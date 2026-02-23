शिखर धवन- सोफी शाइनचा दिमाखदार विवाहसोहळा; Manish Malhotra च्या शाही पोशाखात रॉयल ग्लॅमरची झलक

शिखर धवनने २१ फेब्रुवारी रोजी खासगी समारंभात आपल्या जोडीदाराशी सोफी शाइनसोबत विवाह केला. समारंभ साध्या पद्धतीने पार पडला असला तरी त्याचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. प्रत्येक फोटोमध्ये शांत, देखणे आणि अत्यंत क्लासी चित्र असल्याचे भासत आहे. या खास दिवसासाठी शिखर आणि सोफी यांनी प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा यांचे कस्टम आउटफिट्स परिधान केले होते. दोघांनी सॉफ्ट ऑफ-व्हाइट आणि आयव्हरी शेडमधील समन्वयित पोशाख निवडले होते, ज्यात साधेपणा आणि शाही थाट यांचा सुंदर मिलाफ दिसून आला. हे आउटफिट्स डिझायनरच्या ‘इनाया समर कलेक्शन’मधील असून त्यावर लेस डिटेलिंग आणि फ्लोरल पॅटर्नची आकर्षक नक्षी करण्यात आली होती.
शिखर धवन यांचा शाही आणि पारंपरिक अंदाज
शिखर धवनने आपल्या लग्नातील लूकला पारंपरिक आणि आकर्षित अंदाज दिला. त्याने सध्या पांढऱ्या रंगाची नक्षीदार शेरवानी परिधान केली होती, ज्यासोबत पांढरा पायजमा आणि त्याच रंगाची पगडी परिधान केली होती. तसेच त्याच्या लूकमधील विशेष आकर्षण म्हणजे गडद हिरव्या रंगातील लेयर्ड एमराल्ड नेकलेस, ज्यामुळे संपूर्ण पोशाखात राजेशाही वाटत होता. एकूणच, त्यांचा हा लूक साधेपणातही शाही अंदाज दर्शवणारा ठरला आहे.
सोफी शाइनचा सॉफ्ट आणि ग्रेसफुल ब्राइडल लूक
वधू सोफी शाइनने पेस्टल रंगाचा सुंदर लेहेंगा परिधान केला होता. त्यावर नाजूक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी आणि रुंद बॉर्डरची आकर्षक नक्षी देखील दिसत होती. तिचा लेहेंगा भरगच्च आणि उठावदार दिसत होता. तरी तो अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत नव्हता. फुल स्लीव्ह्ज असलेला लेस डिटेलिंगचा ब्लाऊज तिच्या लूकला मॉडर्न आणि एलिगंट टच देत होता.
सोफीने दागिनेही अत्यंत साधे आणि मोजके ठेवले होते. पर्ल ज्वेलरी, मॅचिंग इयररिंग्ज आणि पांढरे कलीरे तिच्या आयव्हरी लेहंग्यासोबत अतिशय साजेसे दिसत होते. मेकअपबाबत बोलायचे झाले तर तिने ड्यूई फाउंडेशन बेस, पीच लिप टिंट आणि हलका आयलाइनर वापरून नैसर्गिक ग्लो अधोरेखित केला होता. साइड-पार्टेड मोकळे केस सॉफ्ट वेव्ह्जमध्ये खांद्यावर अलगद पसरलेले होते, ज्यामुळे तिचा संपूर्ण लूक अधिकच आकर्षक भासत होता.
संगीत सोहळ्यातही स्टाइलचा जलवा
लग्नसोहळ्याबरोबरच प्री-वेडिंग कार्यक्रमांमध्येही दोघांचा अंदाज उठून दिसला. संगीत समारंभाच्या वेळी सोफीने गोल्ड रंगाचा लेहेंगा परिधान केला होता, ज्यासोबत स्टेटमेंट चोकर आणि लेयर्ड ज्वेलरीची जोड दिली होती. तर शिखर धवनने त्याला मॅचिंग असा सूट घातला होता. जो पाहून चाहते देखील चकीत झाले. दोघांमधील केमिस्ट्री आणि समन्वय प्रत्येक फोटोमध्ये स्पष्ट दिसून आले आहेत. तसेच चाहते त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत.