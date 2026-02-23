Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Deadliest Submarine: समुद्राखाली दडलेला यमदूत! ‘या’ महासत्तेकडे आहे ‘अशी’ पाणबुडी जी एका मिनिटात शहरांची करेल राखरांगोळी

Dangerous Submarine: भारतीय नौदलाला एक नवीन पाणबुडी मिळू शकते. दरम्यान, जगातील सर्वात धोकादायक पाणबुडी कोणत्या देशाकडे आहे ते जाणून घेऊया. आणि जाणून घ्या काय आहे खासियत?

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:33 PM
world deadliest submarines ins aridhaman russia belgorod usa ohio class comparison

Dangerous Submarine: कोणत्या देशाकडे आहे सर्वात धोकादायक पाणबुडी? जाणून घ्या तिची ताकद ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भारताची शक्ती वाढणार
  • रशियाचा ‘समुद्री राक्षस’
  • जागतिक महासत्तांची स्पर्धा

INS Aridhaman commissioning date 2026 : जगातील महासत्तांमध्ये सध्या जमिनीपेक्षा समुद्राखाली वर्चस्व गाजवण्याची मोठी चढाओढ सुरू आहे. विशेषतः अण्वस्त्र सज्ज पाणबुड्या (Nuclear Submarines) या कोणत्याही देशाच्या संरक्षणाची ‘अदृश्य भिंत’ मानल्या जातात. भारतीय नौदलासाठी आनंदाची बातमी ही आहे की, भारताची तिसरी अणुऊर्जेवर चालणारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडी ‘आयएनएस अरिधामन’ (INS Aridhaman) लवकरच सेवेत दाखल होणार आहे. यामुळे भारताची अण्वस्त्र प्रतिबंधक क्षमता (Nuclear Deterrent) अनेक पटींनी वाढणार आहे.

भारताची नवी ‘अरिधामन’: शत्रूंच्या गोटात भीती!

भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात एप्रिल-मे २०२६ च्या सुमारास ‘आयएनएस अरिधामन’ सामील होण्याची शक्यता संरक्षण तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. ही पाणबुडी अरिहंत श्रेणीतील असून ती अधिक प्रगत आणि दीर्घकाळ पाण्याखाली राहण्यास सक्षम आहे. ‘अरिधामन’च्या समावेशामुळे भारताला समुद्रातून अण्वस्त्र हल्ला करण्याची प्रचंड ताकद मिळेल, जी प्रामुख्याने चीन आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या नौदलाला उत्तर देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.

रशियाचा ‘बेल्गोरोड’: जगासाठी सर्वात मोठा धोका?

जेव्हा आपण जगातील सर्वात धोकादायक पाणबुडीचा विचार करतो, तेव्हा रशियाच्या ‘बेल्गोरोड’ (Belgorod) चे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. १८४ मीटर लांबीची ही पाणबुडी जगातील सर्वात लांब पाणबुडी आहे. पण तिचे खरे सामर्थ्य तिच्या लांबीमध्ये नसून ‘पोसायडॉन’ (Poseidon) नावाच्या अण्वस्त्र सज्ज ड्रोन टॉर्पेडोमध्ये आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा टॉर्पेडो समुद्राखाली फुटला तर तो भीषण रेडिओएक्टिव्ह त्सुनामी निर्माण करू शकतो, ज्यामुळे संपूर्ण किनारी शहरे बेचिराख होतील. १००० मीटर खोलीपर्यंत जाण्याची क्षमता असल्यामुळे या पाणबुडीचा शोध घेणे जवळजवळ अशक्य आहे.

credit – social media and Twitter

अमेरिकेचा ‘ओहायो’ क्लास: विनाशाचा परमोच्च बिंदू

युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठ्या अणु पाणबुड्या चालवणारा देश आहे. अमेरिकेच्या ‘ओहायो-क्लास’ (Ohio-class) पाणबुड्या या खऱ्या अर्थाने विनाशाचे व्यासपीठ मानल्या जातात. एका ओहायो पाणबुडीमध्ये २४ ट्रायडंट II D5 आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे असतात. प्रत्येक क्षेपणास्त्र एकाच वेळी अनेक वेगवेगळ्या लक्ष्यांवर अण्वस्त्रे टाकू शकते. १२,००० किलोमीटरची रेंज असल्याने ही पाणबुडी अमेरिकेच्या किनाऱ्यावरून जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात हल्ला करू शकते.

credit – social media and Twitter

रशियाची ‘बोरेई II’ आणि चीनचा ‘टाइप 094’

रशियाने आपल्या ताफ्यात ‘बोरेई-क्लास’ (Borei-class) पाणबुड्यांचाही समावेश केला आहे, ज्या बुलावा क्षेपणास्त्रांनी सज्ज आहेत. ही क्षेपणास्त्रे शत्रूची क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा भेदून पुढे जाण्यासाठी डिझाइन केली आहेत. दुसरीकडे, चीननेही मागे न राहता आपल्या ‘टाइप 094’ (Type 094) पाणबुड्यांच्या ताफ्याचा विस्तार केला आहे. चीनची ही पाणबुडी आशियाई प्रदेशात शांतता भंग करण्याची ताकद ठेवते आणि ती अण्वस्त्रांसह लांब पल्ल्याच्या हल्ल्यांसाठी सज्ज आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जगातील सर्वात लांब पाणबुडी कोणती आहे?

    Ans: रशियाची 'बेल्गोरोड' (Belgorod) ही जगातील सर्वात लांब पाणबुडी असून तिची लांबी १८४ मीटर आहे.

  • Que: भारतीय नौदलात २०२६ मध्ये कोणती नवी पाणबुडी सामील होणार आहे?

    Ans: 'आयएनएस अरिधामन' (INS Aridhaman) ही भारताची तिसरी अणुऊर्जेवर चालणारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुडी सामील होण्याची अपेक्षा आहे.

  • Que: 'पोसायडॉन' टॉर्पेडो इतका धोकादायक का मानला जातो?

    Ans: हा अण्वस्त्र सज्ज ड्रोन टॉर्पेडो आहे, जो समुद्राखाली स्फोट होऊन किरणोत्सर्गी त्सुनामी निर्माण करू शकतो, ज्यामुळे किनारपट्टीचे प्रचंड नुकसान होते.

