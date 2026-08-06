गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Taiwan War Drills President Lai Ching Te Bunker Bulletproof Armored Vehicle Han Kuang Marathi News

Taiwan War Drills: सायरन वाजले अन् राष्ट्राध्यक्षांनी घातले बुलेटप्रूफ जॅकेट; तैवानच्या ‘हान कुआंग’ सरावाने ड्रॅगॉनचा थरकाप

Updated On: Aug 06, 2026 | 03:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

Taiwan Drills Defense: चीनकडून वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर युद्धाची तयारी सुरू असताना, एका लष्करी सरावाचा भाग म्हणून तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांना एका सुरक्षित बुलेटप्रूफ वाहनातून गुप्त बंकरमध्ये नेण्यात आले.

taiwan war drills president lai ching te bunker bulletproof armored vehicle han kuang marathi news

Taiwan War Drills: सायरन वाजले अन् राष्ट्राध्यक्षांनी घातले बुलेटप्रूफ जॅकेट; तैवानच्या 'हान कुआंग' सरावाने ड्रॅगॉनचा थरकाप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राष्ट्राध्यक्ष थेट गुप्त बंकरमध्ये रवाना
  • ‘हान कुआंग’ लष्करी सरावाचा थरार
  • चीनचा दावा फेटाळला

पूर्व आशियामध्ये युद्धाचे ढग अधिकच गडद होत चालले आहेत. चीनकडून (China) मिळणाऱ्या सातत्यपूर्ण लष्करी धमक्या आणि संभाव्य आक्रमणाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी तैवानने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेची तयारी अभूतपूर्व पातळीवर नेली आहे. तैवानच्या वार्षिक ‘हान कुआंग’ (Han Kuang) या सर्वात मोठ्या लष्करी सरावाचा भाग म्हणून एक अत्यंत नाट्यमय आणि महत्त्वपूर्ण प्रात्यक्षिक पार पडले. चीनकडून युद्ध सुरू झाल्यास सर्वात आधी तैवानच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला लक्ष्य केले जाऊ शकते, या भीतीपोटी तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते (Lai Ching-te) यांना तातडीने एका सुरक्षित बुलेटप्रूफ आर्मर्ड वाहनातून गुप्त कमांड सेंटर म्हणजेच बंकरमध्ये हलवण्यात आले.

या विशेष सरावादरम्यान राजधानी तैपेईमध्ये अचानक धोकादर्शक सायरन वाजवण्यात आले. सायरन वाजताच सुरक्षा यंत्रणा तात्काळ सक्रिय झाल्या. राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांनी स्वतः जड संरक्षक जॅकेट (Bulletproof Vest) आणि लष्करी हेल्मेट परिधान केले होते. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून शत्रूला चकवा देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयातून एकाच वेळी तीन वेगवेगळे ताफे बाहेर काढण्यात आले. यातील एका विशेष चिलखती वाहनातून (Clouded Leopard Armored Carrier) राष्ट्राध्यक्षांना अत्यंत गोपनीय पद्धतीने दाझी परिसरातील डोंगराळ भागात असलेल्या ‘नॅशनल पोलिटिकल अँड मिलिटरी ऑपरेशन्स कमांड सेंटर’ या भुयारी बंकरमध्ये पोहोचवण्यात आले.

‘वान चुन’ योजना आणि चीनचा ‘शिरच्छेद’ करण्याचा कट

युद्ध किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगात तैवानच्या शीर्ष नेतृत्वाला सुरक्षितस्थळी हलवण्याच्या या विशेष मोहिमेला ‘वान चुन’ (Wan Chun Plan) असे नाव देण्यात आले आहे. शीतयुद्धाच्या काळापासून चालत आलेल्या या रणनीतीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, जरी चीनने तैवानवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला किंवा सैनिकांची तुकडी पाठवून राष्ट्रपतींवर थेट हल्ला करण्याचा ‘डीकॅपिटेशन’ (Decapitation Strike) म्हणजेच ‘शिरच्छेद’ प्रयत्न केला, तरीही तैवानचे सरकार आणि लष्करी कमांड सिस्टीम एका क्षणासाठीही बंद पडू नये.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध

राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांनी या सरावानंतर स्वतः सोशल मीडियावर काही छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. या फोटोंमध्ये ते लष्करी गणवेशात, हेल्मेट आणि बुलेटप्रूफ जॅकेट घालून गुप्त बंकरमधील डिजिटल स्क्रीनवर देशाच्या सुरक्षेचा आणि लष्करी हालचालींचा आढावा घेताना दिसत आहेत. “युद्धकाळात सर्व नागरी आणि लष्करी विभागांमध्ये अखंड समन्वय राखणे आणि देश चालवणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असे स्पष्टीकरण राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाकडून जारी करण्यात आले आहे.

credit – social media and Twitter

२० हजार राखीव सैनिकांचा सहभाग अन् समुद्रकिनाऱ्यांवर लष्करी तटबंदी

१० दिवस चालणाऱ्या या महाकाय ‘हान कुआंग’ सरावात संपूर्ण तैवानमधून २०,००० हून अधिक राखीव सैनिकांना (Reserve Soldiers) तातडीने सैन्यात पाचारण करण्यात आले आहे. तैवानच्या चारी बाजूंनी समुद्रातून होणाऱ्या आक्रमणाला रोखण्यासाठी तैपेई बंदर, आशुई नदीचा परिसर आणि मुख्य समुद्रकिनाऱ्यांवर अडथळे उभारण्यात आले आहेत. शत्रूची जहाजे रोखण्यासाठी समुद्रात सुरुंग (Naval Mines) पेरण्याचे आणि तटरक्षक दलाच्या (Coast Guard) क्षेपणास्त्र सज्ज जहाजांची चाचणी घेण्याचे प्रात्यक्षिकही यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले.

