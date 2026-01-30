World Politics: जगाला दोन तुकड्यांत विभागू नका! UN Chief यांनी ‘या’ दोन महासत्तांना धारेवर धरले; भारताचे मात्र तोंडभरून कौतुक

Antonio Guterres on Trump and Xi Jinping 2026 : संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या १० व्या आणि शेवटच्या वर्षाच्या सुरुवातीला जगातील बड्या महासत्तांना आरसा दाखवला आहे. एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America) धोरण आणि चीनचा वाढता जागतिक प्रभाव यावर थेट भाष्य केले. “जगातील समस्या कोणत्याही एका देशाचे निर्णय लादून किंवा जगाला दोन गटांत विभागून सुटणार नाहीत,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी महासत्तांना फटकारले आहे.
गुटेरेस यांनी चिंता व्यक्त केली की, आज संपूर्ण जग अमेरिका आणि चीन अशा दोन प्रभावांच्या क्षेत्रात विभागले जात आहे. ट्रम्प यांनी नुकतेच सुरू केलेले ‘शांतता मंडळ’ (Board of Peace) आणि चीनची विस्तारवादी धोरणे यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य धोक्यात आले आहे. गुटेरेस यांच्या मते, जर भविष्य केवळ या दोन ध्रुवांवर अवलंबून राहिले, तर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षा यंत्रणा कोलमडू शकते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “कोणताही एक देश संपूर्ण जगाचा भाग्यविधाता ठरू शकत नाही.”
याच भाषणात गुटेरेस यांनी भारताचा उल्लेख करत एक सकारात्मक बाजू मांडली. नुकत्याच झालेल्या भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) मधील ऐतिहासिक व्यापार कराराचे त्यांनी तोंडभरून कौतुक केले. ते म्हणाले, “जेव्हा भारत आणि युरोप सारख्या शक्ती एकत्र येतात, तेव्हा ते केवळ व्यापाराला चालना देत नाहीत, तर जगाला ‘बहुध्रुवीय’ बनवतात. यामुळे एका किंवा दोन देशांवरील जगाचे अवलंबित्व कमी होते.” त्यांच्या मते, असे करार शांतता आणि संतुलित विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेवर (UNSC) टीका करताना गुटेरेस म्हणाले की, ही संस्था अजूनही १९४५ च्या काळानुसार चालत आहे. आजच्या काळात भारतासारख्या वाढत्या शक्तीला सुरक्षा परिषदेत योग्य स्थान मिळणे गरजेचे आहे. त्यांनी इशारा दिला की, “जे देश सुधारणांना विरोध करत आहेत, तेच देश उद्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अपयशासाठी जबाबदार असतील.” त्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारासाठी ‘बोल्ड’ (धाडसी) निर्णयांची गरज असल्याचे सांगितले.
संयुक्त राष्ट्रांवर सध्या आर्थिक संकट घोंघावत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अनेक एजन्सींचा निधी कमी केल्यामुळे यूएनला त्यांच्या २०२६ च्या बजेटमध्ये १५% पेक्षा जास्त कपात करावी लागली आहे. गुटेरेस यांनी ‘UN80’ नावाचा सुधारणा गट स्थापन केला असून, कमी पैशात जागतिक समस्या कशा सोडवता येतील, यावर ते काम करत आहेत. “आंतरराष्ट्रीय कायद्याची अवहेलना करणे ही दंडमुक्तीची (Impunity) मानसिकता आजच्या युद्धांना खतपाणी घालत आहे,” असेही त्यांनी खेदाने नमूद केले.
