Solapur Crime: प्रेम विवाह केला, मुलगीही झाली, पत्नी माहेरी गेली, मात्र…; तरुणाचे टोकाचे पाऊल

पत्नी माहेरी गेल्यानंतर परत न आल्याने तणावात असलेल्या 28 वर्षीय प्रेम जाधव यांनी रविवारी मध्यरात्री गळफास घेतला. भावाने तातडीने रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. दोन महिन्यांची मुलगी पोरकी झाली.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:31 PM
  • दोन महिन्यांपूर्वी मुलगी जन्मली
  • पत्नी माहेरी गेल्यानंतर परतली नाही
  • तरुणाने मध्यरात्री घेतला गळफास
सोलापूर: सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २८ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव प्रेम अंकुश जाधव असे आहे. भाऊ ऐनवेळी धावून आल्याने आणि शेजाऱ्यांच्या मदतीने त्याला शासकीय रुग्णलयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरने त्याला मृत घोषित केले. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने व्हिडिओ देखील बनवला आहे.

दोन महिन्यांची मुलगी

आत्महत्या करणारा प्रेम जाधव याला दोन महिन्यापूर्वीच मुलगी झाली होती. याचा आनंद साजरा करण्याऐवजी पत्नी माहेरी गेली आणि परतलीच नाही. तिला त्याने शिमगा सणासाठी बोलावले तरीही ती आली नाही. त्यामुळे तो नैराश्यात गेला. आत्महत्येपूर्वी प्रेमने व्हिडीओ देखील बनवला आहे. प्रेमने पत्नीला गोसावी भाषेत दोन ऑडिओ पाठवले.

पत्नीला पाठवलेल्या ऑडिओत काय?

त्यात म्हटले, तू जे ऐकून करतेयस, स्वतःच्या पायावर धोंडा मारतेयस. मी किती दिवस फोन करतो, लेकराचं तोंड दाखवत नाहीस. तू आपलं देव सोडून दुसऱ्याकडे जातेयस. आईचं ऐकतेयस, माझ्या शब्दांना मान देत नाहीस. मी या जगात नसणार, लेकराला चांगलं सांभाळ. त्याला वळण लाव. माझ्यात चूक असेल तर पाया पडतो, पण दुसऱ्याचं ऐकू नकोस. माझ्या मातीला येऊ नको!

परिसरात हळहळ व्यक्त

प्रेमच्या पश्चात आजी, भाऊ आणि विवाहित बहीण उरली. रविवारी दुपारी शवविच्छेदनानंतर प्रेमचा मृतदेह कुटुंबियांना सोपवण्यात आला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: पत्नी माहेरी गेल्यानंतर परत न आल्याने तणाव.

  • Que: रुग्णालयात काय झाले?

    Ans: दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

  • Que: कुटुंबात कोण उरले?

    Ans: आजी, भाऊ, विवाहित बहीण आणि दोन महिन्यांची मुलगी.

Published On: Feb 23, 2026 | 03:31 PM