या सरावात केवळ पारंपारिक युद्धाचीच तयारी केली जात नसून, चीनकडून होणाऱ्या संभाव्य सायबर हल्ल्यांचा (Cyber Attacks) सामना कसा करावा, दळणवळण यंत्रणा ठप्प झाल्यावर सॅटेलाइट नेटवर्क कसे वापरावे आणि नागरी भागातील विमानतळे व मेट्रो स्थानकांचा लष्करी तळ म्हणून कसा वापर करावा, याचेही खडतर प्रशिक्षण दिले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Imran Khan Release: 27 सप्टेंबरला इस्लामाबादला घेराव; इम्रान खान यांच्यासाठी PTIचा पाकिस्तानात आरपारच्या संघर्षाचा इशारा

चीनचा बळाचा वापर करण्याचा इशारा अन् तैवानचे चोख प्रत्युत्तर

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्ष नेहमीच तैवान हा चीनचाच अविभाज्य भाग असल्याचा दावा करतात. आवश्यक पडल्यास लष्करी बळाचा वापर करून तैवानवर ताबा मिळवू, अशी उघड धमकी चीनकडून वेळोवेळी दिली जाते. अलीकडच्या काळात चिनी सैन्याने (PLA) तैवानच्या राष्ट्रपती भवन आणि लष्करी तळांच्या हुबेहूब प्रतिकृती (Mock-ups) वाळवंटात उभारून त्यावर हल्ल्याचा सराव केल्याचे अहवाल समोर आले होते.

परंतु, तैवानच्या लोकशाही सरकारने चीनचे हे सर्व दावे आणि धमक्या पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांनी स्पष्ट शब्दांत जगाला सांगितले की, “तैवान हा एक स्वतंत्र आणि लोकशाही देश आहे. तैवानचे भवितव्य काय असेल, हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त येथील २ कोटी ३० लाख नागरिकांनाच आहे. कोणत्याही परकीय आक्रमणासमोर तैवान कधीही झुकणार नाही.” या युद्ध सरावामुळे तैवान सामुद्रधुनीतील (Taiwan Strait) भू-राजकीय तणाव अधिकच ताणला गेला असून, संपूर्ण जगाचे लक्ष या भागातील हालचालींकडे लागले आहे.

Web Title: Taiwan war drills president lai ching te bunker bulletproof armored vehicle han kuang marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध
1

US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध

Imran Khan Release: 27 सप्टेंबरला इस्लामाबादला घेराव; इम्रान खान यांच्यासाठी PTIचा पाकिस्तानात आरपारच्या संघर्षाचा इशारा
2

Imran Khan Release: 27 सप्टेंबरला इस्लामाबादला घेराव; इम्रान खान यांच्यासाठी PTIचा पाकिस्तानात आरपारच्या संघर्षाचा इशारा

Cesar Gastelum: लाईव्हस्ट्रीम बनले मृत्यूचे साक्षीदार; मेक्सिकोमध्ये एका इन्फ्लुएन्सरची जाहीरपणे गोळ्या घालून हत्या, VIDEO
3

Cesar Gastelum: लाईव्हस्ट्रीम बनले मृत्यूचे साक्षीदार; मेक्सिकोमध्ये एका इन्फ्लुएन्सरची जाहीरपणे गोळ्या घालून हत्या, VIDEO

Trump: अमेरिकेच्या आकाशात ट्रम्प यांच्या हेलिकॉप्टरचा थरार; प्रवासी विमानाजवळून अगदी जवळून गेल्याने सुरक्षा यंत्रणा हादरल्या
4

Trump: अमेरिकेच्या आकाशात ट्रम्प यांच्या हेलिकॉप्टरचा थरार; प्रवासी विमानाजवळून अगदी जवळून गेल्याने सुरक्षा यंत्रणा हादरल्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Taiwan War Drills: सायरन वाजले अन् राष्ट्राध्यक्षांनी घातले बुलेटप्रूफ जॅकेट; तैवानच्या ‘हान कुआंग’ सरावाने ड्रॅगॉनचा थरकाप

Taiwan War Drills: सायरन वाजले अन् राष्ट्राध्यक्षांनी घातले बुलेटप्रूफ जॅकेट; तैवानच्या ‘हान कुआंग’ सरावाने ड्रॅगॉनचा थरकाप

Aug 06, 2026 | 03:00 PM
Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Aug 06, 2026 | 02:50 PM
Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

Aug 06, 2026 | 02:50 PM
भेसळ करताय? मग सावधान! रत्नागिरीत FDA ची अस्वच्छता आणि बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात कडक मोहीम

भेसळ करताय? मग सावधान! रत्नागिरीत FDA ची अस्वच्छता आणि बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात कडक मोहीम

Aug 06, 2026 | 02:30 PM
Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Aug 06, 2026 | 02:26 PM
Gurugram Crime: ‘नवऱ्याने मला बेदम मारहाण केली’… वडिलांशी झाला शेवटचा संवाद; काही तासांतच विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू

Gurugram Crime: ‘नवऱ्याने मला बेदम मारहाण केली’… वडिलांशी झाला शेवटचा संवाद; काही तासांतच विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू

Aug 06, 2026 | 02:24 PM
‘माझी नार्को टेस्ट करा,’ मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंची पहिली मोठी प्रतिक्रिया

‘माझी नार्को टेस्ट करा,’ मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंची पहिली मोठी प्रतिक्रिया

Aug 06, 2026 | 02:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा