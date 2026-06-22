US-Sri Lanka Relations : हिंद महासागरात अमेरिकेची मोठी खेळी! श्रीलंकेत उच्चस्तरीय बैठका सुरू; चीनला थेट संदेश?

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अमेरिकन दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे सहाय्यक परराष्ट्र मंत्री एस. पॉल कपूर रविवारी (२१ जून) कोलंबो येथे दाखल झाले. त्यांच्यासोबत पॅसिफिक एअर फोर्सेसचे कमांडर जनरल केविन श्नायडर देखील तीन दिवसीय दौऱ्यावर आले आहे. या दौऱ्यात अमेरिका आणि श्रीलंकेत विविध बैठका घेतल्या जाणार आहे. दोन्ही देशांतील सागरी सुरक्षा, संरक्षण आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने या दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश सागरी सुरक्षा, हवाई देखरेख, सायबर सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनात अमेरिका-श्रीलंकेत सहकार्य वाढवणे आहे. माहितीनुसार, जनरल श्नायडर श्रीलंकेच्या संरक्षण मंत्रलायाचे वरिष्ठ अधिकारी, हवाई दलाचे प्रमुख आणि संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. या बैठकीत हिंद महासागरातील सुरक्षा आव्हानांवरही उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या काही वर्षात हिंद महासारगात पायाभूत सुविधा, बंदरे आणि सागरी प्रकल्पांमध्ये चीनची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाझत आहे. यामुळे या भागातील समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडून येताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अधिकारी श्रीलंकेशी संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देत आहेत. चीनचा हिंद महासागरातील वाढता प्रभाव रोखण्याचा अमेरिकेचा हेतू असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
एस. पॉल श्रीलंकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील. या बैठकांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि वाढविण्याच्या संधीवर चर्चा होईल. हिंद महासागरातील वाढत्या धोरणात्मक आणि रणनीतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच अमेरिका आणि श्रीलंकेच्या संरक्षण आणि आर्थिक संबंधांसाठी देखील हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले जात आहे.
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