवीय' संबंध अधिक मजबूत होतील आणि विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

  • Que: सुरक्षा परिषद सुधारणांबाबत गुटेरेस यांनी काय इशारा दिला?

    Ans: सुरक्षा परिषद ८० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या रचनेवर आधारित असून, ती आजच्या जागतिक वास्तविकतेनुसार (विशेषतः भारताचा समावेश करून) बदलणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

