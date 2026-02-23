Solapur Crime: प्रेम विवाह केला, मुलगीही झाली, पत्नी माहेरी गेली, मात्र…; तरुणाचे टोकाचे पाऊल

दोन महिन्यांची मुलगी
आत्महत्या करणारा प्रेम जाधव याला दोन महिन्यापूर्वीच मुलगी झाली होती. याचा आनंद साजरा करण्याऐवजी पत्नी माहेरी गेली आणि परतलीच नाही. तिला त्याने शिमगा सणासाठी बोलावले तरीही ती आली नाही. त्यामुळे तो नैराश्यात गेला. आत्महत्येपूर्वी प्रेमने व्हिडीओ देखील बनवला आहे. प्रेमने पत्नीला गोसावी भाषेत दोन ऑडिओ पाठवले.
Badlapur ovary trafficking case: बदलापूर अंडाशय तस्करीचे धागेदोरे ५ राज्यांत! ३०० हून अधिक महिला बळी पडल्याचा संशय
पत्नीला पाठवलेल्या ऑडिओत काय?
त्यात म्हटले, तू जे ऐकून करतेयस, स्वतःच्या पायावर धोंडा मारतेयस. मी किती दिवस फोन करतो, लेकराचं तोंड दाखवत नाहीस. तू आपलं देव सोडून दुसऱ्याकडे जातेयस. आईचं ऐकतेयस, माझ्या शब्दांना मान देत नाहीस. मी या जगात नसणार, लेकराला चांगलं सांभाळ. त्याला वळण लाव. माझ्यात चूक असेल तर पाया पडतो, पण दुसऱ्याचं ऐकू नकोस. माझ्या मातीला येऊ नको!
परिसरात हळहळ व्यक्त
प्रेमच्या पश्चात आजी, भाऊ आणि विवाहित बहीण उरली. रविवारी दुपारी शवविच्छेदनानंतर प्रेमचा मृतदेह कुटुंबियांना सोपवण्यात आला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
हसू झालंय माझं…हातावर लिहिली वेदना आणि…; २२ वर्षीय विवाहितेने संपवले आयुष्य
सोलापूर येथील फलटणमध्ये एका विवाहित महिलेने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या महिलेचे नाव पायल रणदिवे (वय-२२) असे आहे. तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी हातावर डोळे डोळे पाणवणारा मजकूर लिहिले. या घटनेनंतर पोलिसांनी सासू- सासरे दीर आणि पती विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील नातेपुते येथे घडली.
मजकुरात काय?
“हसू झालंय माझं, माझं पार्लर बंद केले .. जीव होता तो माझा.. स्वप्न होतं ग .. आजपर्यंत शांत बसले पण आता नाही .. चांगल्या आई बापाची लेक आहे म्हणून निघून पण नाही गेले .. माझ्यामुळे त्रास झाला त्याच्यासाठी माफी मागते .. SORRY”, असे तिने हातावर लिहिले आहे.
Crime News : वाळू माफियांवर सर्जिकल स्ट्राईक! नांदेड ग्रामीण पोलिसांचा ‘ऑपरेशन फ्लश आऊट’चा दणका
Ans: पत्नी माहेरी गेल्यानंतर परत न आल्याने तणाव.
Ans: दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
Ans: आजी, भाऊ, विवाहित बहीण आणि दोन महिन्यांची मुलगी.